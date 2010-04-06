Présentation du produit

Cet utilitaire pratique pour MT5 permet de lire et de rembobiner automatiquement les graphiques.

Idéal pour l’analyse, la simulation et la découverte de motifs sur le Forex, les actions, l’or et d’autres instruments financiers.

Chart Auto Flow Mini est une version allégée de Chart Auto Flow.

Chart Auto Flow Mini ne peut être utilisé qu'une seule fois, pendant 7 jours.

Si vous souhaitez continuer à l’utiliser, veuillez envisager d’acheter la version complète de Chart Auto Flow.



Fonctionnalités et avantages

Vitesse de lecture flexible

Contrôlez le mouvement du graphique exactement comme vous le souhaitez, avec une large plage de vitesse allant de 50 ms à 10 minutes.

Déplacement vers le passé ou le futur

Déplacez facilement le graphique vers le passé ou le futur d’un simple clic, ce qui facilite les tests de stratégie et la découverte de motifs.

Utilisation intuitive

Les commandes simples permettent de mettre en pause/reprendre, de régler la vitesse et de modifier le nombre de bougies décalées.

Compatible avec tous les timeframes et instruments

Peut être utilisé pour le day trading, le swing trading ou l’analyse à long terme dans n’importe quel environnement de graphique.





Aperçu des opérations

Bouton/Étiquette Fonction Description Pause / Restart Pause / Reprendre Contrôle instantané de la lecture du graphique Stop Arrêter le programme Arrête l’outil à tout moment Slow / Fast Ajuster la vitesse Réglable librement de 50 ms à 10 minutes Bar+ / Bar- Ajuster le nombre de bougies déplacées Réglable de 1 à 480 bougies Past / Future Changer la direction de lecture Basculer entre passé et futur Speed / Bars (Étiquette) Afficher la vitesse / nombre de bougies actuel Permet de voir les réglages actuels en un coup d’œil



Installation

Connectez-vous à MT5 et cliquez simplement sur « Télécharger » depuis le Market. Le programme s’installera automatiquement sur votre terminal.

Il sera placé sous Market, directement dans la section Expert Advisors (EA) du Navigateur. Vous pouvez l’ajouter à un graphique en le faisant glisser-déposer ou en double-cliquant.





Environnement recommandé

OS : Windows 11

MT5 Build : 5320 / 5260

CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)

RAM : 8 Go

Devrait fonctionner également sur Mac ou d’autres environnements, mais ceux-ci n’ont pas été testés officiellement. Veuillez essayer à vos propres risques.





Avertissement

Cet outil ne comprend aucune fonctionnalité de trading, il n’y a donc aucun risque financier.





Je serais vraiment reconnaissant(e) si vous pouviez partager vos avis et impressions sincères sous forme de critique — cela me motive beaucoup.

