Reaper King — Bandit Edition est un EA entièrement automatique avec auto-optimisation en direct. Il combine une baseline AutoSnap (Donchian/ATR) et un bandit manchot multi-bras (UCB) qui choisit les meilleurs micro-réglages par régime de marché en temps réel. Entrées minimales, exécution maximale.

Atouts

Ordres au marché uniquement, pas d’ordres en attente

AutoSnap ajuste automatiquement lookback/exit/buffer

Moteur Bandit apprend via R-multiple, « mute » les configurations faibles

Détection de régime (volatilité, force de tendance, autocorrélation)

Filtre MTF en arrière-plan (D1/H4)

Trailing Chandelier, garde-fous sur spread/slippage

Auto-magic par symbole/UT, persistance d’état

Utilisation

Un graphique par symbole/UT (VPS recommandé)

Réglez risque et spread max ; les valeurs par défaut fonctionnent

Privilégiez le live/forward demo ; pas d’optimisation sur-ajustée

Avertissement : ceci n’est pas un conseil financier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.