NTickChartPlus

1. Description des fonctionnalités

Cet indicateur transforme les graphiques temporels standards en Graphiques en chandeliers N-Ticks, offrant une vue du marché basée sur l'activité (le volume des transactions) plutôt que sur le temps.

La fonctionnalité phare de la version 2.0 est l'implémentation de deux Moyennes Mobiles Adaptatives (MMA, ou AMA en anglais). Contrairement à une MME standard, la MMA ajuste automatiquement sa réactivité en fonction de la volatilité du marché. Elle se déplace lentement dans les marchés en range pour filtrer le bruit et réagit rapidement dans les marchés en tendance pour capturer les mouvements, offrant ainsi une analyse plus intelligente et dynamique.

De plus, une grille horizontale dynamique a été ajoutée. Cette grille s'ajuste automatiquement à la plage de prix visible dans la sous-fenêtre, fournissant une référence visuelle intuitive pour les niveaux de prix et la mesure des pips, ce qui est crucial pour le scalping.

2. Instructions d'utilisation

Appliquer au graphique: Appliquez l'indicateur à n'importe quel graphique standard. Il s'ouvrira dans une sous-fenêtre séparée. History ( getticks ): Définit le nombre de ticks historiques à utiliser pour la génération initiale du graphique. Un nombre plus élevé fournit plus de contexte historique mais peut prendre plus de temps à charger. Tick and Seconds ( ticks_in_candle ): C'est le paramètre principal. Il définit combien de ticks sont nécessaires pour former un seul chandelier. Grid ( show_grid ): Active ou désactive l'affichage de la grille de prix horizontale dynamique. MA (Paramètres de la MMA): ky_ma_short/long_period : La période principale utilisée pour calculer le "Ratio d'Efficacité" (ER), qui mesure la "tendance" du marché.

: La période principale utilisée pour calculer le "Ratio d'Efficacité" (ER), qui mesure la "tendance" du marché. ky_ma_short/long_fast_period : La période EMA équivalente utilisée pour la constante de lissage dans un marché à forte tendance.

: La période EMA équivalente utilisée pour la constante de lissage dans un marché à forte tendance. ky_ma_short/long_slow_period : La période EMA équivalente utilisée pour la constante de lissage dans un marché lent et en range.



