Important Note

The Market Intelligence Hub, enhanced with AI (recommended: CLAUDE AI)support,

allows you to analyze the Full View dashboard with both macro and micro perspectives.

Its colors and layout have been carefully designed to ensure maximum clarity and easy interpretation,

even for AI-driven analysis, providing advanced support in understanding market dynamics.

Receive the Complete Market Intelligence Hub Guide and the template to learn how to use it effectively together with AI?

Leave a comment or send an email to propinosoftware@gmail.com



potete chiedere al vostro AI di aggiornare il template AI.json

con i feedback che gli darete dopo ogni analisi che lui farà per voi,

in modo da renderlo più preciso

DESCRIZIONE PRODOTTO

Market Intelligence Hub è un sistema professionale di analisi multi-asset che trasforma la complessità dei mercati globali in decisioni operative chiare. Monitora 25+ strumenti attraverso 5 categorie (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) fornendo una visione completa del sentiment di mercato in tempo reale.

Caratteristiche Principali

Conviction Score (0-100%) - Metrica unica che combina 5 fattori (Technical, Confidence, Regime, Volatility, Breadth) per valutare la qualità del setup

Anomaly Detection - Sistema automatico che rileva contraddizioni di mercato (es. safe haven deboli in Risk-Off)

Screenshot Signal - Indicatore intelligente (NOW / OPTIONAL / WAIT) che ti avvisa quando catturare lo screenshot per analisi AI

Live Pulse - Valori real-time vs chiusura D1 con smoothing anti-noise

Regime Classification - 7 livelli di classificazione mercato (da Strong Risk-On a Strong Risk-Off)

Percentile System - Posizionamento di ogni asset vs ultimi 20 periodi con color coding

Current Bias - Raccomandazione operativa diretta (cosa comprare/vendere, size suggerito)

Notifiche Push/Desktop - Alert su mobile e desktop quando appare segnale screenshot

Layout Dashboard

3 Colonne Integrate:

SINISTRA: Technical Dashboard (Technical, Pressure, Volatility, Confidence, Conviction, Current Bias, Risk Assessment)

Market Context D1 closed (USD, EUR, Risk, Safe Haven, Volatility con sparkline 20-bar e percentili)

Live Pulse real-time (valori intraday vs chiusura precedente)

INPUTS CONFIGURABILI

GLOBAL MARKET ASSETS

USD_Assets = "USDJPY;USDCHF;USDCAD;DXY;USDX"

Descrizione: Simboli per calcolare USD Strength. Separati da ";". Modifica per adattare al tuo broker. Default: 5 assets maggiori USD

EUR_Assets = "EURUSD;EURGBP;EURJPY;EURCHF;EURCAD"

Descrizione: Simboli per calcolare EUR Strength Default: 5 assets maggiori EUR

Safe_Assets = "XAUUSD;GOLD;USDJPY;USDCHF;XAG;EURJPY"

Descrizione: Safe haven assets (Gold, JPY, CHF). Usati per Anomaly Detection. Default: 6 assets safe haven

Risk_Assets = "GBPUSD;AUDUSD;NZDUSD;GBPJPY;EURAUD;SPX500;USOIL;EURCAD"

Descrizione: Risk-on assets (commodity currencies, equities, oil) Default: 8 assets risk

Vol_Assets = "SPX500;US500;USTEC;NAS100;VIX"

Descrizione: Indici per calcolare volatilità di mercato Default: 5 indici principali

CALENDAR

EnableCalendarAnalysis = true

Descrizione: Abilita/disabilita analisi calendario economico Valori: true = attivo, false = disattivo Default: true Nota: Rileva automaticamente US NEWS TIME, EU NEWS TIME, NFP Friday

LIVE PULSE SETTINGS

LiveUpdateThreshold = 0.02

Descrizione: Soglia minima di cambio % per aggiornare UI (anti-flickering) Range: 0.01-0.50 (1%-50%) Default: 0.02 (2%) Consiglio:

0.01 = aggiornamenti frequenti (più reattivo)

0.05 = aggiornamenti rari (più stabile)

UI SETTINGS

UI_Scale = 1.0

Descrizione: Fattore scala UI Valori:

0.7 = Tiny (schermi piccoli)

1.0 = Normal (default)

1.5 = X-Large (schermi 4K) Default: 1.0

NOTIFICATIONS

EnableScreenshotAlerts = true

Descrizione: Abilita popup desktop con suono quando appare segnale screenshot Default: true

EnableScreenshotPushNotifications = true

Descrizione: Abilita notifiche push su MT5 mobile app Default: true Requisiti: MetaQuotes ID configurato in MT5 (Tools → Options → Notifications)

AlertOnGreenSignal = true

Descrizione: Alert quando segnale diventa SCREENSHOT NOW (high probability setup) Default: true

AlertOnGoldSignal = true

Descrizione: Alert quando segnale diventa OPTIONAL (moderate setup) Default: true Consiglio: Disabilitare se vuoi solo alert critici

GUIDA RAPIDA D'USO

Per Trader Principianti (3 Step)

1. Controlla Conviction Score

≥70% (Verde) → Procedi al passo 2

50-69% (Giallo) → Riduci size al 50%

<50% (Rosso) → NON tradare, chiudi dashboard

2. Leggi Current Bias

CURRENT BIAS

AGGRESSIVE BUY

Favor: Risk currencies (AUD, NZD, GBP)

Avoid: Safe havens (JPY, CHF, Gold)

Size: 100% normal size

Segui esattamente: compra "Favor", evita "Avoid", usa size indicato

3. Verifica Risk Assessment

ANOMALY → STOP, mai tradare con anomalia

NEWS TIME → Evita o size minimo (25%)

High conviction → OK, procedi

Per Trader Esperti (Multi-Layer Analysis)

Step 1 - Quick Scan (5 sec):

IF Conviction ≥70% AND !Anomaly AND !News → GO ELSE IF Conviction ≥50% AND (!Anomaly OR !HighVol) → REDUCE ELSE → STOP

Step 2 - Deep Dive (15 sec):

Click "Conviction: XX% ▶" → Apri Breakdown Identifica componente debole (0-5 pts) Verifica percentili estremi (>80% o <20%) Controlla Live Pulse alignment con D1

Step 3 - Full Analysis (30+ sec):

Analizza ogni categoria: D1 + Percentile + Live + Sparkline

Verifica coerenza Regime

Pianifica scenari: IF A → Action X, IF B → Action Y

Integrazione AI (OBBLIGATORIA)

CRITICO: Dashboard = SENSORE, AI = INTERPRETE. Usarli insieme è obbligatorio, non opzionale.

Workflow corretto:

Attendi segnale SCREENSHOT NOW Cattura screenshot completo (3 colonne visibili) Invia a ChatGPT/Claude con guida YAML inclusa nel prodotto AI analizza contraddizioni nascoste Segui raccomandazione AI (anche se Conviction 80%)

Perché AI è necessaria?

Dashboard può mostrare Conviction 80% con contraddizioni nascoste

AI pesa TUTTE le variabili (anche underweighted)

AI spiega PERCHÉ skippare setup "perfetti"

AI educa: ogni analisi insegna pattern recognition

Esempio reale:

Dashboard: Conv 80%, AGGRESSIVE BUY,

NOW Trader pensa: "Perfetto, compro 100%"

AI nota: USD 90%ile + Live reversing → mean reversion

Safe 95%ile + Live bouncing → contraddizione

Breadth 30% → narrow, non confermato

AI: "SKIP - Reversal starting, alto rischio trap" → Trader salvato da perdita

Interpretazione Percentili

Posizione: SINISTRA sparkline (9pt bold, color-coded)

Color Coding:

Red (90-100%ile) → Estremo alto, attendi correzione GIÙ

Orange (75-89%ile) → Alto, sostenibile

Yellow (60-74%ile) → Medio-alto

Gray (40-59%ile) → Neutrale

Blue (25-39%ile) → Medio-basso

Dark Blue (10-24%ile) → Basso

Aqua (0-9%ile) → Estremo basso, attendi rimbalzo SU

Esempio:

USD: -0.45% [15%ile] ▼

Significa: USD estremamente debole (bottom 15%), può scendere ancora o rimbalzare presto

Anomaly Detection

Condizione critica:

Regime: Risk-Off (<-0.3) Safe Haven: <-0.1% (negativo) → ANOMALIA RILEVATA

Cosa significa: In Risk-Off, safe havens DOVREBBERO essere comprati (positivi), ma sono venduti (negativi) = contraddizione logica

Visual:

Red box attorno Safe Haven sparkline

Current Bias: ANOMALY DETECTED

Size: 0% obbligatorio

Procedura:

STOP trading (0% size) Monitor Live Pulse ogni 30min Attendi Safe >0% per 2+ ore consecutive Rientra quando Anomaly cleared

Conviction Score - La Metrica RE

Formula: Technical (30%) + Confidence (20%) + Regime (20%) + Volatility (15%) + Breadth (15%)

Click "Conviction: %" per vedere Breakdown:

Breakdown

Technical: +30 pts (Excellent) ← Max 30

Confidence: +20 pts (High) ← Max 20

Regime: +20 pts (Strong Risk-On) ← Max 20

Volatility: +15 pts (Low-Ideal) ← Max 15 (invertito)

Breadth: +15 pts (Broad 80%) ← Max 15 → Total: 100/100

Interpretazione:

Quale componente è debole? Perché Conviction basso?

Regime penalizza? (0 pts in Risk-Off con long setup)

Volatility alta? (0 pts invece di 15)

Breadth narrow? (<50% allineamento)

Live Pulse - Divergence Detection

Esempio:

USD: -0.03% D1: -0.16% EUR: +0.13% D1: +0.10%

Interpretazione:

D1 (ieri chiusura): USD +0.13% (forte), EUR +0.03% (stabile)

USD +0.13% (forte), EUR +0.03% (stabile) Live (oggi): USD -0.03% (debole), EUR +0.13% (forte)

USD -0.03% (debole), EUR +0.13% (forte) Delta: USD -0.16% (perdendo forza), EUR +0.10% (guadagnando forza)

USD -0.16% (perdendo forza), EUR +0.10% (guadagnando forza) Conclusione: Possibile reversal USD in corso

CHI DOVREBBE USARE MIH

Ideale Per:

Trader multi-timeframe (H1-D1)

Trader che cercano conferme macro prima di entrare

Trader che vogliono integrare AI nelle decisioni

Trader che tradano majors FX, Gold, Indices

Trader che vogliono evitare setup trap

COSA INCLUDE IL PRODOTTO

Indicator MQL5 (Market_Intelligence_Hub.mq5) Guida Completa HTML (mih_guide_eng.html) Template AI YAML (Template_for_AI_en.yaml) - Guida per AI

DISCLAIMER

Market Intelligence Hub è uno strumento di analisi avanzata, NON un sistema di trading automatico.

Regole critiche:

Dashboard Sistema completo - Usare SOLO dashboard senza AI = rischio trap AI è OBBLIGATORIA - Non opzionale. Dashboard è sensore, AI è interprete Anomaly = 0% size - Nessuna eccezione. Anomalia rilevata = stand aside Conviction is KING - Se <70%, non tradare (anche se tutto sembra verde) Seguire AI recommendation - Anche se contradice Conviction alto

Il trading comporta rischi. Past performance future results. Usa sempre stop loss e risk management adeguato.

SETUP VELOCE (5 Minuti)

1. Installa Indicator:

MT5 → File → Open Data Folder → MQL5 → Indicators Copia .ex5 → Riavvia MT5

2. Aggiungi al Chart:

Navigator → Indicators → Custom → Market Intelligence Hub Drag & drop su chart qualsiasi Appare in subwindow separata

3. Configura Asset List:

Input → USD_Assets → Inserisci simboli tuo broker (es. "USDJPY;USDCHF") Ripeti per EUR, Safe, Risk, Vol

4. Setup Notifiche Mobile (Opzionale):

MT5 Desktop → Tools → Options → Notifications Enable Push → Copia MetaQuotes ID MT5 Mobile → Settings → Notifications → Incolla ID Test

5. Carica Template AI:

Template_for_AI_en.json condividi il documento con AI (recommended: CLAUDE AI)

Done! Attendi segnale SCREENSHOT NOW

Provalo in BACKTEST!!!!

SUPPORTO

Email: propinosoftware@gmail.com

LICENZA

Copyright 2025, ProPinoSoftware

Market Intelligence Hub v2.0 - Trasforma la complessità del mercato in decisioni chiare.

STATISTICHE TECNICHE

Compatibilità: MT5

MT5 Assets monitorati: 25+ (configurabili)

25+ (configurabili) Update frequency: Real-time (smoothed ogni 5 tick)

Real-time (smoothed ogni 5 tick) UI Elements: 150+ oggetti dinamici

150+ oggetti dinamici Performance: <5% CPU usage

<5% CPU usage Memory: ~10MB RAM

Versione: 1.0.0 (October 2025) Categoria: Technical Indicators / Multi-Asset Analysis

"La decisione migliore è quella che non devi indovinare."

