Double PinBar Pattern m

Indicateur Crypto_Forex Motif Double PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai.





- L'indicateur « Motif Double PINBAR » est très performant pour le trading Price Action.

- Il est beaucoup plus précis que le motif Pinbar standard.

- L'indicateur détecte les Double PinBars sur le graphique :

- Double PinBar haussière : signal de flèche bleue (voir images).

- Double PinBar baissière : signal de flèche rouge (voir images).

- Alertes PC et mobiles intégrées.

- L'indicateur « Motif Double PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.