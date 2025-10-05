Miracle IQ7 Tester
- Utilitaires
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Version: 25.92
Disclaimer:
Ce produit est une version d'essai du conseiller expert principal, Miracle IQ7 . Il est disponible sur demande pour les traders souhaitant le tester pendant une semaine avant de louer la version complète.
En tant qu'édition « miroir » ou « lite », ce fichier de démonstration ne fonctionne pas indépendamment. Il nécessite des déclencheurs de validation de la version payante. Miracle IQ7 .
Mais ne vous inquiétez pas, nous avons simplifié les choses : il vous suffit de télécharger le Démo gratuite du produit principal, exécutez-le une fois jusqu'à ce qu'il se charge correctement, et vous êtes prêt à démarrer. Après cela, Testeur Miracle IQ7 restera actif pendant une semaine complète.
Pourquoi une version d’essai séparée ?
En raison des limitations de MQL5, la démo gratuite du produit payant ne donne pas accès à toutes ses fonctionnalités. Cette version d'évaluation offre une expérience plus complète, aussi proche que possible des fonctionnalités de l'EA d'origine.
Notre demande
Si vous appréciez cet essai, soutenez-nous en laissant un avis d' au moins 20 mots . Les avis courts sont souvent rejetés par le système MQL5.
Si vous n'êtes pas satisfait, ne vous précipitez pas pour laisser un avis négatif. Contactez-nous d'abord ; nous sommes toujours prêts à vous aider et pouvons même vous fournir des démonstrations visuelles détaillées.
Instructions d'utilisation
- Téléchargez les deux fichiers : le produit principal Miracle IQ7 et ce testeur Miracle IQ7 Tester .
- Tout d’abord, exécutez le produit principal pour activer le déclencheur.
- Ensuite, vous pouvez l'ignorer et utiliser librement le fichier testeur pendant toute la semaine.
- Lors du premier lancement, il peut y avoir un léger retard pendant que le système d'IA construit sa base de données interne.
Vous pouvez assister ce processus via F2 : Centre d'historique en téléchargeant les paires souhaitées, ou simplement répéter le lancement jusqu'à ce qu'il se déroule correctement.
- Désactiver Autoriser WebRequest pour l'URL répertoriée pour ce fichier de test.
Si les problèmes persistent, envoyez-nous un court enregistrement d'écran afin que nous puissions vous aider plus rapidement.
Ressources supplémentaires
~ Guide complet et instructions de blog disponibles :
- Installation Blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286
- Execution: blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325
~ Bonus : Deux contenus complémentaires sont disponibles pour améliorer le produit principal et la version d'évaluation. Cliquez ici !
About This Product:
The Miracle IQ7 Tester lets you experience premium-grade EA performance, crafted by a team of seasoned market analysts and trading coaches with decades of experience. For more details, check our bio !