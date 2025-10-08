TripleWave Signal Indicator - Système de Confirmation de Tendance Multi-Unités de Temps

Ne manquez plus jamais une transaction à haute probabilité ! TripleWave Signal Indicator est un système de qualité professionnelle qui analyse simultanément trois unités de temps (M15, H1, H4) pour ne fournir que les signaux BUY et SELL les plus fiables.

Paramètres Recommandés:

XAUUSD: Les paramètres par défaut conviennent pour l'instant.

Ce que vous obtenez:

Moteur d'analyse de tendance multi-unités de temps.

Flèches visuelles BUY/SELL/EXIT sur le graphique.

Tableau de bord de statut en temps réel.

Notifications Pop-up et Push mobiles .

Paramètres entièrement personnalisables (périodes EMA, couleurs, etc.).

Achat unique, mises à jour gratuites à vie.

Téléchargez TripleWave Signal Indicator maintenant, arrêtez de courir après de faux signaux. Commencez à trader plus intelligemment et avec confiance.