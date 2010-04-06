OB Pro Trader EA gts

OB PRO TRADER EA est un système de trading intraday de haute qualité basé sur l'analyse des prix !





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 fichiers Set_files disponibles pour 6 paires de devises !

Utilisez les fichiers Set_files (v25.17) de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





L'idée de trading est basée sur un modèle d'action des prix puissant et reconnu, combiné à des techniques de tendance et de scalping !





OB PRO TRADER EA fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines.





Caractéristiques de l'EA :

- L'EA peut fonctionner sur 6 paires (8 graphiques) simultanément.

- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.

- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés.

- Les SL et TP sont dynamiques : ils s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Chaque transaction dispose de SL et TP, invisibles pour le courtier.

- Système de filtrage intelligent : filtre de tendance, filtre d'oscillateur, filtre de jour de semaine, filtre d'heures de travail, filtre de spread, etc.

- Le solde minimum requis pour exécuter le robot est de 100 $.

- Effet de levier : compris entre 1:30 et 1:2000.

- Paires de trading : EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 graphiques), GBPCAD (2 graphiques).

- Période : H1.

- Heures de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée en fonction des filtres de jour de semaine et d'heures de travail (sessions UE et États-Unis). Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant les heures de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

- Fonctions de stop suiveur adaptatif et de seuil de rentabilité.

- L'EA dispose d'un affichage des informations sur le spread et le swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage Info Spread Swap peut être placé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Ouvrez les 8 graphiques recommandés :

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 graphiques), GBPCAD (2 graphiques)

- Sélectionnez l'unité de temps H1 sur chaque graphique.

- Associez Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à EA (téléchargez Set_files (v25.17) dans la section « Commentaires » de cette page).

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS au lieu d'un ordinateur).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, vous devrez ajuster le filtre des heures d'ouverture. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés : ECN ou spread brut pour de meilleures performances.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.