AxisRift EA

✨ Pourquoi les traders aiment AxisRift

Set-and-Structure : définissez votre créneau de trading, AxisRift s’occupe du reste

Gestion du risque sérieuse : lots fixes, risque en $ ou en % du solde—à vous de choisir

Zéro FOMO : des entrées uniquement quand le marché ET les règles du courtier le permettent

Compatibilité courtier : respecte le niveau de stops minimal , le freeze level , le pas de volume et les limites d’ordres

Nettoyage quotidien : supprime les ordres en attente et (en option) clôture les positions à l’heure choisie

Excellent sur les paires majeures FX, l’or et les indices CFD. Vous choisissez le symbole et la session—AxisRift apporte la discipline.





🧭 Comment ça marche

AxisRift analyse la structure de prix récente pour repérer de nouvelles “axes” de breakout. Dans votre fenêtre Début–Fin, il place des Buy Stop / Sell Stop seulement si la distance au marché est suffisante et si les contraintes du courtier sont respectées. Chaque ordre est envoyé avec SL/TP, et un trailing stop optionnel s’active uniquement après un mouvement favorable. À l’heure de clôture quotidienne, l’EA range tout : les ordres en attente sont supprimés et les positions gérées peuvent être clôturées. Simple, propre, focalisé. ✨





🧩 Fonctionnalités clés

Moteur de breakout basé sur les swings récents (sans artifices de repaint)

3 modes de risque : lots fixes / risque en $ / risque en % du solde

Intelligent marge & volume : aligne la taille au pas de volume du symbole, vérifie la marge disponible

Respect des distances : pas d’ordres si les niveaux de stops/freeze sont trop proches

Backoff sur limite d’ordres : si le serveur signale une limite, AxisRift temporise automatiquement

Trailing stop (optionnel) : ne démarre qu’après un gain minimal défini

Reset quotidien : nettoyer, réinitialiser et repartir frais le lendemain





🛠️ Paramètres

Timing

Début / Fin — créneau durant lequel de nouveaux ordres en attente sont placés

Clôture quotidienne — horaire de suppression des ordres en attente et (optionnel) de clôture des positions

Structure de signal

Pivot Lookback Left/Right — règle la sélectivité des niveaux de swing (plus haut = moins d’axes, plus “propres”)

Risque

Risk Mode — fixed , basedOnMoney ou basedOnPercent

Risk Value — valeur en lots / $ / % selon le mode choisi

Trades per Side — nombre maximum de Buy Stops et de Sell Stops actifs en même temps

Sorties

SL (pips) / TP (pips) — distances de protection

Trailing Start (pips) — distance gagnée avant l’activation du trailing

Trailing Step (pips) — incrément de décalage du SL une fois le trailing actif

Autres

Magic Number — identifiant pour que l’EA ne gère que ses propres trades

Slippage — glissement maximal toléré (best-effort)

Note : toutes les heures se réfèrent à l’heure du serveur du courtier.



🚀 Démarrage rapide

Attachez l’EA à un graphique, p. ex. EURUSD M15 (ou XAUUSD M5/M15). Risk Mode = basedOnPercent, Value = 0,50 (→ 0,5 % par trade). Début 08:00 → Fin 18:00 (heure serveur). Clôture quotidienne 18:00 pour un fin de journée propre. Activez le trading algo. C’est parti. ✅

Astuce : commencez avec un risque modéré, apprenez les distances et la liquidité de votre courtier. Ajustez ensuite les horaires par symbole.



📈 Bonnes pratiques

Visez les sessions liquides (chevauchement Londres/NY pour les majeures ; horaires étendus pour l’or).

Surveillez le niveau de stops minimal du symbole : augmentez SL/TP si des rejets surviennent.

Validez via des backtests ticks réels quand c’est possible ; évitez le sur-ajustement.

Utilisez des Magic Numbers uniques par symbole/graphique.

Évitez les grosses annonces si vous le souhaitez : placez la Clôture quotidienne avant l’événement.





❓ FAQ

« L’EA ne trade pas. »

Vérifiez que vous êtes dans la fenêtre Début–Fin, que la Clôture quotidienne n’a pas déjà vidé les ordres, et que SL/TP ne violent pas le niveau de stops ou le freeze level du symbole. Assurez-vous aussi que la taille n’est pas sous le pas de volume, et que vous avez assez de marge.

« Invalid volume / Volume limit reached. »

Réduisez le risque ou la taille ; alignez-la sur le pas de volume. Certains courtiers limitent le nombre d’ordres en attente—AxisRift temporise automatiquement si le serveur signale une limite.

« Le trailing ne bouge pas. »

Trailing Start et Trailing Step doivent tous deux être > 0. Le trailing démarre après un mouvement favorable d’au moins la distance “Start”.

« Netting ou Hedging ? »

Les deux sont pris en charge. Le netting est naturellement plus simple ; gardez des Magic Numbers uniques.





🧪 Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5

Symboles : paires FX majeures/mineures, or, indices CFD

Comptes : Hedging & Netting

Règles courtier : ordres en attente de type stop requis ; niveaux de stops/freeze raisonnables recommandés





⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading de produits à effet de levier comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous contrôlez vos paramètres et votre risque. Ceci ne constitue pas un conseil financier !