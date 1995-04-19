Parabolic SAR Higher Time Frame mh

Indicateur Crypto_Forex SAR Parabolique pour MT4. Sans modification.

- Améliorez vos méthodes de trading grâce à l'excellent indicateur auxiliaire HTF PSAR pour MT4. HTF signifie « période supérieure ».
- Le PSAR permet de déterminer la direction des tendances et les retournements de cours potentiels.
- Cet indicateur est idéal pour les stop suiveurs.
- Si le PSAR est supérieur au prix, il s'agit d'une tendance baissière.
- Si le PSAR est inférieur au prix, il s'agit d'une tendance haussière.
- Cet indicateur est également idéal pour utiliser un niveau S/R dynamique plutôt qu'une moyenne mobile standard.

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.
