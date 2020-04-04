Pro Multi Sniper mz

PRO MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision de 85 à 90 % pour la plateforme MT4.

Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle.
Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.

Utilisez 2 fichiers Set depuis la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.19 de l'EA.

Fonctionnalités uniques de l'EA :
- Méthodes d'apprentissage automatique utilisées.
- Méthodes d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées.
- Le système définit automatiquement le SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.
- L'EA dispose d'une gestion automatique des risques (calcul des lots) par défaut et d'options de lots fixes.
- Paramètre de sensibilité d'entrée de transaction réglable.
- Interdiction de trader le week-end.
- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.
- Fonction de seuil de rentabilité du robot.
- Effet de levier du compte : compris entre 1:30 et 1:2000.
- Les paires les plus recommandées sont GBPCAD et GBPAUD. Les fichiers Set_file correspondants sont disponibles dans la section « Commentaires ».
- Aucune martingale/grille dangereuse. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.
- Période de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre temporel défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant cette période, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA utilise un système de trading de sniping.
- Période : M15 uniquement.
- Affichage des informations sur les spreads et les swaps intégré : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- Affichage du solde, des capitaux propres et des marges du compte.
- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :
0 - coin supérieur gauche, 1 - coin supérieur droit, 2 - coin inférieur gauche, 3 - coin inférieur droit.

Installation :
- Le système nécessite un compte de trading MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).
- Ouvrez les graphiques GBPCAD et GBPAUD.
- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.
- Associez un EA à chaque graphique.
- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les Set_files v25.19 dans la section « Commentaires » de cette page web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est défini sur true.
- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).

IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :
- HORAIRES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier possède un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires d'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et vous fournirai les fichiers Set_files associés si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.
- MISES À JOUR EA : Il est nécessaire d'utiliser la dernière version d'EA.

