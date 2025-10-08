L'Avantage Principal : Capture de Volatilité Éprouvée

L'Expert Advisor ORB Guardian FREE est conçu pour exploiter systématiquement l'action des prix à haute probabilité qui se produit pendant les principales plages d'ouverture du marché. Cette version gratuite démontre la puissance de la stratégie de base, vous permettant d'observer la logique de niveau institutionnel de l'EA en action et de confirmer son potentiel de profit avant d'investir.

Ce Que Vous Obtenez (L'Envie) :

Focalisation sur le Marché : Stratégie dédiée et éprouvée pour les Range Breakouts (Cassures de Plage).

Trading Ciblée : Trade dans les fenêtres de volatilité spécifiques où l'argent institutionnel fait bouger le marché.

Exécution Fiable : Entrée et sortie entièrement automatisées basées sur la logique de la plage centrale.

LIMITATIONS DE LA VERSION GRATUITE (L'Upsell)

La version gratuite est un outil de démonstration de haute qualité, mais elle est intentionnellement restreinte pour empêcher une utilisation professionnelle à grande échelle. Pour transformer cette démonstration réussie en un système de trading entièrement évolutif et flexible, vous devez passer à ORB Guardian PRO (Version Payante).

Restriction Imposée Pourquoi C'est Important Solution de la Version Payante (La Mise à Niveau PRO) Symbole et Période Bloqués Restreint uniquement à USDJPY / H1. Vous ne pouvez pas diversifier les risques ni appliquer la stratégie à d'autres paires (comme EURUSD, GBPUSD ou XAUUSD). Accès Complet au Marché : Utilisez-le sur n'importe quel symbole et n'importe quelle période (M5, M15, H4, etc.) pour une flexibilité ultime. Taille de Lot Fixe Fixée au minimum de 0,01 lot. Cela vous empêche d'utiliser l'EA avec un capital sérieux ou d'augmenter les profits. Gestion de l'Argent Automatisée : Activez la Taille de Lot dynamique basée sur le % de Risque de votre solde de compte. Maximum 1 Trade Ouvert Limite votre potentiel de profit et empêche la diversification du portefeuille dans plusieurs conditions de marché. Trades Ouverts Illimités : Faites évoluer votre stratégie et capturez plusieurs opportunités simultanément. Pas d'Outils de Risque Avancés Les trades ne reposent que sur des Stop Loss/Take Profit statiques. Il vous manque des fonctionnalités cruciales pour protéger le profit en temps réel. Suite de Gestion des Risques Pro : Débloquez les Trailing Stops (Stops Suiveurs), l'automatisation du Break-Even (Seuil de Rentabilité) et des filtres de session personnalisables avancés. Pas de Backtesting/Optimisation Vous ne pouvez pas exécuter l'EA dans le Testeur de Stratégie pour tester vos propres paramètres de risque ou optimiser les performances. Accès Complet au Testeur de Stratégie : Optimisez les paramètres et confirmez les performances pour n'importe quel symbole/période.

Passez à ORB Guardian PRO (Version Complète)

Débloquez toute la puissance du trading automatisé, supprimez toutes les limitations frustrantes et obtenez les fonctionnalités nécessaires pour une gestion des risques et une évolutivité de niveau professionnel.

Version Améliorée : https://www.mql5.com/en/market/product/152150