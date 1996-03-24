Sterling Scalper mt5

Sterling Scalper — entrées chirurgicales sur GBPUSD (sans indicateurs)

Sterling Scalper est la quintessence de mon système manuel propriétaire, désormais codé en EA. Aucun indicateur, uniquement du price action pur : impulsion → courte pause → cassure inverse par le corps de la bougie.

L’algorithme identifie précisément les points où la tendance s’« épuise » et fournit une entrée de sniper avec des filtres de qualité : taille du corps de cassure, netteté du niveau par les corps de bougie, spread et discipline de trading.

Live signal

Pourquoi cela fonctionne

  • Héritage du trading réel. La logique est basée sur un système sans indicateurs, affiné pendant des années.
  • Aucun repaint. Seulement le prix et la géométrie stricte des bougies.
  • Discipline des trades. Une opération par signal ; jusqu’à deux retournements par jour avec « verrouillage journalier » après le premier trade gagnant.
  • Mise en œuvre propre. Journaux transparents, panneau d’état, auto-risk basé sur le SL, contrôle du spread, visualisation claire des niveaux.

Où et comment l’utiliser

  • Instrument : GBPUSD
  • Unité de temps : M5
  • Type de compte : ECN / RAW / Razor (plus le spread est bas, mieux c’est)
  • Mode : laissez l’EA tourner 24/5 (VPS recommandé)
  • Dépôt : à partir de 30 USD+, selon votre gestion du risque

Gestion du risque (paramètres)

Lot fixe
Auto risk = false
Fixed lot = 0.10 (exemple) — l’EA ouvrira toujours 0.10 lot.

Auto-risk (pourcentage du solde)
Auto risk = true
Risk percentage = 3 (par défaut) — si le stop loss est déclenché, la perte sera exactement de 3% du solde actuel.

Important sur le GMT

L’EA doit connaître l’heure du serveur du broker par rapport au GMT. Les filtres de temps internes de la stratégie en dépendent.

Paramètres par défaut

Par défaut :
BrokerGMTOffsetWinter = 2
BrokerGMTOffsetSummer = 3
UseDST_Europe = true

Ceci correspond au préréglage EET/EEST (hiver +2 / été +3) — le plus courant chez les brokers MT avec « New York close » (5 bougies journalières). Exemples : IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex), etc. Si votre broker fait partie de cette liste, aucune modification n’est nécessaire.

Autres cas (exemples)

  • GMT+0 toute l’année : Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false
  • GMT+3 toute l’année : 3 / 3, UseDST_Europe = false
  • GMT+2 toute l’année : 2 / 2, UseDST_Europe = false
  • Avec heure d’été : indiquez les offsets hiver/été et activez UseDST_Europe = true

Comment vérifier rapidement le GMT de votre broker : demandez au support « quel est le GMT du serveur en hiver/été ? utilisez-vous le DST ? » ou comparez l’heure dans le Journal du terminal avec le GMT mondial.

Prix limité

Seulement 5 copies disponibles au prix actuel. Ensuite, le prix sera augmenté. Obtenez Sterling Scalper dès maintenant à un tarif avantageux.

Besoin d’aide pour configurer le GMT de votre broker ? Contactez-moi — je vous guiderai rapidement et nous vérifierons ensemble.


