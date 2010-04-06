Relative Vigor Index Speed mt
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto Forex « RVI Speed » pour MT4, sans retouche.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RVI Speed est sa dérivée première.
- L'indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur de momentum technique très utile sur les marchés en tendance.
- Le RVI Speed est idéal pour les entrées de momentum après une correction des prix dans le sens de la tendance principale.
- Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple l'EMA standard (voir les images).
- L'indicateur RVI Speed indique la vitesse à laquelle le RVI change de direction ; il est très sensible.
- Si la valeur de l'indicateur RVI Speed est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de l'indicateur RVI Speed est > 0 : la vitesse est positive.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.