Ai Mastermind IQ7

Entrez dans une nouvelle ère de la technologie de trading avec The Quantum Leap d'AI Mastermind .

Transforme le fonctionnement des conseillers experts en combinant des technologies d'IA avancées avec une interface WYSIWYG claire en haute définition.

AI Mastermind fusionne les fonctionnalités d'AI ChatGPT, d'AI Gemini et d'AI Autopilot en une seule plateforme cohérente.

Quantum Leap d'AI Mastermind est conçu pour les traders qui recherchent bien plus qu'un simple indicateur ou système automatisé. Il offre un écosystème analytique complet, bâti autour de l'intelligence artificielle, de la visualisation des données en temps réel et de méthodes d'apprentissage appliquées. Contrairement aux Expert Advisors classiques qui s'appuient fortement sur des graphiques standards, ce système reconstruit le processus analytique grâce à une interface WYSIWYG Full HD, permettant une compréhension plus approfondie, structurée et intuitive des conditions de marché.

The heart of AI Mastermind lies in its three-pillar AI architecture :

  1. AI ChatGPT : Fournit une interprétation des structures de marché, un raisonnement logique et des explications claires adaptées à votre style.

  2. AI Gemini : Fournit une analyse multicouche avec une adaptation rapide à l'évolution du comportement du marché.

  3. Pilotage automatique IA : Prend en charge l’exécution et la formation stratégique, vous aidant à instaurer la cohérence et la discipline.

Ensemble, ils offrent une expérience intégrée qui favorise la détection de tendances, le raisonnement prédictif et la prise de décision par scénarios. Cette approche permet aux nouveaux traders d'accélérer leur apprentissage en quelques jours au lieu de plusieurs mois, tandis que les traders expérimentés perfectionnent leur analyse et leurs méthodes de travail.
Contrairement à l'apprentissage théorique, souvent complexe et difficile à mettre en pratique, AI Mastermind privilégie l'adaptation aux réalités du marché . Le système vous aide à élaborer vos propres modèles et formules, renforçant ainsi votre autonomie en tant que trader. Chaque fonctionnalité, affichage et couche analytique est conçu pour réduire les interférences, mettre en évidence les structures et vous guider vers une prise de décision plus professionnelle.

Pour vous aider à gagner en confiance et à vous familiariser avec le sujet, nous proposons deux modules gratuits pour la pratique :

  1. [MT4] https://mql5.com/en/market/product/151261 Utilisez ce module pour étudier précisément le comportement du marché dans le testeur de stratégie. Il vous permet d'observer les mouvements de prix, d'évaluer différents scénarios et d'affiner vos stratégies de trading personnalisées en fonction de vos analyses.

  2. [MT4] https://mql5.com/en/market/product/153365 Ce module introduit l'interaction en temps réel grâce à un panneau d'analyse et de trading intégré. Il vous permet d'appliquer manuellement vos modèles à plusieurs symboles et unités de temps, améliorant ainsi la rapidité et la précision.

Pour activer toutes les fonctionnalités des deux versions gratuites, utilisez le code d'activation « DEMO-101 » figurant dans le fichier de démonstration gratuit inclus ici ou sur la page produit précédente :
https://mql5.com/en/market/product/153369 Cette activation est requise car les versions gratuites ne contiennent pas de paramètre d'entrée de code d'identification.
AI Mastermind n'est pas un simple outil, mais un environnement de formation structuré. Il vous accompagne dans votre progression, des bases de la compréhension aux analyses de marché les plus avancées. Grâce à son guidage par IA, son interface haute résolution et ses modules pratiques, vous développerez une intuition analytique plus aiguisée, des méthodes d'exécution plus rigoureuses et une base solide pour une amélioration durable. Pour plus d'informations et de tutoriels, rendez-vous sur : BATIK

