JBJFx Market Makers FiboHarmonic System

JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Description produit (Bundle complet)
Accroche

Gate • Confirm • Execute • Manage.
Cartographie de la liquidité en structure H4 (H4ss/MBOS), niveaux Fibonacci lisibles (incluant les négatifs), confirmations 2/3 clôtures sur barre clôturée, MAs HTF visibles — le tout prêt à l’emploi via des templates rapides.
Note : optimal sur EURUSD / GBPUSD, utilisable sur toute paire.

Contenu (5 indicateurs + templates)

  1. Movable FiboHarmonic Channel — Canal fib déplaçable avec libellés clairs (Pullback/Proj/Ext) et niveaux négatifs Trap/Flush (−0.272 … −3.618).

  2. ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — Zones S/R issues de la structure H4, tags MBOS/Reclaim, ZigZag optionnel.

  3. FiboHarmonic ScoutBandes candidates C/D à partir d’un A-B (ou B-C) choisi ; alertes de confirmation. Les ratios sont dans le Channel.

  4. 3CCC Alert Indicator3 clôtures consécutives (option 2CCC) sur barres clôturées, sans repaint ; filtres + historiques.

  5. MTF Moving Averages — MAs H4/H1/M30 = 550 LWMA en rendu « escalier ».

Templates

  • CLEAN.tpl : Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs

  • FULL.tpl : ajoute les bandes/labels du Scout ; MBOS/Reclaim ON

  • LITE.tpl : Playbook + 3CCC (scan)

Méthode

  1. Gate : zones H4ss (MBOS/Reclaim pour lire break/échec et tendance).

  2. Confirm : attendre 2CCC/3CCC dans la bande.

  3. Execute : entrer sur l’exit-close (sortie confirmée).

  4. Manage : p. ex. E38 → E61 de CD, retests de structure, tests sur MAs.

  5. Contexte : H4/H1/M30 550 visibles via MTF MAs.

  6. Stop-loss : vente = 5–10 pips au-dessus du dernier plus haut ; achat = 5–10 pips au-dessous du dernier plus bas.

  7. Range/Chop : si la boîte ne casse pas ≥50 pips en 12–15 h, les MMs cherchent souvent un flush vers le prochain niveau fib dans le sens MBOS (le 550 LWMA aide à lire la cassure).

  8. MBOS & H4ss : en marché en boîte (D1/W1), MBOS Res = SELL ; MBOS Sup = BUY. Les doubles/triples MBOS suggèrent une cassure multi-semaines.

Atouts

  • Libellés lisibles (Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme)

  • Négatifs : −0.272 … −3.618

  • Alertes Touch/Break/Reclaim sur H4ss/MBOS ; toggle ZigZag sur le graphique

  • Confirmations barre clôturée : 3CCC (+2CCC)

  • MTF MAs en « escaliers »

  • Léger, sans DLL

Ce que c’est / Ce que ce n’est pas

  • Oui : boîte à outils visuelle et pilotée par des règles

  • Non : robot de trading ou détecteur de noms de patterns (ratios dans le Channel)

Démarrage rapide

  1. Charger CLEAN.tpl.

  2. Placer TOP/BOT du Channel sur A-B ; lire les libellés.

  3. Zone H4ss → 2/3 clôtures → entrée à l’exit-close.

  4. Gérer vers E38 → E61 ou via structure/MAs.

  5. Besoin des bandes : passer à FULL.tpl.

Paramètres (extrait)

Channel (familles/offsets/couleurs) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, alertes) • 3CCC (mode/filtres/alertes) • MTF MAs (jusqu’à 5 lignes, TF/période/méthode/prix, Step) • Scout (jambe/sens/bandes/alertes)

Compatibilité

MT4 (build 600+) • Toute paire / tout TF • Templates & multi-écran OK

Support

Installation/réglages/usage inclus. Pas de code sur mesure, signaux, ni sujets broker. Mises à jour gratuites (lifetime) ; en location, pendant la période active.

Avertissement

Outil de visualisation (zones/fibs/confirmations), n’exécute pas d’ordres. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.


Plus de l'auteur
JBJFx Moving Averages
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-MTF Moving Averages — Description du produit (FR) Slogan Moyennes mobiles multi-timeframes avec affichage en « marches » (stair-step) clair. Par défaut : H4/H1/M30 = 550 LWMA . CE QUE ÇA FAIT (WHAT IT DOES) Trace sur le graphique courant jusqu’à 5 moyennes mobiles issues de timeframes supérieurs/inférieurs. Rendu en marches (sans repaint) : mise à jour uniquement à l’ouverture d’une nouvelle bougie HTF. Réglage par ligne : timeframe, période, méthode (SMA/EMA/SMMA/LWMA) et prix appliqué
FREE
JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Description du produit (édition MBOS/H4ss) Slogan Cartes H4ss de support/résistance issues d’une structure ZigZag propre, avec alertes Touch/Break/Reclaim et drapeaux MBOS (Major Break of Structure) . Conçu pour 2CCC/3CCC et FiboHarmonic Channel . Ce que ça fait (WHAT IT DOES) Construit une carte de liquidité H4 : zones H4ss (H4 swing-structure) dérivées de pivots ZigZag. Signale les événements MBOS : rupture du dernier plus haut/plus bas H4ss ; Reclaim faculta
JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Description du produit Tracez la “photo” harmonique en quelques secondes : canaux de Fibonacci déplaçables , libellés clairs en langage simple et zones négatives Trap/Flush (balayage de liquidité superficiel/profond) lisibles d’un coup d’œil. CE QUE FAIT L’OUTIL Dessine un canal de Fibonacci mobile entre deux points et affiche instantanément les niveaux clés de retracement et de projection pour X–A, A–B, B–C, etc. Inclut les ratios Primary, Derived, Complemen
JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-FiboHarmonic Scout — Description du produit Slogan « Scout » XABCD semi-automatique : place des zones candidates C/D depuis une jambe A-B (ou B-C) choisie et alerte quand le prix entre dans la bande. Conçu pour JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (toutes les ratios), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ACTIVÉ) et votre flux JBJFx 3CCC Alert Indicator (alerte lorsque 3 bougies consécutives clôturent) . NOTE IMPORTANTE Ce Scout n’intègre pas de bibliothèque de ratios de Fibonacci . C’est
JBJFx 3CCC Alert Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-3CCC Alert Indicator — Description du produit Slogan Three Consecutive Candle Closes = signal d’élan propre. Affiche 3CCC (et 2CCC en option) à la clôture sans repaint. Conçu pour JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ACTIVÉ) et JBJFx Movable FiboHarmonic Channel pour lectures PB/Proj/Ext. CE QUE ÇA FAIT • Détecte 3 clôtures consécutives dans la même direction (haussière/baissière) et marque la clôture par un point/flèche + étiquette optionnelle (ex. « 3CCC Buy/Sell »). • Mode 2CCC opti
