Sterling Scalper mt4

Sterling Scalper — entrées chirurgicales sur GBPUSD (sans indicateurs)

Sterling Scalper est la quintessence de mon système manuel propriétaire, désormais codé en EA. Aucun indicateur, uniquement du price action pur : impulsion → courte pause → cassure inverse par le corps de la bougie.

L’algorithme identifie précisément les points où la tendance s’« épuise » et fournit une entrée de sniper avec des filtres de qualité : taille du corps de cassure, netteté du niveau par les corps de bougie, spread et discipline de trading.

Pourquoi cela fonctionne

Héritage du trading réel. La logique est basée sur un système sans indicateurs, affiné pendant des années.

La logique est basée sur un système sans indicateurs, affiné pendant des années. Aucun repaint. Seulement le prix et la géométrie stricte des bougies.

Seulement le prix et la géométrie stricte des bougies. Discipline des trades. Une opération par signal ; jusqu’à deux retournements par jour avec « verrouillage journalier » après le premier trade gagnant.

Une opération par signal ; jusqu’à deux retournements par jour avec « verrouillage journalier » après le premier trade gagnant. Mise en œuvre propre. Journaux transparents, panneau d’état, auto-risk basé sur le SL, contrôle du spread, visualisation claire des niveaux.

Où et comment l’utiliser

Instrument : GBPUSD

GBPUSD Unité de temps : M5

M5 Type de compte : ECN / RAW / Razor (plus le spread est bas, mieux c’est)

ECN / RAW / Razor (plus le spread est bas, mieux c’est) Mode : laissez l’EA tourner 24/5 (VPS recommandé)

laissez l’EA tourner 24/5 (VPS recommandé) Dépôt : à partir de 30 USD+, selon votre gestion du risque

Gestion du risque (paramètres)

Lot fixe

Auto risk = false

Fixed lot = 0.10 (exemple) — l’EA ouvrira toujours 0.10 lot.

Auto-risk (pourcentage du solde)

Auto risk = true

Risk percentage = 3 (par défaut) — si le stop loss est déclenché, la perte sera exactement de 3% du solde actuel.

Important sur le GMT

L’EA doit connaître l’heure du serveur du broker par rapport au GMT. Les filtres de temps internes de la stratégie en dépendent.

Paramètres par défaut

Par défaut :

BrokerGMTOffsetWinter = 2

BrokerGMTOffsetSummer = 3

UseDST_Europe = true

Ceci correspond au préréglage EET/EEST (hiver +2 / été +3) — le plus courant chez les brokers MT avec « New York close » (5 bougies journalières). Exemples : IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex), etc. Si votre broker fait partie de cette liste, aucune modification n’est nécessaire.

Autres cas (exemples)

GMT+0 toute l’année : Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false

Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false GMT+3 toute l’année : 3 / 3, UseDST_Europe = false

3 / 3, UseDST_Europe = false GMT+2 toute l’année : 2 / 2, UseDST_Europe = false

2 / 2, UseDST_Europe = false Avec heure d’été : indiquez les offsets hiver/été et activez UseDST_Europe = true

Comment vérifier rapidement le GMT de votre broker : demandez au support « quel est le GMT du serveur en hiver/été ? utilisez-vous le DST ? » ou comparez l’heure dans le Journal du terminal avec le GMT mondial.

Prix limité

Besoin d’aide pour configurer le GMT de votre broker ? Contactez-moi — je vous guiderai rapidement et nous vérifierons ensemble.