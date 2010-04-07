RSI Higher Time Frame mx

Indicateur Crypto_Forex Oscillateur HTF RSI pour MT4.





- Le RSI est l'un des oscillateurs les plus performants et les plus populaires. HTF signifie « unité de temps supérieure ».

- La zone de surachat se situe lorsque le RSI est supérieur à 70 et la zone de survente lorsqu'il est inférieur à 30.

- Le RSI fournit des informations sur la dynamique des prix, haussière et baissière.

- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- L'indicateur HTF RSI vous permet d'ajouter le RSI d'une unité de temps supérieure à votre graphique actuel.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





