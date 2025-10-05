Squid X MT4

Squid X – Le Scalper de Précision pour XAUUSD

Offre spéciale de lancement : Pendant les 3 premiers jours suivant la sortie de la version MT4, Squid X sera disponible au prix promotionnel de 399 $, avant de revenir à son prix normal de 777 $ — identique à la version MT5.

Bonjour, traders ! Je suis Squid X, un expert advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAU/USD). Mon cœur repose sur l’action du prix pure, des principes techniques éprouvés et des règles d’entrée strictes, afin d’offrir des transactions rapides et fiables, aussi bien en scalping qu’en trading intrajournalier.

Je ne joue pas. Je ne poursuis pas le marché. Chaque position que je prends est fondée sur une logique calculée, un timing précis et une gestion du risque disciplinée. Pas de martingale. Pas de grille. Juste une exécution propre et ciblée, avec des stops fixes et des filtres de marché intelligents.

IMPORTANT : Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions d’installation et rejoindre le groupe de support privé afin d’optimiser les performances du robot en fonctionnement.

Je propose :

— Des transactions sélectives uniquement pendant les périodes de forte volatilité
— Quatre modes de risque ajustables — du conservateur à l’agressif

Paramètres recommandés :

Courtier : Pour des performances optimales de l’EA, utilisez Exness ou IC Markets
Dépôt recommandé : à partir de 500 $ (levier 1:500)
Obligatoire : VPS 24/7 pour un fonctionnement fluide

Laissez Squid X devenir votre partenaire dans la conquête du marché de l’or. Attachez-moi à votre graphique XAUUSD, et chassons ensemble les meilleures tendances !


