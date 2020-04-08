JBJFx-3CCC Alert Indicator — Description du produit

Slogan

Three Consecutive Candle Closes = signal d’élan propre. Affiche 3CCC (et 2CCC en option) à la clôture sans repaint. Conçu pour JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ACTIVÉ) et JBJFx Movable FiboHarmonic Channel pour lectures PB/Proj/Ext.

CE QUE ÇA FAIT

• Détecte 3 clôtures consécutives dans la même direction (haussière/baissière) et marque la clôture par un point/flèche + étiquette optionnelle (ex. « 3CCC Buy/Sell »).

• Mode 2CCC optionnel pour une confirmation plus précoce et légère.

• Alertes à la clôture réelles (Popup/Son/Email/Push). Pas de scintillement intrabar ; pas de repaint.

• Tracé historique pour analyser comment les signaux se sont formés dans vos zones.

• Idéal comme « go-confirmation » dans les zones H4ss/MBOS (Playbook) et avec les bandes C/D du FiboHarmonic Channel.

POUR QUI

• Traders souhaitant une confirmation simple et objective avant d’exécuter.

• Utilisateurs du flux RJ : Portail H4ss → 2CCC/3CCC dans la bande → entrée à l’exit close.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

• Modes : 3CCC (par défaut) et 2CCC.

• Filtres (option) : Taille mini du corps (pips ou ATR%), ignorer doji/inside bars, verrou HTF (ex. alerte seulement si le biais H4 concorde), seuil de volume en ticks (option).

• Visuels : point ou flèche ; taille/déport/couleurs selon direction ; texte d’étiquette optionnel.

• Bouton sur le graphique pour masquer/afficher les marqueurs historiques.

• Léger ; indicateur-seul ; pas de DLL externes.

MODE D’EMPLOI

Attacher à n’importe quel graphique. Laisser Mode=3CCC. (Option) Régler MinBodyATR% (ex. 20–35 %) pour éviter les petites bougies. Utiliser avec JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (H4ss/MBOS) et JBJFx Movable FiboHarmonic Channel : attendre un cluster 2/3 clôtures dans la bande cible, puis entrer à la clôture de sortie (exit close). Gérer selon votre plan (ex. E38 → E61 de CD ou structure/MM).

ENTRÉES

• Mode : 3CCC (défaut) ou 2CCC

• Direction : Both / Bulls only / Bears only

• MinBody : pips, ou ATR% (UseATR)

• IgnoreDoji / IgnoreInsideBar (true/false)

• HTF filter : TF + type de biais (option)

• TickVolumeMin (option)

• Visuels : type (point/flèche), couleur/taille/déport, texte/police de l’étiquette

• Alerts : on/off + message/son/email/push

FAQ

Q : Repaint ?

R : Non. Signaux uniquement à la clôture. Pas de devinettes intrabar.

Q : Historique visible ?

R : Oui — points/flèches historiques pour valider votre plan.

Q : Nécessite d’autres indicateurs ?

R : Non. Autonome, mais fonctionne au mieux avec le Playbook (H4ss/MBOS) et le FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext).

Q : Forcer la logique HTF ?

R : Oui — activez le filtre pour verrouiller la confirmation sur un biais HTF.

COMPATIBILITÉ

• MT4 (build 600+). Tout symbole/UT. Compatible modèles.

POLITIQUE D’ASSISTANCE

Aide à l’installation/paramétrage/utilisation incluse. Pas de stratégie personnalisée, de signaux ni de sujets courtage. Mises à jour gratuites à vie ; locataires : durant la période active.

AVERTISSEMENT

Outil qui publie uniquement des marqueurs/alertes de confirmation. N’ouvre/ferme pas de positions. Les performances passées ne garantissent pas les futures.