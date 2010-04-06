Anti Scalping Trader Pro mt

ANTI SCALPING TRADER PRO EA est un système de trading automatique avancé basé sur les dernières recherches sur l'action des prix !





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 20 Set_files disponibles !

Utilisez Set_files v25.19 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





L'idée de trading est basée sur un modèle d'action des prix totalement inédit que j'ai découvert par moi-même !





ANTI SCALPING TRADER PRO est un excellent investissement : il fonctionnera pendant des années, car tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !





Caractéristiques de l'EA :

- L'EA peut fonctionner sur 16 paires (20 graphiques) simultanément ; les Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».

- Chaque transaction vise à générer un profit intéressant ; il ne s'agit pas d'une approche de scalping.

- Le système ne gaspille pas d'argent en commissions comme beaucoup de scalpers.

- Pas d'exigence de spread serré ; l'EA est utilisable sur n'importe quel compte.

- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse.

- L'EA intègre par défaut une gestion de fonds à intérêts composés.

- Chaque transaction comporte des SL et des TP, invisibles pour le courtier.

- Les SL et TP sont dynamiques et s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l'EA.

- Paires de trading : AUDCHF, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD.

- Période : D1 uniquement.

- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée à la fin de la bougie journalière. Si le système n'a pas défini d'ordres après la formation de la bougie journalière, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

- L'EA dispose d'un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être placé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Ouvrez les 20 graphiques suivants :

1 graphique pour AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPJPY, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD, EURGBP.

2 graphiques pour CADJPY, EURUSD, GBPUSD, GBPCAD.

- Sélectionnez l'intervalle de temps D1 sur chaque graphique.

- Associez Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier « Set_file » v25.19 correspondant à EA sur chaque graphique.

- Le robot s'occupe de tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS au lieu d'un ordinateur).





Il s'agit d'un produit original qui est proposé uniquement sur ce site Web MQL5.