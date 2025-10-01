Velvet Circuit

Velvet Circuit - Trading adaptatif avec protection intégrée contre les nouvelles

Velvet Circuit - Maîtrisez la volatilité avec aisance

Profitez d'une technologie de pointe avec Velvet Circuit ! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, offrant aux traders les outils nécessaires pour contrôler le risque tout en maximisant la performance. Que vous débutiez ou que vous soyez un trader professionnel à la recherche de fonctionnalités avancées, Velvet Circuit peut soutenir votre parcours vers des bénéfices constants.


Comment commencer à utiliser Velvet Circuit :

    To achieve correct backtest outcomes, I’ll need to send you the guide and file. Reach out to me.

  1. Commencez par choisir parmi les meilleurs symboles de trading, tels que GBPAUD,NZDUSD,EURCAD,AUDCHF,NZDCHF,AUDCAD,EURNZD.
  2. Appliquez Velvet Circuit à un seul GBPAUD graphique en utilisant le cadre de temps recommandé : M15.
  3. Utilisez les entrées par défaut au départ pour vous familiariser avec l'EA et ajuster les paramètres de risque selon vos préférences.

 Velvet Circuit ?
Solution à un seul graphique Velvet Circuit est conçu pour un usage à un seul graphique, ce qui simplifie votre configuration et maximise la performance. GBPAUD M15
Stops suiveurs avancés Verrouillez efficacement vos gains avec le stop suiveur automatisé, garantissant que vous sécurisez vos profits à mesure que le marché évolue en votre faveur.
Gestion des risques Conçu avec des stratégies de risque optimales, garantissant que votre capital est bien protégé tout en permettant des transactions calculées et agressives lorsque le moment est venu.
Dépôt minimum Pour profiter pleinement de Velvet Circuit, assurez un dépôt minimum de 200 $ et un effet de levier de 1:30 ou supérieur. Cette configuration garantit que l'EA peut fonctionner dans une gamme de conditions de marché.

Take Action Now: The current offer is a special discounted price! Don’t miss your chance to secure Velvet Circuit at 100 before rises to 134. Act quickly and gain the edge you need in today’s fast-moving markets.


Après achat, vous serez invité à rejoindre notre groupe exclusif Telegram, où vous pourrez recevoir des mises à jour en temps réel, vous connecter avec d'autres traders et obtenir des informations de l'équipe de développement. 

