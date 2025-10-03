Weis Wave AI

🤖✨ Weis Wave AI – Analyse Intelligente avec la Puissance de l'IA Générative

Transformez vos Données de Volume en Insights Stratégiques grâce à l'Intelligence Artificielle ! 📊🧠

Avez-vous déjà imaginé envoyer vos données Weis Wave directement à ChatGPT, Gemini ou un autre LLM et recevoir en quelques secondes des analyses détaillées, des modèles cachés et des recommandations stratégiques ?

Weis Wave AI révolutionne votre analyse de volume en exportant des données structurées en CSV prêtes à être traitées par les meilleures IA du marché. Vous pouvez maintenant combiner la précision du volume avec la puissance analytique de l'intelligence artificielle générative.

🚀 Pourquoi Weis Wave AI est Différent ?

Alors que d'autres indicateurs se contentent d'afficher des graphiques, Weis Wave AI transforme vos données d'ondes de volume en fichiers CSV optimisés pour l'IA, vous permettant de :

Découvrir des modèles invisibles – L'IA identifie les relations complexes entre volume, effort et résultat
Recevoir des analyses personnalisées – Interrogez l'IA sur les divergences, accumulations ou distributions
Automatiser votre lecture du marché – Envoyez des données et obtenez des rapports stratégiques instantanés
Apprendre plus rapidement – Utilisez l'IA comme mentor pour interpréter les signaux de volume
Intégrer à votre flux de travail – CSV compatible avec ChatGPT, Gemini, Claude et n'importe quel LLM

📦 Qu'est-ce qui est Inclus ?

Basé sur le renommé Weis Wave Box, Weis Wave AI conserve toutes les fonctionnalités avancées :

📈 Ondes de Volume Personnalisables – ajustez en ticks pour aligner avec votre stratégie
🔍 Historique Ajustable – analysez des périodes spécifiques avec plus de précision
🔄 Volume Réel vs Ticks – comprenez l'impact réel sur le marché
📊 Boîtes Visuelles d'Énergie – voyez où le marché montre plus d'effort et moins de déplacement
⚙️ 5 Formes de Swing – personnalisez en fonction de totalVol, length, width, barDVol et lengthDVol

PLUS LA PUISSANCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :

🤖 Exportation Intelligente en CSV – données structurées prêtes pour l'IA
💾 Format Optimisé pour les LLMs – colonnes organisées pour une compréhension maximale des IA
🔗 Compatibilité Universelle – fonctionne avec ChatGPT, Gemini, Claude et n'importe quel modèle génératif
📂 Exportation en Un Clic – fichier généré automatiquement dans le dossier MQL5/Files

💡 Comment l'Utiliser en Pratique ?

1️⃣ Exécutez Weis Wave AI sur votre graphique
2️⃣ Cliquez sur le bouton "Exporter CSV" dans le panneau de l'indicateur
3️⃣ Localisez le fichier dans MQL5/Files/
4️⃣ Envoyez-le à ChatGPT/Gemini/Claude avec vos propres questions ou utilisez des prompts spécialisés
5️⃣ Recevez des analyses approfondies en quelques secondes !

🎯 Exemple de Prompt Puissant pour l'Analyse Quantitative

Pour vous aider à démarrer, nous avons préparé un exemple de prompt professionnel que vous pouvez copier et utiliser avec n'importe quelle IA :

📋 Collez ce prompt + joignez le CSV exporté :

Vous êtes un Analyste Quantitatif de Marché spécialisé dans la méthodologie Weis Wave et le concept d'Effort vs Résultat. Votre objectif est de fournir une prévision de prix à très court terme (prochaines heures) basée uniquement sur les données d'ondes de volume/prix fournies. INSTRUCTIONS D'ANALYSE (Agissez comme un Expert) : 1. CONTEXTUALISATION STRUCTURELLE ET FORCE PRIMAIRE : - Identifiez le prix de clôture de l'onde la plus récente (End_Price de la Wave ID 1) - Déterminez le biais structurel primaire en observant l'Onde avec le PLUS GRAND VOLUME (le "point le plus puissant") - Quelle est sa Direction ? Quel est son Prix de Départ (Start_Price) ? - Ce prix est le niveau de support/résistance clé qui définit la tendance à court-moyen terme 2. ANALYSE QUANTITATIVE DES 5 DERNIÈRES ONDES (Focus sur les Divergences) : - Évaluez l'Effort (Volume) par rapport au Résultat (Variation_Percent) et à la Durée (Duration_Minutes) dans les 5 dernières ondes - Analyse d'Invalidation : Comparez l'onde vendeuse la plus récente (DOWN) avec l'onde acheteuse la plus récente (UP) - Laquelle démontre une plus grande conviction (combinaison de Volume élevé et Variation_Percent élevée en moins de temps) ? - Le mouvement actuel est-il une correction soutenue ou un signal de renversement de l'onde la plus puissante (ID avec le plus grand Volume) ? 3. CONCLUSION ET PROJECTION ACTIONNABLE : - Déclarez la Direction la plus probable dans les prochaines heures (UP ou DOWN) - Présentez le Prix Critique (Support/Résistance) qui, s'il est franchi, invalide cette prévision, en utilisant le prix de début/fin de l'onde la plus puissante - Suggérez trois Objectifs de Take Profit (TP) pour une opération dans cette direction, en utilisant les prix de début/fin d'ondes précédentes comme références logiques - Suggérez un Stop Loss (SL) logiquement positionné pour invalider la force observée dans l'onde précédente - Calculez le Risque/Rendement approximatif par rapport au TP principal FORMAT DE RÉPONSE : La réponse doit être structurée en trois sections logiques : → CONTEXTE STRUCTUREL → FORCE DU MOUVEMENT → PROJECTION ACTIONNABLE Soyez concis et utilisez du gras pour mettre en évidence les données critiques, les niveaux de prix et la conclusion directionnelle. La probabilité de succès de chaque TP doit être explicitement indiquée.

💡 Avec ce prompt, l'IA devient votre analyste quantitatif personnel, fournissant des analyses structurées et actionnables basées sur la méthodologie Weis Wave.

🎯 Pour Qui est Weis Wave AI ?

✔️ Traders de Volume qui veulent des insights plus profonds
✔️ Analystes Quantitatifs qui recherchent l'automatisation intelligente
✔️ Étudiants du Flux d'Ordres qui souhaitent accélérer l'apprentissage
✔️ Traders Institutionnels qui doivent valider rapidement des hypothèses
✔️ Day Traders qui opèrent sur la base de la lecture du flux

🔗 Combinez avec d'Autres Indicateurs de la Ligne Pro :

🔹 Big Player Range – Identifiez les zones d'action institutionnelle avec projections et probabilités
🔹 Imbalance DOM Pro – Déséquilibres du DOM pour anticiper les pressions sur les prix
🔹 Times and Sales Pro – Flux d'ordres agressifs en temps réel
🔹 SwingVolumePro – Analyse du volume par swing avec confirmation d'entrée
🔹 Tape Hunter – Cluster footprint pour analyse détaillée par niveau de prix

🛒 Acquérez-le Maintenant et Unissez Volume + IA !

👉 [Lien d'achat]

Avec Weis Wave AI, vous ne voyez pas seulement le volume – vous le comprenez profondément avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est l'évolution naturelle pour les traders qui prennent l'analyse de flux au sérieux. 🚀🧠

La révolution de l'analyse de volume est arrivée. Et elle parle le langage de l'Intelligence Artificielle. 🤖📊

Produits recommandés
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicateurs
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indicateurs
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicateurs
Avant d'installer l'indicateur HeatMap assurez vous d'utiliser un broker qui vous donne accès au Depth of market (DOM) !! Cet indicateur crée sur votre graphiques une heatmap vous permettant de voir les ordres limites d'achat ou de vente facilement et en temps réel. Vous avez la possibilité de changer de réglage et les couleurs de la HeatMap afin de s'adapter à  tous les marchés et à tous les graphiques. Voici un exemple de réglage que vous pouvez utiliser  avec le SPX500 sur le broker AMPGloba
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicateurs
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
B4S BidLine CandleTimer
Henry Waribu Macharia
Indicateurs
Introducing the B4S BidLine CandleTimer An insightful indicator that combines real-time bid line visualization with a dynamic countdown timer. Gain a competitive edge in your trading as you stay informed about the time remaining until the next candle starts, all displayed seamlessly on your chart. Why B4S BidLine CandleTimer? Unleash the potential of your trading strategy with the B4S BidLine CandleTimer. Here's why this indicator stands out: Real-Time Bid Line: Witness market movements like nev
Market Profile Volume Relative Accumulation MT5
Sergey Efimenko
Indicateurs
L'unicité de cet indicateur réside dans l'algorithme de comptabilisation des volumes : l'accumulation se fait directement pour la période sélectionnée sans référence au début de la journée. Les dernières barres peuvent être exclues du calcul, alors les données courantes auront moins d'influence sur les niveaux significatifs (volumes) formés précédemment. Pour un calcul plus précis, les données du graphique M1 sont utilisées par défaut. L'étape de répartition des volumes de prix est réglementée.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indicateurs
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Order Closer Manager for MT5
Kapil Sehrawat
Utilitaires
Order Closer Manager for MetaTrader 5 The Order Closer Manager is a powerful and easy-to-use MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor designed to help traders efficiently manage their open orders. This EA is ideal for traders who want precise control over their trades with minimal manual intervention. It features an intuitive dashboard that allows for easy closing of positions, applying breakeven, and other order management functionalities. The EA supports FIFO and LIFO methods for added flexibility, m
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
SSL Channel Chart Weighted by Volume
Ricardo Zara Barbieri
Indicateurs
Here I present you this awesome indicator I made. This is a nique combination witch puts you in the same level as MM's. So you can surf a lot of waves and identify the rally time, breakouts, and the perfect time to get in the market. ---- The SSL Channel is a great all-rounder based on 2 Simple Moving Averages, one of recent Highs, one of recent Lows. The calculation prints a   channel   on the chart consisting of 2 lines. This strategy gives a Long signal when price closes above the top of thes
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicateurs
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicateurs
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicateurs
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicateurs
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Macd Multi Timeframe Scanner
Jalitha K Johny
Indicateurs
MACD Multi Time Frame Scanner MACD Scanner MT5 is a powerful and easy-to-use dashboard tool that scans the MACD indicator across multiple symbols and multiple timeframes in real-time. It gives you a complete market overview at a glance, helping you spot bullish and bearish MACD crossovers instantly — without switching between charts. 1. Multi-Symbol / Multi-Timeframe Scanning Allow user to set a watchlist (symbols to scan). Scan across multiple timeframes (M1 → MN). Show signals (Bullish / Beari
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
VWAP Fibo Bands RSJ
JETINVEST
4.83 (12)
Indicateurs
VWAP Fibo Bands RSJ is an indicator that traces the lines of the daily VWAP and from it creates bands using Fibonacci proportions. This spectacular indicator creates 10 band levels through the selected VWAP period using Fibonacci ratios. It is fantastic how the prices respect each level of the bands, where it is possible to realize that almost every time the price closes above / below a level of the bands he will seek the next one. If close above will seek to reach the level above and if close
FREE
FabFlowInPrice
Fabiano Luiz Roberto
Indicateurs
Tape Reading, flow monitoring. FabFlowInPrice   is a powerful indicator for those who like Tape Reading (Times & Trades). It presents the volumes traded at each price level, considering the purchase, sale and direct aggressions for each level. Excellent tool for market flow analysis. Thought of flow so monitor who is attacking the most, buyers, sellers or direct exchanges, thought FabFlowInPrice. The indicator displays information in 4 distinct and fixed periods, on any timeframe: @Day - All t
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Indicateurs
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
RevCan Trend Entry MT5
A K M Syedur Rahman
5 (1)
Indicateurs
[75% OFF - SALE ENDS SOON] - RevCan Trend Entry Point   is a trend based trade alert indicator for serious traders. It does all the price and chart analysis all by itself, and whenever it finds any potential high quality trading opportunity(Buy or Sell) using its revolutionized price prediction algorithms, it sends instant trade alert directly on the chart, MT4 terminal and on the mobile device.  The trade signals will be visible on the chart as Up and Down arrows, while the instant audible ale
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Experts
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
Market Entropy
Elian Isaac Rodrigues Oliveira
Indicateurs
The Market Entropy indicator was created to measure the order of price changes over time. consists of two lines and a histogram where the lines are responsible for measuring the price movement and the histogram measures the strength of the analyzed movement. It can be used to find a trend (Image 2) or price reversal (Image 3). Blue Line: Buy Entropy Red Line: Sell Entropy Historgram: Market Entropy Interpretation: Buy Line above the Sell Line indicates that in the analyzed period buyers were
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Pro Catcher
Saqib Ayub
Indicateurs
TrendCatcher Indicator - Features and Usage Guide =============================================== Overview -------- TrendCatcher is a MetaTrader 5 (MT5) custom indicator designed for identifying trend changes using Exponential Moving Average (EMA) crossovers with optional Average Directional Index (ADX) filtering. It provides visual signals, alerts, and dynamic trend zones for better trading decisions. Key Features ------------ 1. EMA Crossover Signals    - Fast EMA (default: 20-period) and Sl
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
AX Forex Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicateurs
The AX Forex Indicator MT5 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicateurs
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicateurs
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
TriCurrency Z Score Reversion Signal and Scanner
Kazutaka Yamamoto
Indicateurs
Tri-Currency Z Score Reversion Indicator (MT5) “I tried it all for nearly twenty years—harmonics, Ichimoku, volume, breakouts, moving averages, divergence, correlations, multi-TF.  Helpful, yes—but I wanted a mathematical anchor.” What is TCZ? TCZ isn’t a two-pair correlation spread. It’s a tri-currency, parity-aware indicator: when a valid triangle (e.g., EURUSD–GBPUSD–EURGBP, JPY clusters, Gold–JPY) desynchronizes, a short-lived parity gap appears. TCZ converts that gap to a Z-score and times
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Session Bias and Signals Pro
Sizolwethu Dlodlo
Indicateurs
Session Bias & Trade Signals in one tool.  Detects Asia, London & NY session trends, shows bias strength, alerts bias flips, and plots Entry/SL/TP levels with R:R. Simple dashboard for quick decisions. Simple but powerful trading assistant. This indicator automatically detects the market bias during the Asia, London, and New York sessions . It helps traders stay on the right side of the trend, avoid neutral zones, and catch bias flips with alerts. Bias Detection – Shows session bias as Bullish
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicateurs
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicateurs
Ctrader version available  https://ctrader.com/products/1943   WVAP Scalping Pro – The Ultimate Professional Trading System Revolutionary VWAP + Market Profile Technology for Serious Traders Stop trading blind. WVAP Scalping Pro delivers the most advanced Volume-Weighted Average Price system on MQL5 , combining institutional-grade market profile, triple VWAP confluence, and a professional trading dashboard — all in one powerful tool. This isn’t just another indicator. It’s a complete trading e
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Indicateurs
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicateurs
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
TPTSyncX
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée. 3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail Fini la surcharge de graphiques. Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais. Compatible avec toutes les devises, crypto-monnai
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indicateurs
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
South African Sniper Indicator
Joel Malebana
5 (1)
Indicateurs
Introducing the South African Sniper indicator created by a small group of traders with a few years trading trading the financial market profitably . This is a plug and play indicator that provides you with  BUY and SELL (SNIPER ENTRY) signals with TARGET and trail stops. The indicator Works with all MT5 trading instruments. The indicator uses previous  chart data as receipt to speculate on future market moves.  "The South African Sniper indicator community are very happy with the indicator and
Piranha version 2
Maria Strudov
5 (1)
Indicateurs
"Piranha" - an autonomous trading system that determines overbought and oversold levels on the chart. Red and blue zones represent overbought and oversold levels respectively. Entry points are marked with arrows: a downward arrow in the red zone for "sell" and an upward arrow in the blue zone for "buy". The Take profit level is indicated by the green moving average. Key features: Adjusting the Take profit level as the green moving average changes position. Averaging ability when a new market e
Plus de l'auteur
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Tape Hunter – Votre radar Effort vs Résultat sur MT5 Tape Hunter est l’indicateur ultime pour les traders souhaitant voir le véritable jeu des prix sur MetaTrader 5. Il affiche de manière claire et intuitive les volumes agressifs d’achat et de vente basés sur le POC (Point of Control), vous permettant de visualiser l’effort du marché et le résultat réel de chaque chandelier. ️ Pourquoi est-ce important ? Tout volume ne fait pas bouger le prix ! Tape Hunter met en évidence si l’effort (vo
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
4 (1)
Indicateurs
VWAP FanMaster : Maîtrisez la stratégie de pullback avec précision ! VWAP FanMaster est l'indicateur ultime pour les traders à la recherche de points d'entrée précis et de pullbacks efficaces . Il combine la puissance de VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) et des lignes Fibonacci Fan , offrant une carte claire des zones d'intérêt du marché. Caractéristiques principales Simple mais puissant : Déplacez simplement les lignes verticales et l'indicateur trace automatiquement VWAP et les
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitaires
Volume Flow Binance! Avez-vous déjà imaginé avoir accès aux times and trades de votre cryptomonnaie préférée, avec des détails sur les flux de volumes et l'analyse des mouvements de prix, même si votre courtier ne fournit pas un accès complet à l'historique des transactions ? Avec Volume Flow Binance , c'est désormais possible ! Ce script en MQL5 a été conçu pour les traders de cryptomonnaies qui recherchent une vue détaillée de la dynamique du marché en temps réel. Caractéristiqu
FREE
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitaires
Book Data Binance! Avez-vous déjà imaginé avoir accès au carnet de commandes de votre cryptomonnaie préférée, avec des détails sur les prix, les volumes et l'analyse des déséquilibres, même si votre plateforme d'échange ne propose pas d'accès au DOM ? Avec Book Data Binance, cela devient réalité ! Ce script en MQL5 a été spécialement développé pour les traders de cryptomonnaies qui cherchent à approfondir leur compréhension des dynamiques du marché. Caractéristiques principales :
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVB Cumulative Volume Bands : Optimisez vos opérations avec le volume cumulé ! CVB Cumulative Volume Bands est un indicateur avancé conçu pour les traders qui recherchent des signaux précis basés sur le volume cumulé. En utilisant des bandes de volume cumulé, cet indicateur fournit des lectures claires des pressions d'achat et de vente sur le marché, aidant ainsi à identifier les retournements et les mouvements de prix importants. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Caractéristique
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Footprint Hunter – Votre radar Effort vs Résultat sur MT4 Tape Hunter est l’indicateur ultime pour les traders souhaitant voir le véritable jeu des prix sur MetaTrader 4. Il affiche de manière claire et intuitive les volumes agressifs d’achat et de vente basés sur le POC (Point of Control), vous permettant de visualiser l’effort du marché et le résultat réel de chaque chandelier. ️ Pourquoi est-ce important ? Tout volume ne fait pas bouger le prix ! Footprint Hunter met en évidence si l’
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
L'indicateur ATR Projeção se distingue comme un outil robuste dans l'analyse technique, conçu pour fournir des informations précises sur les limites potentielles des mouvements de prix sur les marchés financiers. Son approche flexible permet aux utilisateurs de personnaliser de manière intuitive les métriques d'analyse, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque actif négocié. Fonctionnement personnalisable : Par défaut, l'ATR Projeção fonctionne en considérant 30 % de la moyenne des 100
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicateurs
Améliorez Votre Analyse avec le Weis Wave Box ! Si vous cherchez précision et clarté dans vos négociations , le Weis Wave Box est l’outil idéal. Cet indicateur avancé d’ondes de volume offre une visualisation claire de la dynamique entre effort et résultat sur le marché, essentiel pour les traders utilisant la lecture du flux et du volume. Fonctionnalités principales : Ondes de volume personnalisables – ajustez en ticks pour s’aligner avec votre stratégie. Historique ajustable – analy
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Indicateur Long & Short - Version Pro : Déverrouillez le Potentiel Illimité de Votre Analyse de Marché ! Aucune Limite pour Tous les Actifs La version Pro de l’indicateur Long & Short vous offre une liberté totale pour l’utiliser sur tout actif financier. Plus de limitations – appliquez le même indicateur à tous vos actifs préférés ! Sans Limites Profitez de toutes les fonctionnalités de l’indicateur sans aucune restriction. La version Pro vous offre une expérience complète et illim
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
AI Channel | Indicateur MT5 avec intelligence artificielle pour canaux de prix AI Channel : Outil avancé d’analyse technique basé sur l’intelligence artificielle AI Channel est un outil puissant qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser les canaux de prix sur les marchés financiers. Dans cette section, nous explorerons comment cet indicateur révolutionnaire peut aider les investisseurs et traders à prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. Qu’est-ce que l’ind
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Nous vous présentons le Didi Index Volume, un indicateur d'analyse technique développé par le trader brésilien Odir Aguiar, qui se distingue par son approche avancée et puissante dans l'identification des opportunités sur les marchés financiers. Disponible sur différentes plateformes, le Didi Index Volume est devenu un outil essentiel pour les traders à la recherche d'informations précises et précieuses pour leurs stratégies de trading. Cet indicateur combine le célèbre Didi Index, créé par Odi
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
The "Timechannel" is a powerful technical analysis tool designed specifically for traders who want to gain deeper and more accurate insights into price movements across multiple timeframes (multi-timeframe). This indicator is an essential addition to the toolbox of any serious trader seeking to make informed and data-driven trading decisions. Key Features: Advanced Multi-Timeframe Analysis : Timechannel allows traders to analyze price movements on different timeframes simultaneously. This is cr
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
MasterOBV : Maîtrisez les Tendances du Marché avec Précision ! MasterOBV est un indicateur d'analyse technique qui combine volume , correlation positive et une Moyenne Mobile (MA) pour affiner l'identification des tendances sur les marchés financiers. Fonctionnalités Principales : Volume Intelligent : Analyse le volume des transactions pour identifier les changements significatifs dans la force de la tendance. Correlation Positive : Intègre des actifs corrélés pour obtenir une vue pl
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
VolaMetrics VSA | Un Puissant Allié dans l'Analyse Technique Le VolaMetrics VSA est un indicateur d'analyse technique qui combine la méthode Volume Spread Analysis (VSA) avec une analyse détaillée du volume des transactions . Conçu pour identifier et suivre les mouvements significatifs des prix , le VolaMetrics VSA utilise l'interaction entre volume et écart de prix pour fournir des insights précieux qui peuvent aider à prendre des décisions de trading. Les Fondements de la Volume Spread Anal
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Vue d'ensemble SwingVolumePro est un indicateur avancé et polyvalent, conçu pour être utilisé sur une large gamme d'actifs financiers et pour supporter différents styles de trading. Basé sur une analyse rigoureuse du volume et du prix, il fournit des signaux clairs et précis permettant aux traders de tous niveaux de prendre des décisions éclairées basées sur des données de haute qualité. SwingVolumePro.PDF Principales caractéristiques Polyvalence: SwingVolumePro peut être appliqué à d
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVD SmoothFlow Pro - Analyse de Volume Illimitée pour Tout Actif ! CVD SmoothFlow Pro est la solution ultime pour les traders recherchant une analyse de volume précise et illimitée. En utilisant le calcul du Cumulative Volume Delta (CVD) avec un filtrage avancé du bruit, la version Pro offre la flexibilité et la précision nécessaires pour trader tout actif financier. Que propose CVD SmoothFlow Pro ? Analyse Claire : Filtre le bruit du marché et met en avant les mouvements de volume signifi
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicateurs
Imbalance DOM Pro : Optimisez vos trades avec l'imbalance du carnet d'ordres AVEZ-VOUS ACCÈS AU CARNET D'ORDRES SUR MT5 ? SOUHAITEZ-VOUS ÉLEVER VOTRE TRADING À UN NIVEAU SUPÉRIEUR ? Si vous êtes un trader qui utilise le flux d'ordres pour prendre des décisions, Imbalance DOM Pro peut révolutionner votre analyse. Parfait pour les scalpers et les traders à court terme, cet outil identifie les déséquilibres dans le carnet d'ordres et vous offre des opportunités de trading précieuses pour des e
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVB Cumulative Volume Bands : Optimisez vos opérations avec le volume cumulé ! CVB Cumulative Volume Bands est un indicateur avancé conçu pour les traders qui recherchent des signaux précis basés sur le volume cumulé. En utilisant des bandes de volume cumulé, cet indicateur fournit des lectures claires des pressions d'achat et de vente sur le marché, aidant ainsi à identifier les retournements et les mouvements de prix importants. Caractéristiques principales : Analyse du volume c
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
ZigWave Oscillator : Optimisez vos transactions avec des oscillateurs et ZigZag ! Le ZigWave Oscillator est l'outil parfait pour les traders recherchant précision et clarté dans l'analyse du marché financier. Cet indicateur combine la puissance des oscillateurs avec la simplicité visuelle du ZigZag, vous aidant à identifier rapidement et efficacement les meilleures opportunités d'achat et de vente. Pourquoi choisir le ZigWave Oscillator ? Analyse précise des oscillateurs : Intégrez RS
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Times and Sales Pro : Optimisez vos opérations grâce à l'inégalité dans le flux de transactions Opportunités sur de petits mouvements de prix Times and Sales Pro est un outil essentiel pour les analystes qui travaillent avec le flux d'ordres via Times and Trades . Idéal pour les scalpers, il a été conçu pour ceux qui souhaitent tirer parti de petites fluctuations de prix avec une grande précision. Grâce à des calculs avancés, cet indicateur identifie les déséquilibres dans les transacti
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis