Anti EMA or Past Weighted Moving Average

Les moyennes mobiles traditionnelles — de la simple SMA à l’exponentielle EMA — reposent sur une idée : le présent compte plus que le passé. Les nouveaux prix ont plus de poids parce que le marché « vit au jour le jour ».

Mais que se passe-t-il si parfois le passé parle plus fort que le présent ?

L’idée de l’Anti-EMA est née d’une simple observation : dans certaines conditions de marché — par exemple lors de fortes corrections après une tendance, en phases de range ou lors de tests de niveaux historiques — les anciens extrêmes et niveaux continuent d’exercer une influence plus forte que les dernières oscillations.

Les indicateurs classiques « oublient » le passé trop rapidement. Et si, au contraire, on donnait plus de voix au passé ?

C’est ainsi qu’est né l’Anti-EMA — une moyenne mobile dont les poids sont inversés : la valeur la plus ancienne dans la fenêtre a le poids le plus élevé, et la plus récente le plus faible. Ce n’est pas une simple inversion de l’EMA, mais une nouvelle façon de mesurer le « prix moyen » quand le marché est guidé non par l’impulsion, mais par la mémoire.

Tout à l’envers : comment fonctionne l’Anti-EMA
L’Anti-EMA (Past-Weighted Moving Average) est un indicateur utilisateur totalement gratuit pour MetaTrader 5, dans lequel les prix historiques sont pondérés plus fortement que les récents. Contrairement à l’EMA classique, qui met l’accent sur les données fraîches, l’Anti-EMA renforce délibérément l’influence des barres passées, créant une ligne plus « conservatrice » et « mémorielle ».

Comment ça marche ?

Pour une fenêtre de N barres :

La barre la plus ancienne (N-1 pas en arrière) reçoit un poids de N,
La précédente — un poids de N−1,
...
La barre la plus récente — un poids de 1.
Le résultat est une ligne lissée qui réagit plus lentement aux pics et est plus liée au contexte historique.

Quand l’utiliser ?

Lors du trading sur des marchés en range ou cycliques,
Pour filtrer les faux breakouts,
Dans des stratégies basées sur des niveaux historiques de support/résistance,
Comme alternative aux MA standard en complément d’une EMA classique pour détecter des divergences de « mémoire ».

Caractéristiques :

Entièrement gratuit — sans fonctions cachées, abonnements, filigranes ni limitations,
Supporte tous les types de prix (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted),
Configuration simple de la période.

💬 Votre retour est la clé du développement !

Cet indicateur n’est pas un produit final, mais un projet vivant qui existe grâce à vous.
Je m’efforce de créer des outils gratuits qui surpassent en qualité et utilité même les versions payantes — mais sans vos retours, c’est impossible.

Plus vous serez honnête en décrivant :

comment l’indicateur fonctionne en conditions réelles,
où il aide et où il pêche,
quelles améliorations vous proposeriez,

— plus vite nous le rendrons vraiment utile pour tous les traders.

Votre amélioration, idée ou même rapport de bug peut devenir la base de la prochaine version !
N’hésitez pas — la communauté est plus forte qu’un seul développeur.

Ensemble seulement, nous créerons un indicateur utile.

L’Anti-EMA n’est pas qu’un indicateur. C’est un regard alternatif sur les priorités temporelles en analyse technique. Parfois, pour comprendre où va le prix, il faut ne pas regarder devant soi, mais se retourner — et écouter le passé.

L’indicateur est distribué gratuitement. Utilisez-le, modifiez-le, intégrez-le dans vos stratégies — sans aucune restriction !
Et, s’il vous plaît — partagez votre avis. Ensemble, nous le rendrons meilleur.
Si vous avez des idées d’amélioration — contactez-moi simplement. Je mettrai à jour l’indicateur gratuitement pour le rendre encore plus utile aux traders.
