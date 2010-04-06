Relative Vigor Index Speed mt

Indicateur Crypto Forex « RVI Speed » pour MT4, sans retouche.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RVI Speed ​​est sa dérivée première.

- L'indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur de momentum technique très utile sur les marchés en tendance.

- Le RVI Speed ​​est idéal pour les entrées de momentum après une correction des prix dans le sens de la tendance principale.

- Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple l'EMA standard (voir les images).

- L'indicateur RVI Speed ​​indique la vitesse à laquelle le RVI change de direction ; il est très sensible.

- Si la valeur de l'indicateur RVI Speed ​​est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de l'indicateur RVI Speed ​​est > 0 : la vitesse est positive.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





