JBJFx Market Makers FiboHarmonic System
- Indicateurs
- Rodney Lightfoot Johnson
- Version: 1.1
- Mise à jour: 28 septembre 2025
- Activations: 10
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Description produit (Bundle complet)
INCLUT des vidéos YouTube de trades en direct + accès TikTok
Économie ~50$ vs achats séparés
Accroche
Gate • Confirm • Execute • Manage.
Cartographie de la liquidité en structure H4 (H4ss/MBOS), niveaux Fibonacci lisibles (incluant les négatifs), confirmations 2/3 clôtures sur barre clôturée, MAs HTF visibles — le tout prêt à l’emploi via des templates rapides.
Note : optimal sur EURUSD / GBPUSD, utilisable sur toute paire.
Contenu (5 indicateurs + templates)
-
Movable FiboHarmonic Channel — Canal fib déplaçable avec libellés clairs (Pullback/Proj/Ext) et niveaux négatifs Trap/Flush (−0.272 … −3.618).
-
ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — Zones S/R issues de la structure H4, tags MBOS/Reclaim, ZigZag optionnel.
-
FiboHarmonic Scout — Bandes candidates C/D à partir d’un A-B (ou B-C) choisi ; alertes de confirmation. Les ratios sont dans le Channel.
-
3CCC Alert Indicator — 3 clôtures consécutives (option 2CCC) sur barres clôturées, sans repaint ; filtres + historiques.
-
MTF Moving Averages — MAs H4/H1/M30 = 550 LWMA en rendu « escalier ».
Templates
-
CLEAN.tpl : Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs
-
FULL.tpl : ajoute les bandes/labels du Scout ; MBOS/Reclaim ON
-
LITE.tpl : Playbook + 3CCC (scan)
Méthode
-
Gate : zones H4ss (MBOS/Reclaim pour lire break/échec et tendance).
-
Confirm : attendre 2CCC/3CCC dans la bande.
-
Execute : entrer sur l’exit-close (sortie confirmée).
-
Manage : p. ex. E38 → E61 de CD, retests de structure, tests sur MAs.
-
Contexte : H4/H1/M30 550 visibles via MTF MAs.
-
Stop-loss : vente = 5–10 pips au-dessus du dernier plus haut ; achat = 5–10 pips au-dessous du dernier plus bas.
-
Range/Chop : si la boîte ne casse pas ≥50 pips en 12–15 h, les MMs cherchent souvent un flush vers le prochain niveau fib dans le sens MBOS (le 550 LWMA aide à lire la cassure).
-
MBOS & H4ss : en marché en boîte (D1/W1), MBOS Res = SELL ; MBOS Sup = BUY. Les doubles/triples MBOS suggèrent une cassure multi-semaines.
Atouts
-
Libellés lisibles (Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme)
-
Négatifs : −0.272 … −3.618
-
Alertes Touch/Break/Reclaim sur H4ss/MBOS ; toggle ZigZag sur le graphique
-
Confirmations barre clôturée : 3CCC (+2CCC)
-
MTF MAs en « escaliers »
-
Léger, sans DLL
Ce que c’est / Ce que ce n’est pas
-
Oui : boîte à outils visuelle et pilotée par des règles
-
Non : robot de trading ou détecteur de noms de patterns (ratios dans le Channel)
Démarrage rapide
-
Charger CLEAN.tpl.
-
Placer TOP/BOT du Channel sur A-B ; lire les libellés.
-
Zone H4ss → 2/3 clôtures → entrée à l’exit-close.
-
Gérer vers E38 → E61 ou via structure/MAs.
-
Besoin des bandes : passer à FULL.tpl.
Paramètres (extrait)
Channel (familles/offsets/couleurs) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, alertes) • 3CCC (mode/filtres/alertes) • MTF MAs (jusqu’à 5 lignes, TF/période/méthode/prix, Step) • Scout (jambe/sens/bandes/alertes)
Compatibilité
MT4 (build 600+) • Toute paire / tout TF • Templates & multi-écran OK
Support
Installation/réglages/usage inclus. Pas de code sur mesure, signaux, ni sujets broker. Mises à jour gratuites (lifetime) ; en location, pendant la période active.
Avertissement
Outil de visualisation (zones/fibs/confirmations), n’exécute pas d’ordres. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.