DeMarker with 2 Moving Averages ms

Indicateur Crypto_Forex « DeMarker et 2 Moyennes Mobiles » pour MT4, sans refonte.





- La courbe de l'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur.

- L'indicateur « DeMarker et 2 Moyennes Mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur DeMarker.

- Il est idéal pour les entrées de vente en zone de surachat (au-dessus de 0,7) et les entrées d'achat en zone de survente (en dessous de 0,3).

- L'indicateur est très facile à configurer grâce à ses paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Les conditions d'entrée d'achat et de vente sont indiquées sur les images.

- Conditions des signaux d'achat :

(1) - Lorsque la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente vers le haut en zone de survente : ouverture d'un ordre d'achat.

(2) - Lorsque la valeur du DeMarker est en zone de surachat et croise la moyenne mobile rapide vers le bas : sortie d'un ordre d'achat.

(3) - Inversement pour les signaux de vente.





