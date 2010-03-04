MT5SentinelGoldEA

Sentinel Gold EA – Système de breakout aligné sur le momentum pour MetaTrader 5 (optimisé XAUUSD)

Mise à jour tarifaire exclusive : agissez vite ! Le prix de Sentinel Gold EA double après chaque 5 achats.

  • Prix actuel : 30 $
  • Prochain prix après 5 achats : 60 $
  • Prix final : 399,99 $ (copies limitées). Verrouillez le prix le plus bas maintenant et profitez d’un accès anticipé aux mises à jour et au support.

Sentinel Gold EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour XAUUSD, mais il peut aussi être utilisé sur des paires FX (par ex. EURUSD) avec des réglages adaptés. Comme il fonctionne mieux sur XAUUSD, nous le recommandons ; toutefois, n’hésitez pas à ajuster les paramètres et à optimiser pour le FX. Il n’intervient que lorsque tendance, momentum et structure de marché sont alignés entre unités de temps et conditions de volatilité. Les entrées sont confirmées par le biais HTF (EMA/MACD), l’expansion de volatilité (largeur des bandes de Bollinger vs ATR), le momentum directionnel (ADX) et un petit breakout basé sur l’ATR. Le risque est prédéfini, la taille est calculée à partir de la distance au stop, et la gestion est entièrement automatisée (breakeven, trailing, réduction partielle).

Testez-le vous-même. Sentinel fonctionne en démo et se backteste facilement dans le Strategy Tester MT5. Validez-le sur XAUUSD avec le fichier .set fourni (joint) ou adaptez-le aux conditions de votre broker.

Profil recommandé/par défaut pour XAUUSD

Variable Valeur / Notes
Unité de temps d’exécution H1
Confirmation HTF Tendance EMA H1 ; confirmation MACD H1 optionnelle
Direction de trade Longs activés par défaut ; shorts désactivés (activables)
Méthode / Périodes de MM EMA, Rapide=12, Lente=26
Bandes de Bollinger Période=20, Écarts=2.0
Tampon BB (vs ATR) Tampon sur la médiane = 0,30 × ATR
Largeur BB minimale BBW ≥ 1,35 × ATR (filtre d’expansion de volatilité)
MACD (UT d’entrée) 12/26/9 (main > signal pour les longs)
Filtre ADX ADX ≥ 22
ATR (money management) Période=14
Stop-loss initial 1,10 × ATR
Take-profit TP ATR désactivé par défaut (laisser le scaling + trailing gérer les gagnants)
Breakeven À ≥ max(1,6R, 1,5R) : déplacer le SL à BE + 0,06 × ATR
Trailing stop Démarre ≥ 1,5R ; distance ≈ 1,25 × ATR avec serrage dynamique
Réduction partielle À 1,0R fermer 50% de la position
Breakout d’entrée Prix au-delà du plus haut de la bougie précédente + 0,12 × ATR (pour les longs)
Logique de pullback Attend un retracement ≥ 0,10 × ATR et une re-confirmation (+0,05 × ATR)
Filtre de pente EMA |ΔFastEMA| ≥ 0,12 × ATR
Filtres de spread Spread max absolu : 12 points et ≤ 0,10 × ATR
Filtre de session Actif 08:00–17:00 (heure serveur)
Limite de perte journalière Arrêt des nouveaux trades après 2,0% de baisse d’équité sur la journée
Fréquence de trading Cooldown 8 bougies ; max 3 trades/jour ; un trade par bougie
Mode de risque $ fixe ou % d’équité (par défaut : 50 $ ou 0,25%)
Limites de position Position unique ; ou multiples (limiter via MaxOpenPositions)

Pourquoi les traders choisissent Sentinel Gold EA

  • Intelligence multi-UT : la tendance EMA H1 (et MACD H1 optionnel) doit valider la direction avant tout trade H1.
  • Breakouts sensibles à la structure : les longs exigent une clôture au-dessus de la bande supérieure + un petit breakout ajusté à l’ATR au-delà du plus haut précédent—pas de signaux aveugles.
  • Portail de volatilité : les trades ne sont envisagés que lorsque la largeur BB s’étend vs ATR et que la pente de tendance est suffisante—filtre les phases de range.
  • Risque défini par conception : la taille est calculée à partir de la distance au stop et de votre risque ($ fixe ou %). SL ferme placé à l’entrée.
  • Gestion autonome : breakeven automatique, trailing ATR dynamique et prise partielle à 1R laissent respirer les gagnants tout en réduisant le risque.
  • Discipline intégrée : plafond de perte quotidien, fenêtre de session, garde-fous de spread (absolu et relatif ATR), nombre max/jour, cooldown après sorties.

Comment Sentinel trade (vue d’ensemble)

  1. Phase de biais : en H1, EMA rapide au-dessus de la lente pour les longs (et MACD main > signal si activé). Sans alignement, pas de trade.
  2. Contrôle volatilité & momentum : en H1, ADX ≥ 22, largeur BB ≥ 1,35×ATR, pente EMA rapide ≥ 0,12×ATR.
  3. Déclencheur : prix au-dessus de la bande supérieure et rupture du plus haut précédent ≥ 0,12×ATR (le pullback peut retarder jusqu’à re-confirmation).
  4. Risque & taille : avec SL à 1,10×ATR, la taille découle de votre risque en $ ou % en respectant min/max/step broker.
  5. Gestion : partielle à 1R (50%), breakeven vers 1,5R+, et trailing basé ATR qui se resserre avec le multiple de R. Si le plafond quotidien est atteint, Sentinel stoppe pour la journée.

Remarque : Les seuils et l’enchaînement reflètent le fonctionnement du robot sans divulguer de détails propriétaires.

Fonctionnalités clés

  • Conçu pour l’or : paramètres par défaut adaptés au régime de volatilité XAUUSD ; configurable pour d’autres symboles.
  • Alignement HTF + LTF : UT séparées et sélectionnables pour biais et exécution.
  • Filtres robustes : ADX, expansion BB-vs-ATR, pente EMA, breakouts scalés ATR, portes session & spread.
  • Contrôles de risque : $ fixe ou % d’équité ; arrondi de lot précis ; SL ferme à l’entrée ; limite de perte quotidienne.
  • Gestion de trade : breakeven, trailing ATR dynamique, scale-out à 1R.
  • Discipline opérationnelle : cooldown après sorties, un trade par bougie, plafond journalier.
  • Journalisation transparente : logs clairs des événements, contrôles, déclencheurs, résultats d’ordres (utile en revue et débogage).

Pour qui ?

  • Les traders qui privilégient les entrées de continuation de tendance plutôt que le contre-tendance.
  • Ceux qui apprécient une taille définie par le risque et une gestion mains libres.
  • Ceux qui veulent une démarche fondée sur la preuve—backtests et démos faciles.

Entrées (vue client)

  • Risque : dollar fixe ou % d’équité ; contrôle du slippage ; un trade par bougie ; plafond journalier.
  • Tendance & momentum : méthode/périodes EMA, MACD, seuil ADX, filtre de pente EMA.
  • Volatilité : période ATR ; période/écart BB ; porte de largeur BB-vs-ATR ; offsets de breakout ATR.
  • Exécution : fenêtre de session, gardes de spread (absolu & relatif ATR), cooldown, max trades/jour, positions multiples.
  • Gestion : SL/TP basés ATR, offset BE, trailing dynamique, paramètres de scale-out.

Conseils de gestion du risque

Commencez prudemment (par ex. 0,25%–1% d’équité par trade sur l’or) et n’augmentez qu’après des tests hors échantillon solides et des forward-tests en démo concluants. L’or est volatil ; des séries de pertes peuvent survenir. L’EA vise à borner les pertes et à capitaliser les gagnants asymétriques, mais les drawdowns font partie du trading.

Tests & validation

  • Backtest étendu : plusieurs années, conditions variées (faible/forte volatilité, sessions différentes).
  • Forward-test : exécutez en démo pour évaluer spread, slippage et exécution chez votre broker.
  • Conditions broker : spreads faibles et fills réguliers améliorent nettement les résultats.

Démarrage rapide

  1. Attachez Sentinel Gold EA à un graphique XAUUSD 1H.
  2. Réglez la confirmation HTF sur H1 (activez la confirmation MACD si souhaité).
  3. Choisissez votre mode de risque ($ fixe ou % d’équité) et définissez le risque par trade.
  4. Conservez les filtres par défaut (ADX/BB/ATR/pente/breakout) ou chargez le .set fourni.
  5. Démarrez au Strategy Tester ou en démo, puis calibrez selon le spread/latence de votre broker.

Important :

Nous recommandons un broker à FAIBLE spread ; il est IMPORTANT d’ÉVITER les déclenchements précoces du SL.

Broker recommandé : ICI

    Commencez aujourd’hui

    Rejoignez les traders qui utilisent Sentinel Gold EA pour aborder XAUUSD avec un cadre de breakout discipliné et conscient de la volatilité. Téléchargez-le, testez-le gratuitement et voyez pourquoi Sentinel est une manière intelligente de participer aux tendances de l’or.

    Le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours soigneusement et tradez de manière responsable.

