Bandit
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 1.0
- Activations: 5
Bandit EA — Apprentissage autonome plutôt qu’optimisation de paramètres
Quatre logiques intégrées (Breakout, Mean Reversion, Pullback, Squeeze) avec sélection continue de la plus performante. Pas de sur-ajustement : apprentissage en ligne via vrais ticks et exécution.
Important
-
Pas de backtest/optimiseur : Bandit EA n’a pas de réglages variables à optimiser. L’apprentissage exige une séquence réelle de ticks. Pré-chauffez en démo et ne passez en réel qu’après stabilité.
-
Phase Heater : Disponible pour une durée limitée au prix d’introduction 1000.
Atouts
-
4 systèmes en 1.
-
Sélection adaptative (multi-armed-bandit).
-
Gestion du risque par trade et plafond de risque brut.
-
Filtres spread/ATR, trailing, apprentissage par symbole/unité de temps.
Démarrage
-
Attachez en démo, vérifiez le risque ;
-
Laissez chauffer plusieurs semaines ;
-
Passez en réel une fois stable, sans optimiseur.
Avertissement : Le trading comporte des risques. Utilisez uniquement un capital risquable. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.