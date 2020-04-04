MT4SentinelGoldEA

Sentinel Gold EA – Système de breakout aligné sur le momentum pour MetaTrader 4 (optimisé pour XAUUSD)

Mise à jour exclusive des prix : agissez vite ! Le prix de Sentinel Gold EA double après chaque 5 achats.

  • Prix actuel : 30 $
  • Prochain prix après 5 achats : 60 $
  • Prix final : 399,99 $ (copies limitées disponibles). Verrouillez le prix le plus bas dès maintenant et profitez d’un accès anticipé aux mises à jour et à l’assistance.

Sentinel Gold EA est un Expert Advisor spécialement conçu pour XAUUSD, mais peut également être utilisé sur des paires de devises comme EURUSD, à condition d’ajuster les paramètres en conséquence. Comme il a montré de meilleurs résultats sur XAUUSD, nous le recommandons, mais libre à vous d’expérimenter et d’optimiser pour le Forex. L’EA n’intervient que lorsque tendance, momentum et structure de marché sont alignés à travers plusieurs unités de temps et conditions de volatilité. Les entrées sont confirmées par la tendance des unités supérieures (EMA/MACD), l’expansion de volatilité (largeur des bandes de Bollinger vs ATR), le momentum directionnel (ADX), et un petit breakout basé sur l’ATR. Le risque est prédéfini, la taille de position est calculée à partir de la distance du stop, et la gestion est entièrement automatisée avec break-even, trailing stop et sortie partielle.

Essayez-le vous-même—ne vous fiez pas qu’à nos paroles. Sentinel supporte l’utilisation en démo et se backteste facilement dans le Strategy Tester de MT4. Validez-le sur XAUUSD avec le fichier .set fourni ou adaptez-le aux conditions de votre courtier.

Profil recommandé/par défaut pour XAUUSD

Variable Valeur / Remarques
Unité de temps d’exécution H1
Confirmation TF supérieure H1 tendance EMA ; confirmation H1 MACD optionnelle
Direction du trade Longs activés par défaut ; Shorts désactivés (activables)
Méthode MA / Périodes EMA, Rapide=12, Lent=26
Bandes de Bollinger Période=20, Écarts=2.0
Marge BB (vs ATR) Marge médiane = 0.30 × ATR
Largeur BB minimale BBW ≥ 1.35 × ATR (filtre d’expansion de volatilité)
MACD (TF d’entrée) 12/26/9 (ligne principale > signal pour longs)
Filtre ADX ADX ≥ 22
ATR (gestion du risque) Période=14
Stop-Loss initial 1.10 × ATR
Take-Profit TP ATR désactivé par défaut (scaling + trailing gèrent les gagnants)
Break-even À ≥ max(1.6R, 1.5R) : déplacer SL à BE + 0.06 × ATR
Stop suiveur Commence ≥ 1.5R ; distance ≈ 1.25 × ATR avec resserrement dynamique
Sortie partielle À 1.0R fermer 50% de la position
Breakout d’entrée Prix au-dessus du plus haut de la bougie précédente + 0.12 × ATR (longs)
Logique de pullback Attendre ≥ 0.10 × ATR de retracement et reconfirmation (+0.05 × ATR)
Filtre de pente EMA |ΔEMA rapide| ≥ 0.12 × ATR
Filtres de spread Max absolu : 12 points et ≤ 0.10 × ATR
Filtre de session Actif 08:00–17:00 (heure serveur)
Limite de perte journalière Arrêt des nouveaux trades après 2.0% de perte du capital/jour
Fréquence des trades Cooldown 8 bougies ; max 3 trades/jour ; un trade/bougie
Mode risque $ fixe ou % du capital (par défaut : $50 ou 0.25%)
Limites de positions Position unique ; ou multiples (limitées par MaxOpenPositions)

Pourquoi les traders choisissent Sentinel Gold EA

  • Intelligence multi-timeframe : H1 EMA (et MACD H1 optionnel) doit valider la direction.
  • Breakouts conscients de la structure : Entrées long = clôture au-dessus de la bande supérieure + breakout ATR.
  • Filtre de volatilité : Trades uniquement si largeur BB ≥ ATR et pente EMA suffisante.
  • Risque défini : Taille calculée selon distance du stop et risque choisi. SL fixe à l’entrée.
  • Gestion autonome : Break-even automatique, trailing ATR, prise partielle à 1R.
  • Discipline stricte : Limite de perte journalière, fenêtre de session, garde-spreads, max trades/jour, cooldown.

Comment Sentinel trade (vue d’ensemble)

  1. Phase de biais : Sur H1, EMA rapide > EMA lente pour longs. Sinon, pas de trade.
  2. Check volatilité & momentum : ADX ≥ 22, largeur BB ≥ 1.35×ATR, pente EMA ≥ 0.12×ATR.
  3. Déclencheur : Prix au-dessus de la bande supérieure + breakout ≥ 0.12×ATR.
  4. Risque & taille : SL à 1.10×ATR, taille calculée selon le risque.
  5. Gestion : Sortie 50% à 1R, break-even à 1.5R+, trailing ATR dynamique. Arrêt si perte journalière atteinte.

Note : Les seuils ci-dessus reflètent la logique de l’EA sans divulguer de détails propriétaires.

Fonctionnalités clés

  • Conçu pour l’or : Paramètres par défaut adaptés à XAUUSD, configurable pour autres symboles.
  • Alignement HTF + LTF : TF distincts pour biais et exécution.
  • Filtres robustes : ADX, expansion BB-ATR, pente EMA, breakout ATR, session & spread.
  • Contrôle du risque : $ fixe ou % du capital, calcul précis des lots, SL fixe, limite journalière.
  • Gestion de trade : Break-even, trailing ATR, sortie partielle à 1R.
  • Discipline : Cooldown, un trade/bougie, limite trades/jour.
  • Logs transparents : Messages clairs pour événements, checks, déclencheurs, résultats d’ordres.

Pour qui ?

  • Traders préférant les entrées en tendance.
  • Utilisateurs recherchant un risque défini et une gestion automatique.
  • Ceux qui veulent une approche basée sur des preuves — facile à backtester et tester en démo.

Inputs (aperçu utilisateur)

  • Risque : $ fixe ou % du capital ; contrôle du slippage ; 1 trade/bougie ; limite journalière.
  • Tendance & momentum : EMA, MACD, seuil ADX, filtre pente EMA.
  • Volatilité : Période ATR ; BB période/écart ; largeur BB-ATR ; offsets breakout ATR.
  • Exécution : Session, garde-spread, cooldown, max trades/jour, positions multiples.
  • Gestion : SL/TP ATR, offset break-even, trailing dynamique, paramètres de sortie partielle.

Guide de gestion du risque

Commencez prudemment (ex : 0.25%–1% du capital/trade sur l’or) et augmentez après des tests solides. L’or est volatil ; les séries de pertes sont normales. L’EA vise à limiter les pertes et maximiser les gagnants, mais les drawdowns font partie du trading.

Tests & validation

  • Backtests larges : Plusieurs années, conditions variées.
  • Forward-test : Sur démo pour évaluer spreads, slippage, exécution.
  • Conditions broker : Spreads bas + exécution stable améliorent les résultats.

Démarrage rapide

  1. Attachez Sentinel Gold EA à un graphique XAUUSD H1.
  2. Confirmation HTF sur H1 (MACD optionnel).
  3. Choisissez votre mode risque ($ fixe ou % du capital).
  4. Conservez filtres par défaut ou chargez le fichier .set.
  5. Démarrez en Strategy Tester ou démo, puis ajustez aux conditions broker.

Note importante :

Nous recommandons un courtier avec SPREAD FAIBLE pour éviter déclenchements précoces de SL.

Courtier recommandé : ICI

Commencez dès aujourd’hui

Rejoignez les traders qui utilisent Sentinel Gold EA pour trader XAUUSD avec un cadre discipliné et sensible à la volatilité. Téléchargez-le, testez-le gratuitement et découvrez pourquoi Sentinel est une approche intelligente des tendances de l’or.

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours et tradez avec responsabilité.

