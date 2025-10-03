Carbon Drift

Price today is 70. When 10 copies are sold, the new price will be 98. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.



Entrez dans une nouvelle ère de trading automatisé avec Carbon Drift—un EA conçu pour interpréter les “dynamiques de flux” naturelles du marché. Conçu pour la précision, ce système se concentre sur la lecture des mouvements de momentum en temps réel, détectant les zones d'épuisement et exécutant des entrées là où l'épuisement de tendance rencontre la force de retournement. C'est une approche non linéaire et fluide—bien au-delà des configurations mécaniques rigides.





Plongez plus profondément dans les insights de l'EA :





Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Aperçu Symbole de graphique : GBPCHF (configuration de graphique unique) Cadre temporel : M15 Meilleur pour : GBPCHF,EURAUD,CHFJPY,AUDNZD,NZDJPY Dépôt minimum : 500 $ recommandé Effet de levier : 1:100 à 1:500 optimal

Pourquoi Carbon Drift se Distingue

Stratégie Principale : Construite autour d'un système connu sous le nom d'Écho de Tendance Temporelle, cet EA examine plusieurs cadres temporels pour détecter des motifs de micro-tendance récurrents qui résonnent à travers le graphique. Il verrouille des trades lorsque les mouvements à court terme imitent des formations historiques à haute probabilité—transformant la répétition en récompense.

Système de Gestion Intelligent Optionnel : Pour les traders qui préfèrent un potentiel de profit supplémentaire, Carbon Drift comprend une couche de gestion intelligente qui s'active dans des conditions contrôlées. Il n'ajoute jamais de trades à l'aveugle—plutôt, il calcule la pression d'entrée, les zones de tirage et la viabilité de la récupération avant d'ajouter de l'exposition. Cela garantit qu'en utilisant la logique, elle reste sûre, calculée et guidée par des limites de risque strictes.

Dimensionnement Adapté au Risque : Le dimensionnement des positions s'ajuste en fonction de la volatilité en temps réel, de l'équité du compte et de la sensibilité du marché—ce qui garantit que votre exposition reste alignée avec les conditions du marché à tout moment.

Installation Simplifiée

Étape 1 : Attacher Carbon Drift au graphique GBPCHF dans MetaTrader.

Étape 2 : Utilisez le cadre temporel M15 pour des résultats optimaux.

Étape 3 : Personnalisez la taille des lots et choisissez d'activer le mode de gestion intelligente.

Étape 4 : Activez le trading automatique et laissez Carbon Drift fonctionner sans heurts.





Après Achat :

Contactez-nous après votre achat pour accéder à notre communauté privée Telegram. Recevez des mises à jour en direct, des paramètres avancés, des résultats de performance, et interagissez directement avec d'autres utilisateurs et l'équipe de développement.

Carbon Drift est plus qu'un EA—c'est votre nouvel avantage en trading.











