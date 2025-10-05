Market Intelligence Hub

MARKET INTELLIGENCE HUB v1.0 

DESCRIZIONE PRODOTTO

Market Intelligence Hub è un sistema professionale di analisi multi-asset che trasforma la complessità dei mercati globali in decisioni operative chiare. Monitora 25+ strumenti attraverso 5 categorie (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) fornendo una visione completa del sentiment di mercato in tempo reale.

Caratteristiche Principali

Conviction Score (0-100%) - Metrica unica che combina 5 fattori (Technical, Confidence, Regime, Volatility, Breadth) per valutare la qualità del setup 
Anomaly Detection - Sistema automatico che rileva contraddizioni di mercato (es. safe haven deboli in Risk-Off) 
Screenshot Signal - Indicatore intelligente (NOW / OPTIONAL / WAIT) che ti avvisa quando catturare lo screenshot per analisi AI 
Live Pulse - Valori real-time vs chiusura D1 con smoothing anti-noise 
Regime Classification - 7 livelli di classificazione mercato (da Strong Risk-On a Strong Risk-Off) 
Percentile System - Posizionamento di ogni asset vs ultimi 20 periodi con color coding 
Current Bias - Raccomandazione operativa diretta (cosa comprare/vendere, size suggerito) 
Notifiche Push/Desktop - Alert su mobile e desktop quando appare segnale screenshot

Layout Dashboard

3 Colonne Integrate:

  • SINISTRA: Technical Dashboard (Technical, Pressure, Volatility, Confidence, Conviction, Current Bias, Risk Assessment)
  • CENTRO: Market Context D1 closed (USD, EUR, Risk, Safe Haven, Volatility con sparkline 20-bar e percentili)
  • DESTRA: Live Pulse real-time (valori intraday vs chiusura precedente)

INPUTS CONFIGURABILI

GLOBAL MARKET ASSETS

USD_Assets = "USDJPY;USDCHF;USDCAD;DXY;USDX"

Descrizione: Simboli per calcolare USD Strength. Separati da ";". Modifica per adattare al tuo broker. Default: 5 assets maggiori USD

EUR_Assets = "EURUSD;EURGBP;EURJPY;EURCHF;EURCAD"

Descrizione: Simboli per calcolare EUR Strength Default: 5 assets maggiori EUR

Safe_Assets = "XAUUSD;GOLD;USDJPY;USDCHF;XAG;EURJPY"

Descrizione: Safe haven assets (Gold, JPY, CHF). Usati per Anomaly Detection. Default: 6 assets safe haven

Risk_Assets = "GBPUSD;AUDUSD;NZDUSD;GBPJPY;EURAUD;SPX500;USOIL;EURCAD"

Descrizione: Risk-on assets (commodity currencies, equities, oil) Default: 8 assets risk

Vol_Assets = "SPX500;US500;USTEC;NAS100;VIX"

Descrizione: Indici per calcolare volatilità di mercato Default: 5 indici principali

CALENDAR

EnableCalendarAnalysis = true

Descrizione: Abilita/disabilita analisi calendario economico Valori: true = attivo, false = disattivo Default: true Nota: Rileva automaticamente US NEWS TIME, EU NEWS TIME, NFP Friday

LIVE PULSE SETTINGS

LiveUpdateThreshold = 0.02

Descrizione: Soglia minima di cambio % per aggiornare UI (anti-flickering) Range: 0.01-0.50 (1%-50%) Default: 0.02 (2%) Consiglio:

  • 0.01 = aggiornamenti frequenti (più reattivo)
  • 0.05 = aggiornamenti rari (più stabile)

UI SETTINGS

UI_Scale = 1.0

Descrizione: Fattore scala UI Valori:

  • 0.7 = Tiny (schermi piccoli)
  • 1.0 = Normal (default)
  • 1.5 = X-Large (schermi 4K) Default: 1.0

NOTIFICATIONS

EnableScreenshotAlerts = true

Descrizione: Abilita popup desktop con suono quando appare segnale screenshot Default: true

EnableScreenshotPushNotifications = true

Descrizione: Abilita notifiche push su MT5 mobile app Default: true Requisiti: MetaQuotes ID configurato in MT5 (Tools → Options → Notifications)

AlertOnGreenSignal = true

Descrizione: Alert quando segnale diventa SCREENSHOT NOW (high probability setup) Default: true

AlertOnGoldSignal = true

Descrizione: Alert quando segnale diventa OPTIONAL (moderate setup) Default: true Consiglio: Disabilitare se vuoi solo alert critici 

GUIDA RAPIDA D'USO

Per Trader Principianti (3 Step)

1. Controlla Conviction Score

  • ≥70% (Verde) → Procedi al passo 2
  • 50-69% (Giallo) → Riduci size al 50%
  • <50% (Rosso) → NON tradare, chiudi dashboard

2. Leggi Current Bias

CURRENT BIAS 
AGGRESSIVE BUY 
Favor: Risk currencies (AUD, NZD, GBP) 
Avoid: Safe havens (JPY, CHF, Gold) 
Size: 100% normal size

Segui esattamente: compra "Favor", evita "Avoid", usa size indicato

3. Verifica Risk Assessment

  • ANOMALY → STOP, mai tradare con anomalia
  • NEWS TIME → Evita o size minimo (25%)
  • High conviction → OK, procedi

Per Trader Esperti (Multi-Layer Analysis)

Step 1 - Quick Scan (5 sec):

IF Conviction ≥70% AND !Anomaly AND !News → GO ELSE IF Conviction ≥50% AND (!Anomaly OR !HighVol) → REDUCE ELSE → STOP

Step 2 - Deep Dive (15 sec):

  1. Click "Conviction: XX% ▶" → Apri Breakdown
  2. Identifica componente debole (0-5 pts)
  3. Verifica percentili estremi (>80% o <20%)
  4. Controlla Live Pulse alignment con D1

Step 3 - Full Analysis (30+ sec):

  • Analizza ogni categoria: D1 + Percentile + Live + Sparkline
  • Verifica coerenza Regime
  • Pianifica scenari: IF A → Action X, IF B → Action Y

Integrazione AI (OBBLIGATORIA)

CRITICO: Dashboard = SENSORE, AI = INTERPRETE. Usarli insieme è obbligatorio, non opzionale.

Workflow corretto:

  1. Attendi segnale SCREENSHOT NOW
  2. Cattura screenshot completo (3 colonne visibili)
  3. Invia a ChatGPT/Claude con guida YAML inclusa nel prodotto
  4. AI analizza contraddizioni nascoste
  5. Segui raccomandazione AI (anche se Conviction 80%)

Perché AI è necessaria?

  • Dashboard può mostrare Conviction 80% con contraddizioni nascoste
  • AI pesa TUTTE le variabili (anche underweighted)
  • AI spiega PERCHÉ skippare setup "perfetti"
  • AI educa: ogni analisi insegna pattern recognition

Esempio reale:

Dashboard: Conv 80%, AGGRESSIVE BUY, 
NOW Trader pensa: "Perfetto, compro 100%"
AI nota: USD 90%ile + Live reversing → mean reversion 
Safe 95%ile + Live bouncing → contraddizione 
Breadth 30% → narrow, non confermato 
AI: "SKIP - Reversal starting, alto rischio trap" → Trader salvato da perdita

Interpretazione Percentili

Posizione: SINISTRA sparkline (9pt bold, color-coded)

Color Coding:

  • Red (90-100%ile) → Estremo alto, attendi correzione GIÙ
  • Orange (75-89%ile) → Alto, sostenibile
  • Yellow (60-74%ile) → Medio-alto
  • Gray (40-59%ile) → Neutrale
  • Blue (25-39%ile) → Medio-basso
  • Dark Blue (10-24%ile) → Basso
  • Aqua (0-9%ile) → Estremo basso, attendi rimbalzo SU

Esempio:

USD: -0.45% [15%ile] ▼

Significa: USD estremamente debole (bottom 15%), può scendere ancora o rimbalzare presto

Anomaly Detection

Condizione critica:

Regime: Risk-Off (<-0.3) Safe Haven: <-0.1% (negativo) → ANOMALIA RILEVATA

Cosa significa: In Risk-Off, safe havens DOVREBBERO essere comprati (positivi), ma sono venduti (negativi) = contraddizione logica

Visual:

  • Red box attorno Safe Haven sparkline
  • Current Bias: ANOMALY DETECTED
  • Size: 0% obbligatorio

Procedura:

  1. STOP trading (0% size)
  2. Monitor Live Pulse ogni 30min
  3. Attendi Safe >0% per 2+ ore consecutive
  4. Rientra quando Anomaly cleared

Conviction Score - La Metrica RE

Formula: Technical (30%) + Confidence (20%) + Regime (20%) + Volatility (15%) + Breadth (15%)

Click "Conviction: %" per vedere Breakdown:

Breakdown 
Technical: +30 pts (Excellent) ← Max 30  
Confidence: +20 pts (High) ← Max 20  
Regime: +20 pts (Strong Risk-On) ← Max 20  
Volatility: +15 pts (Low-Ideal) ← Max 15 (invertito) 
Breadth: +15 pts (Broad 80%) ← Max 15 → Total: 100/100

Interpretazione:

  • Quale componente è debole? Perché Conviction basso?
  • Regime penalizza? (0 pts in Risk-Off con long setup)
  • Volatility alta? (0 pts invece di 15)
  • Breadth narrow? (<50% allineamento)

Live Pulse - Divergence Detection

Esempio:

USD: -0.03% D1: -0.16% EUR: +0.13% D1: +0.10%

Interpretazione:

  • D1 (ieri chiusura): USD +0.13% (forte), EUR +0.03% (stabile)
  • Live (oggi): USD -0.03% (debole), EUR +0.13% (forte)
  • Delta: USD -0.16% (perdendo forza), EUR +0.10% (guadagnando forza)
  • Conclusione: Possibile reversal USD in corso

CHI DOVREBBE USARE MIH

Ideale Per:

  • Trader multi-timeframe (H1-D1)
  • Trader che cercano conferme macro prima di entrare
  • Trader che vogliono integrare AI nelle decisioni
  • Trader che tradano majors FX, Gold, Indices
  • Trader che vogliono evitare setup trap

COSA INCLUDE IL PRODOTTO

  1. Indicator MQL5 (Market_Intelligence_Hub.mq5)
  2. Guida Completa HTML (mih_guide_eng.html)
  3. Template AI YAML (Template_for_AI_en.yaml) - Guida per AI

DISCLAIMER

Market Intelligence Hub è uno strumento di analisi avanzata, NON un sistema di trading automatico.

Regole critiche:

  1. Dashboard  Sistema completo - Usare SOLO dashboard senza AI = rischio trap
  2. AI è OBBLIGATORIA - Non opzionale. Dashboard è sensore, AI è interprete
  3. Anomaly = 0% size - Nessuna eccezione. Anomalia rilevata = stand aside
  4. Conviction is KING - Se <70%, non tradare (anche se tutto sembra verde)
  5. Seguire AI recommendation - Anche se contradice Conviction alto

Il trading comporta rischi. Past performance  future results. Usa sempre stop loss e risk management adeguato.

SETUP VELOCE (5 Minuti)

1. Installa Indicator:

MT5 → File → Open Data Folder → MQL5 → Indicators Copia .ex5 → Riavvia MT5

2. Aggiungi al Chart:

Navigator → Indicators → Custom → Market Intelligence Hub Drag & drop su chart qualsiasi Appare in subwindow separata

3. Configura Asset List:

Input → USD_Assets → Inserisci simboli tuo broker (es. "USDJPY;USDCHF") Ripeti per EUR, Safe, Risk, Vol

4. Setup Notifiche Mobile (Opzionale):

MT5 Desktop → Tools → Options → Notifications Enable Push → Copia MetaQuotes ID MT5 Mobile → Settings → Notifications → Incolla ID Test

5. Carica Template AI:

Template_for_AI_en.json condividi il documento con AI (recommended: CLAUDE AI)

Done! Attendi segnale SCREENSHOT NOW

Provalo in BACKTEST!!!!

SUPPORTO

Email: propinosoftware@gmail.com

LICENZA

Copyright 2025, ProPinoSoftware

Market Intelligence Hub v2.0 - Trasforma la complessità del mercato in decisioni chiare.

STATISTICHE TECNICHE

  • Compatibilità: MT5 
  • Assets monitorati: 25+ (configurabili)
  • Update frequency: Real-time (smoothed ogni 5 tick)
  • UI Elements: 150+ oggetti dinamici
  • Performance: <5% CPU usage
  • Memory: ~10MB RAM

Versione: 1.0.0 (October 2025) Categoria: Technical Indicators / Multi-Asset Analysis

"La decisione migliore è quella che non devi indovinare."

- ProPinoSoftware Team


