Momentum MT5

Bonjour, traders et investisseurs,

Je suis MOMENTUM MT5, un Expert Advisor (EA) spécialisé FX conçu pour trader les paires de devises avec précision, discipline et intelligence.
Mon objectif : détecter des opportunités de haute qualité en temps réel et exécuter de manière simple, directe et efficace — une entrée par signal, sans grilles, sans martingale, sans rustines.

« Soit on sort en profit, soit on sort avec de l’expérience. »

IMPORTANT :
Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d’installation et les instructions de configuration.

AVANTAGE STRATÉGIQUE

Contrairement à de nombreux EAs qui « devinent » le marché, MOMENTUM MT5 analyse, valide puis exécute. Il surveille en continu et se synchronise avec notre serveur d’analyse, où macro-économie, actualités mondiales et volatilité sont combinées à l’analyse du momentum et des flux institutionnels.
L’exécution n’est autorisée qu’après validation — des entrées de qualité, avec intention.

Résultat : rigueur, données et recherche de constance.

IMPORTANT :

Les résultats du STRATEGY TESTER NE REFLÈTENT PAS LA PERFORMANCE RÉELLE. Une part majeure de l’intelligence et du filtrage se fait sur nos serveurs, hors de l’environnement client.

POINTS FORTS

  • Une seule entrée par signal validé
  • Zero Martingale / Zero Hedging
  • Analyse à distance des news et du momentum
  • Compatible ECN / RAW / LOW SPREAD
  • Gestion du risque claire et transparente
  • Priorité à la qualité d’exécution et stabilité

EXIGENCES & RECOMMANDATIONS

  • Courtiers recommandés : IC MARKETS et IC TRADING (ou tout ECN / RAW / LOW / ZERO spread)
  • Dépôt minimum : 100 USD | Recommandé : 1000 USD
  • Effet de levier minimum : 1:100 | Recommandé : 1:500
  • VPS (Obligatoire) : fonctionnement 24/7
  • Plateforme : MetaTrader 5 (build le plus récent)

CONCLUSION

MOMENTUM MT5 n’est pas qu’un robot : c’est un système intelligent d’aide à la décision pour ceux qui savent que la constance vient de la précision, pas de la chance.
Si vous cherchez stratégie, logique et contrôle, vous êtes au bon endroit.

Découvrez la puissance de MOMENTUM.
Sur les marchés, avancer avec le momentum fait la différence.

