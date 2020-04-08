JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator

JBJFx-FiboHarmonic Scout — Description du produit

Slogan

« Scout » XABCD semi-automatique : place des zones candidates C/D depuis une jambe A-B (ou B-C) choisie et alerte quand le prix entre dans la bande. Conçu pour JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (toutes les ratios), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ACTIVÉ) et votre flux JBJFx 3CCC Alert Indicator (alerte lorsque 3 bougies consécutives clôturent).

NOTE IMPORTANTE

Ce Scout n’intègre pas de bibliothèque de ratios de Fibonacci. C’est une surcouche d’aide. Utilisez JBJFx Movable FiboHarmonic Channel pour lire les ratios exacts (0.618, 1.27, négatifs, etc.). Le Scout se concentre sur le choix de la jambe et la gestion des zones/alertes.

CE QUE ÇA FAIT

• Vous choisissez une jambe ancre (A-B ou B-C) ; le Scout place des bandes C-candidate et D-candidate autour de cette structure.

• Fonctionne au mieux avec JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook sur le graphique et ZigZag ACTIVÉ, afin que votre A-B s’aligne sur des pivots H4ss & MBOS propres.

• Déclenche des alertes lorsque le prix confirme un nouveau pivot. Peut être tardif, car c’est un ZigZag de confirmation pour les points XABCD.

• Visualisation légère, sans repaint, sans DLL externes.

POUR QUI

• Traders qui tracent les harmoniques à la main et veulent des zones C/D rapides et lisibles, tout en gardant le contrôle des ratios dans Movable FiboHarmonic Channel.

• Utilisateurs 2CCC/3CCC gérant le risque via structure/tests de MM.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

• Piloté par la jambe : choisissez A-B (ou B-C) ; inversion en un clic.

• Libellés clairs : « C-Candidate », « D-Zone », bouton on/off optionnel.

• Suite d’alertes : entrée dans la bande et, en option, clôture de sortie (exit-close).

• Meilleur couplage : Playbook (ZigZag ON) pour pivots ; Channel pour toutes les lectures (pullbacks, projections, négatifs).

• Léger ; compatible modèles ; pas de scan en arrière-plan.

MODE D’EMPLOI

0) (Recommandé) Attachez JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook et réglez ShowZigZag = true pour exposer les pivots H4ss.

Attachez JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tous les ratios y sont). Attachez FiboHarmonic Scout. Choisissez la jambe (A-B ou B-C) et la direction. Attendez la confirmation : une 2CCC/3CCC apparaît dans la bande ; entrez à la clôture de sortie (exit close). Gérez selon votre méthode (ex. E38 → E61 de CD avec le Channel) ou via structure/MM.

PARAMÈTRES

• Source/direction de la jambe ; min/max de barres par jambe (si dispo)

• Décalages/couleurs des libellés ; afficher/masquer bandes & libellés

• Alertes : signaux de confirmation de nouvelle jambe ; message/son/e-mail

• (Option) Paramètres du bouton sur le graphique

FAQ

• Où sont les ratios ? Dans JBJFx Movable FiboHarmonic Channel. Le Scout ne les duplique pas.

• Détection de patterns nommés ? Pas dans cette version. Le Scout aide pour les bandes C/D ; la confluence se lit avec le Channel.

• Repaint ? Non. Basé sur des barres figées et votre jambe ; l’historique clos n’est pas réécrit. Souvent, à l’alerte, vous êtes déjà en position via 3CCC + Channel.

• Scan automatique ? Non, intentionnel — rester clair et léger.

COMPATIBILITÉ

• MT4 (build 600+). Tout symbole/TF. Modèles compatibles ; aucune connexion externe.

ASSISTANCE

Aide à l’installation/paramétrage/usage incluse. Pas de dev sur mesure, ni signaux, ni courtage. Mises à jour gratuites (lifetime) ; location : pendant la période active.

AVERTISSEMENT

Visualise des zones candidates pilotées par jambe et gère les alertes. Pas de bibliothèque de ratios ; n’ouvre/ferme pas de positions. Les performances passées ne garantissent pas les futures.