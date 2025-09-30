Reaper King Bandit Edition
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 4.2
- Activations: 5
Reaper King — Bandit Edition est un EA entièrement automatique avec auto-optimisation en direct. Il combine une baseline AutoSnap (Donchian/ATR) et un bandit manchot multi-bras (UCB) qui choisit les meilleurs micro-réglages par régime de marché en temps réel. Entrées minimales, exécution maximale.
Atouts
-
Ordres au marché uniquement, pas d’ordres en attente
-
AutoSnap ajuste automatiquement lookback/exit/buffer
-
Moteur Bandit apprend via R-multiple, « mute » les configurations faibles
-
Détection de régime (volatilité, force de tendance, autocorrélation)
-
Filtre MTF en arrière-plan (D1/H4)
-
Trailing Chandelier, garde-fous sur spread/slippage
-
Auto-magic par symbole/UT, persistance d’état
Utilisation
-
Un graphique par symbole/UT (VPS recommandé)
-
Réglez risque et spread max ; les valeurs par défaut fonctionnent
-
Privilégiez le live/forward demo ; pas d’optimisation sur-ajustée
Avertissement : ceci n’est pas un conseil financier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.