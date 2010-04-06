Hanging Man and Shooting Star mp

Indicateur Crypto Forex « Schémas de l'Homme Pendu et de l'Étoile Filante » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Schémas de l'Homme Pendu et de l'Étoile Filante » est un outil très puissant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les schémas baissiers de l'Homme Pendu et de l'Étoile Filante sur le graphique :

- Homme Pendu baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Étoile Filante baissière : signal de flèche orange sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Homme Pendu et l'Étoile Filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.