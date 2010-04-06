Double PinBar Pattern m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex Motif Double PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai.
- L'indicateur « Motif Double PINBAR » est très performant pour le trading Price Action.
- Il est beaucoup plus précis que le motif Pinbar standard.
- L'indicateur détecte les Double PinBars sur le graphique :
- Double PinBar haussière : signal de flèche bleue (voir images).
- Double PinBar baissière : signal de flèche rouge (voir images).
- Alertes PC et mobiles intégrées.
- L'indicateur « Motif Double PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.