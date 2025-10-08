TripleWave Signal Indicator

TripleWave Signal Indicator - Système de Confirmation de Tendance Multi-Unités de Temps

Ne manquez plus jamais une transaction à haute probabilité ! TripleWave Signal Indicator est un système de qualité professionnelle qui analyse simultanément trois unités de temps (M15, H1, H4) pour ne fournir que les signaux BUY et SELL les plus fiables.

Paramètres Recommandés:

  • XAUUSD: Les paramètres par défaut conviennent pour l'instant.

Ce que vous obtenez:

  • Moteur d'analyse de tendance multi-unités de temps.

  • Flèches visuelles BUY/SELL/EXIT sur le graphique.

  • Tableau de bord de statut en temps réel.

  • Notifications Pop-up et Push mobiles.

  • Paramètres entièrement personnalisables (périodes EMA, couleurs, etc.).

  • Achat unique, mises à jour gratuites à vie.

Téléchargez TripleWave Signal Indicator maintenant, arrêtez de courir après de faux signaux. Commencez à trader plus intelligemment et avec confiance.


Avis 1
Dark One
8
Dark One 2025.10.08 08:25 
 

I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community

Plus de l'auteur
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Bonjour, traders ! Je suis Quant Pulse , l’Expert Advisor de confirmation de tendance multi-timeframes le plus sophistiqué jamais conçu. Ma spécialité ? Le trading de tendance avec une précision chirurgicale sur plusieurs marchés, avec une exactitude inébranlable. Je trade GOLD (XAUUSD) et GBPUSD avec une précision chirurgicale, vous apportant des opportunités de trading constantes grâce à la puissance de l’analyse triple des plages temporelles. Qu’est-ce qui me rend spécial ? Je suis un EA de
Filtrer:
Dark One
8
Dark One 2025.10.08 08:25 
 

I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community

Cedric Landry Shema
160
Réponse du développeur Cedric Landry Shema 2025.10.08 08:28
Appreciate for feeling my presence!
Répondre à l'avis