Pivot Point Support Resistance mg

Indicateur Crypto_Forex « POINT DE PIVOT Support Résistance » pour MT4.





- L'indicateur « Point de Pivot Support Résistance » est un indicateur auxiliaire très puissant pour le trading basé sur les actions de prix.

- Les niveaux de pivot sont calculés comme la moyenne des prix significatifs issus de la performance d'un marché au cours de la période de trading précédente.

- Les niveaux de pivot représentent les niveaux de résistance ou de support les plus élevés, selon la situation générale du marché.

- L'indicateur « Point de Pivot Support Résistance » indique les niveaux de retournement les plus probables, que le prix peut atteindre.

- R1, R2, R3 - Niveaux de résistance (rouge).

- S1, S2, S3 - Niveaux de support (vert).

- Les périodes de trading précédentes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont disponibles dans les paramètres de calcul.

- L'indicateur « Point de Pivot Support Résistance » est idéal pour planifier vos objectifs de take profit ou vos retournements de prix grâce aux modèles d'actions de prix.





UTILISATION DE L'INDICATEUR :

1) Associez l'indicateur au graphique correspondant.

2) Sélectionnez les paramètres souhaités et appuyez sur le bouton OK.

3) Cliquez sur les différentes unités de temps MT4 (H1, H4, D1) pour un calcul initial correct de l'indicateur.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.