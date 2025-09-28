Reaper King MT5
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 2.20
- Activations: 5
🇫🇷 Français — Reaper King MT5 — EA de Breakout AutoSnap
Entrées marché propres. Trailing intelligent. Maîtrise réelle du risque.
AutoSnap adapte Donchian (Lookback/Exit/Buffer) à la volatilité via ATR. Mappage des sessions (Asie/Londres/NY) active automatiquement les bons horizons. Biais MTF D1/H4 et MiniDon filtrent les faux signaux. Sans grid ni martingale.
🔥 Proposition de valeur
-
Baselines AutoSnap : sélection/actualisation d’Entry-N, Exit-N, Buffer selon la largeur Donchian/ATR — sans re-optimisation.
-
Intelligence de session : routage M15/M30/H1/H4/D1.
-
MTF + MiniDon : on ne suit que le vent du D1/H4 ; on évite les pièges.
-
Chandelier Trailing : stop qui respire avec la tendance (+ cap SL initial).
-
Gestion du risque : lots fixes ou % capital, consciente de la marge (réduction automatique des lots).
🚀 Fonctionnement
Session + filtres (auto/manuel) → breakout Donchian avec buffer → ordre marché → taille fixe ou %-risque avec OrderCalcMargin → Chandelier SL ; Exit-Donchian aide à la gestion.
🧠 Auto & Manuel
-
Auto ( UI_AutoMode=true ) :
Asie : H1 + D1 ; Londres/NY : M15/M30/H1/H4 + D1 ; tardif : D1. Biais MTF & MiniDon actifs. UI_SessionProfile pour figer une session.
-
Manuel ( UI_AutoMode=false ) :
Toggles MTF ( UI_HTF_Filter ) & MiniDon ( UI_MiniFilter ), activation par TF, PROF_PerTF / PROF_Manual.
⚙️ Baselines (3 options)
-
Par TF (défaut).
-
Manuel (précis) : activer un seul TF → régler UI_Base_* → UI_SaveBaselineNow=true un tick → revenir à false .
-
AutoSnap (smart) : PROF_AutoSnap mesure largeur Donchian/ATR, choisit LOOK/EXIT/BUF et maintient via AutoSnap_LiveTune (hystérèse).
🎯 Pour qui ?
Trend-followers intraday (M15/M30/H1) & swing (H4/D1) recherchant règles claires et contrôle du risque.
🛡️ Sécurité & moteur
Filtre de spread, gate “nouvelle bougie”, tolérance de slippage. %-risque + OrderCalcMargin avec downsizing. Chandelier + cap SL initial. Magics par TF. Persistance AutoSnap via Variables Globales.
⚡ Démarrage express
UI_AutoMode=true → option : fixer la session → choisir le mode de risque → laisser AutoSnap ou enregistrer manuellement → superviser.
🔎 Snapshot technique
Signal : breakout Donchian (Entry-N, buffer en points).
Filtres : biais D1/H4, MiniDon (largeur/ATR + test d’expansion).
AutoSnap : cibles de largeur (multiples d’ATR) → LOOK/EXIT/BUF ; LiveTune.
Risque : lots fixes / % avec réduction selon marge.
SL : Chandelier + Exit-Donchian.
Sessions : Asie / Londres / NY / tardif.
Avertissement : le trading comporte des risques. Aucun résultat garanti.