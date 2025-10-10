Extractors pour XAUUSD est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour les traders qui privilégient la précision, le contrôle des risques et une logique de trading adaptable pour l'or (XAUUSD). Il intègre deux stratégies intégrées avancées et cinq modes d'approche de marché flexibles, offrant aux traders un contrôle total sur la façon dont le système interprète, saisit et gère les transactions selon différentes structures de marché.

Issu d'une recherche et développement approfondis, Extractors représente l'évolution de notre projet précédent, Gold Throne, avec une grille plus large, une limitation des risques renforcée et une logique de gestion des transactions plus intelligente pour une agressivité réduite et une sécurité renforcée.





Stratégie 1 – Trading en grille (sans martingale)

Cette stratégie met en œuvre un algorithme de grille non martingale conçu pour réduire l'exposition tout en préservant les avantages structurés du trading en grille. Contrairement aux grilles traditionnelles, les Extractors déploient des entrées espacées de 4 000 points, ce qui réduit considérablement la densité des positions et le risque de drawdown cumulé.

Grâce à cet espacement, le système fonctionne avec une seule position active environ 80 % du temps, fonctionnant ainsi comme un système de trading à entrée unique tout en conservant la flexibilité d'une grille lors de fluctuations de prix prolongées.





Cut_Loss (%) – Contrôle des risques basé sur un pourcentage

L'entrée Cut_Loss (%) permet à l'utilisateur de contrôler la part des capitaux propres de son compte que l'EA peut utiliser pendant les opérations de grille. Une fois ce seuil atteint, l'expansion de la grille s'arrête, introduisant ainsi un système de stop-loss virtuel qui limite l'exposition à la grille en fonction des niveaux de protection du capital définis par l'utilisateur. Cette conception minimise la surexposition et offre aux traders un contrôle précis du risque de grille.





Stratégie deux – Gestion manuelle du rapport risque-récompense

La deuxième stratégie intégrée se concentre sur le contrôle manuel du risque et de la récompense. L'utilisateur peut ainsi définir des distances fixes de Stop-Loss et de Take-Profit, ce qui la rend particulièrement adaptée aux comptes de prop-firms, où des paramètres de risque précis et une faible régularité de drawdown sont requis.

En définissant manuellement ces valeurs, les traders peuvent créer une structure claire et réglementée qui équilibre récompense et protection en fonction de leurs objectifs de trading. Cette approche garantit une transparence et une cohérence totales dans les transactions, conformément aux exigences strictes d'évaluation et de financement des comptes.





Cinq modes d'approche du marché

Extractors propose cinq modes de fonctionnement uniques, chacun doté de sa propre structure logique et de sa propre interprétation du marché. Ces modes ajustent des paramètres tels que :

Conditions d'entrée et filtres de confirmation

Espacement des ordres et logique d'exécution

Fréquence des transactions

Ajustements dynamiques basés sur la volatilité

Ajustement du risque et réponse à l'exposition

Cela permet aux traders d'explorer plusieurs méthodes d'entrée sur le marché, allant des styles de trading conservateurs aux styles adaptatifs ou actifs. Vous pouvez :

Exécutez les deux stratégies simultanément sur un même graphique, ou

Appliquez chaque stratégie séparément sur différents graphiques pour une comparaison et une analyse des performances plus claires.





Intégration du filtre d'actualités

Extractors intègre un filtre d'actualités qui gère automatiquement l'activité de trading autour d'événements économiques à fort impact. Lorsqu'il est activé, l'EA peut suspendre ou retarder les nouvelles transactions avant et après les publications de presse, réduisant ainsi l'exposition aux périodes de volatilité telles que les annonces du NFP, de l'IPC ou du FOMC. Cette fonctionnalité permet d'éviter les transactions indésirables lors de pics de marché imprévisibles, notamment pour les instruments sensibles comme l'or.





Compatibilité des instruments et délais

Bien qu'Extractors soit optimisé pour XAUUSD (Or), il peut également être appliqué à d'autres instruments qui partagent des profils de volatilité similaires, notamment :

Principales paires de devises (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.)

Bitcoin (BTC/USD)

NASDAQ (US100)

Dow Jones (US30)

Autres CFD pris en charge par votre courtier

Délais recommandés : M1 à M30





Avis de compatibilité important :

Cet EA n'est pas compatible avec les serveurs du courtier Exness en raison de différences internes dans les modèles d'exécution des symboles et le formatage des flux de données de backtest. Si vous constatez des transactions incomplètes ou non exécutées lors du backtest, veuillez :

Créez un compte démo MetaQuotes directement depuis le terminal MetaTrader 5. Réexécutez le backtest en utilisant le flux de données MetaQuotes.





Adéquation ferme de l’hélice

Extractors a été conçu pour répondre aux exigences des prop-firms. L'EA propose une mise à l'échelle progressive de la taille des lots, une logique de risque fixe par transaction et des principes de gestion de fonds cohérents, ce qui le rend idéal pour les évaluations de prop-firms et les comptes financés qui imposent des limites strictes de risque et de retrait.





Démonstrations visuelles et exemples de tests

Les captures d'écran du produit fournies illustrent :

L'impact des configurations de stop-loss serrées et larges, montrant l'impact de la flexibilité sur le positionnement sur le marché.

Exemples d'espacement de grille sous volatilité et son effet sur la fréquence des transactions.

Exemples de configurations à double stratégie fonctionnant simultanément sous différents modes.

Ces visuels sont uniquement destinés à des fins pédagogiques et de référence pour la configuration. Ils ne visent pas à représenter des résultats précis ni des performances.





Résumé des principales fonctionnalités

Deux stratégies intégrées avancées : Grille (sans martingale) et Risque/Récompense manuel

Cinq modes opérationnels pour une adaptation flexible au marché

Large espacement de grille de 4 000 points pour une exposition réduite

Cut-Loss basé sur un pourcentage (%) pour une limitation de la grille contrôlée par les capitaux propres

Filtre d'actualités intégré pour une gestion des transactions basée sur les événements

Fonctionne sur les unités de temps M1 à M30

Optimisé pour XAUUSD, prend en charge d'autres instruments

Configuration conforme aux exigences des entreprises propriétaires

Non compatible avec les serveurs Exness

Fonctionnement en double stratégie sur un ou plusieurs graphiques

Paramètres de stop-loss et de take-profit ajustables

Mécanismes clairs de protection des capitaux propres et filtres de transactions





Aperçu final

Extractors pour XAUUSD est un système de trading équilibré et adaptable, basé sur deux principes : une exposition au risque maîtrisée et une flexibilité stratégique du marché.

Utilisé comme système de grille à faible risque ou comme structure manuelle risque-récompense précise, Extractors permet aux traders de gérer la volatilité de l'or avec structure, cohérence et conscience des risques. Il n'utilise pas de martingale, évite les risques composés élevés et intègre un contrôle personnalisé à chaque niveau opérationnel.

Pour les traders recherchant un système personnalisable, rigoureux et professionnel, conçu pour la stabilité et l'adaptabilité, Extractors pour XAUUSD offre une approche structurée de l'automatisation du trading.