CCI with Alerts m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « CCI avec alertes » pour MT4, sans refonte.
- Le CCI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading.
- Alertes PC et mobile intégrées pour : l'entrée et la sortie des zones de survente/surachat.
- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.
- L'indice de canal des matières premières (CCI) mesure l'écart entre le prix actuel et le prix moyen historique.
- Niveaux importants : +/-200, +/-100.
- Idéal pour les entrées de vente à la sortie de la zone de surachat et les entrées d'achat à la sortie de la zone de survente.
- Utilisable sur n'importe quelle période.
- Cet indicateur est idéal en combinaison avec les techniques d'action des prix sur les marchés en tendance.
