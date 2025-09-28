JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Description produit (Bundle complet)

INCLUT des vidéos YouTube de trades en direct + accès TikTok

Économie ~50$ vs achats séparés

Accroche

Gate • Confirm • Execute • Manage.

Cartographie de la liquidité en structure H4 (H4ss/MBOS), niveaux Fibonacci lisibles (incluant les négatifs), confirmations 2/3 clôtures sur barre clôturée, MAs HTF visibles — le tout prêt à l’emploi via des templates rapides.

Note : optimal sur EURUSD / GBPUSD, utilisable sur toute paire.

Contenu (5 indicateurs + templates)

Movable FiboHarmonic Channel — Canal fib déplaçable avec libellés clairs (Pullback/Proj/Ext) et niveaux négatifs Trap/Flush (−0.272 … −3.618). ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — Zones S/R issues de la structure H4, tags MBOS/Reclaim, ZigZag optionnel. FiboHarmonic Scout — Bandes candidates C/D à partir d’un A-B (ou B-C) choisi ; alertes de confirmation. Les ratios sont dans le Channel. 3CCC Alert Indicator — 3 clôtures consécutives (option 2CCC) sur barres clôturées, sans repaint ; filtres + historiques. MTF Moving Averages — MAs H4/H1/M30 = 550 LWMA en rendu « escalier ».

Templates

CLEAN.tpl : Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs

FULL.tpl : ajoute les bandes/labels du Scout ; MBOS/Reclaim ON

LITE.tpl : Playbook + 3CCC (scan)

Méthode

Gate : zones H4ss (MBOS/Reclaim pour lire break/échec et tendance). Confirm : attendre 2CCC/3CCC dans la bande. Execute : entrer sur l’exit-close (sortie confirmée). Manage : p. ex. E38 → E61 de CD, retests de structure, tests sur MAs. Contexte : H4/H1/M30 550 visibles via MTF MAs. Stop-loss : vente = 5–10 pips au-dessus du dernier plus haut ; achat = 5–10 pips au-dessous du dernier plus bas. Range/Chop : si la boîte ne casse pas ≥50 pips en 12–15 h, les MMs cherchent souvent un flush vers le prochain niveau fib dans le sens MBOS (le 550 LWMA aide à lire la cassure). MBOS & H4ss : en marché en boîte (D1/W1), MBOS Res = SELL ; MBOS Sup = BUY. Les doubles/triples MBOS suggèrent une cassure multi-semaines.

Atouts

Libellés lisibles (Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme)

Négatifs : −0.272 … −3.618

Alertes Touch/Break/Reclaim sur H4ss/MBOS ; toggle ZigZag sur le graphique

Confirmations barre clôturée : 3CCC (+2CCC)

MTF MAs en « escaliers »

Léger, sans DLL

Ce que c’est / Ce que ce n’est pas

Oui : boîte à outils visuelle et pilotée par des règles

Non : robot de trading ou détecteur de noms de patterns (ratios dans le Channel)

Démarrage rapide

Charger CLEAN.tpl. Placer TOP/BOT du Channel sur A-B ; lire les libellés. Zone H4ss → 2/3 clôtures → entrée à l’exit-close. Gérer vers E38 → E61 ou via structure/MAs. Besoin des bandes : passer à FULL.tpl.

Paramètres (extrait)

Channel (familles/offsets/couleurs) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, alertes) • 3CCC (mode/filtres/alertes) • MTF MAs (jusqu’à 5 lignes, TF/période/méthode/prix, Step) • Scout (jambe/sens/bandes/alertes)

Compatibilité

MT4 (build 600+) • Toute paire / tout TF • Templates & multi-écran OK

Support

Installation/réglages/usage inclus. Pas de code sur mesure, signaux, ni sujets broker. Mises à jour gratuites (lifetime) ; en location, pendant la période active.

Avertissement

Outil de visualisation (zones/fibs/confirmations), n’exécute pas d’ordres. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.