Fully hedge scalping EA

Hedge Scalping EA – Description de la stratégie

Hedge Scalping EA est basé sur un système de couverture en grille (grid hedge) qui ouvre des positions d’achat et de vente de manière séquentielle avec des tailles de lots progressivement croissantes. Cela permet à l’EA de générer des bénéfices que le marché monte ou descende.

🔹 Fonctionnement

L’EA commence avec de petits lots (par exemple, 0.01 lot achat et 0.02 lot vente ).

Lorsque le marché évolue contre une position, il ouvre un nouvel ordre dans la direction opposée avec un lot plus important (0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64, etc.).

Grâce au multiplicateur de lots , les positions perdantes sont compensées par des ordres opposés plus importants, qui se ferment en profit lorsque le prix corrige ou poursuit une forte tendance.

Le cycle continue jusqu’à ce que l’objectif de profit net soit atteint, puis toutes les positions sont clôturées.

🔹 Avantages

Fonctionne efficacement aussi bien en marché latéral qu’en tendance .

Utilise la couverture (hedging) pour réduire l’exposition au risque.

Peut être optimisé pour différents instruments (souvent utilisé sur Or, EURUSD, GBPUSD ).

Entièrement automatisé avec des paramètres personnalisables de grille et multiplicateur de lots.

🔹 Gestion des risques

Comme les multiplicateurs de lots augmentent l’exposition, il est recommandé de disposer d’un solde de compte suffisant et d’un courtier à faibles spreads .

Donne les meilleurs résultats sur les comptes cent ou comptes raw, qui permettent une utilisation de marge plus sûre.

🔹 Utilisation recommandée

Instruments : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTCUSD et autres paires majeures.

Type de compte : Compte cent.

Dépôt minimum : 100 000 cents (équivalent à 1 000 $).

💡 Les comptes cent sont plus adaptés à cet EA car ils permettent d’utiliser de plus grands lots tout en réduisant l’exposition au risque.

👉 Testez-le d’abord sur un compte démo ou dans le testeur de stratégie.