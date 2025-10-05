Disclaimer:

Ce produit est une version d'essai du conseiller expert principal, Miracle IQ7 . Il est disponible sur demande pour les traders souhaitant le tester pendant une semaine avant de louer la version complète. En tant qu'édition « miroir » ou « lite », ce fichier de démonstration ne fonctionne pas indépendamment. Il nécessite des déclencheurs de validation de la version payante. Miracle IQ7 .

Mais ne vous inquiétez pas, nous avons simplifié les choses : il vous suffit de télécharger le Démo gratuite du produit principal, exécutez-le une fois jusqu'à ce qu'il se charge correctement, et vous êtes prêt à démarrer. Après cela, Testeur Miracle IQ7 restera actif pendant une semaine complète.

Pourquoi une version d’essai séparée ?

En raison des limitations de MQL5, la démo gratuite du produit payant ne donne pas accès à toutes ses fonctionnalités. Cette version d'évaluation offre une expérience plus complète, aussi proche que possible des fonctionnalités de l'EA d'origine.

Notre demande

Si vous appréciez cet essai, soutenez-nous en laissant un avis d' au moins 20 mots . Les avis courts sont souvent rejetés par le système MQL5.

Si vous n'êtes pas satisfait, ne vous précipitez pas pour laisser un avis négatif. Contactez-nous d'abord ; nous sommes toujours prêts à vous aider et pouvons même vous fournir des démonstrations visuelles détaillées.

Instructions d'utilisation

Téléchargez les deux fichiers : le produit principal Miracle IQ7 et ce testeur Miracle IQ7 Tester . Tout d’abord, exécutez le produit principal pour activer le déclencheur. Ensuite, vous pouvez l'ignorer et utiliser librement le fichier testeur pendant toute la semaine. Lors du premier lancement, il peut y avoir un léger retard pendant que le système d'IA construit sa base de données interne.

Vous pouvez assister ce processus via F2 : Centre d'historique en téléchargeant les paires souhaitées, ou simplement répéter le lancement jusqu'à ce qu'il se déroule correctement. Désactiver Autoriser WebRequest pour l'URL répertoriée pour ce fichier de test.

Si les problèmes persistent, envoyez-nous un court enregistrement d'écran afin que nous puissions vous aider plus rapidement.

Ressources supplémentaires



~ Guide complet et instructions de blog disponibles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286 Installation Blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325 Execution: blog >>> ~ Bonus : Deux contenus complémentaires sont disponibles pour améliorer le produit principal et la version d'évaluation. Cliquez ici !