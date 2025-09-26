JBJFx Moving Averages

JBJFx-MTF Moving Averages — Description du produit (FR)

Slogan
Moyennes mobiles multi-timeframes avec affichage en « marches » (stair-step) clair. Par défaut : H4/H1/M30 = 550 LWMA.

CE QUE ÇA FAIT (WHAT IT DOES)

  • Trace sur le graphique courant jusqu’à 5 moyennes mobiles issues de timeframes supérieurs/inférieurs.

  • Rendu en marches (sans repaint) : mise à jour uniquement à l’ouverture d’une nouvelle bougie HTF.

  • Réglage par ligne : timeframe, période, méthode (SMA/EMA/SMMA/LWMA) et prix appliqué (Applied Price).

POUR QUI (WHO IT’S FOR)

  • Traders qui veulent le contexte H4/H1/M30 sans changer de graphique.

  • Utilisateurs du workflow RJ : H4 = biais, H1 = confirmation, M30 = timing.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS (KEY FEATURES)

  • Pile par défaut : H4 550 (bleu, épaisseur 5), H1 550 (rouge, épaisseur 3), M30 550 (vert, épaisseur 1).

  • Jusqu’à 2 lignes supplémentaires (désactivées par défaut) pour des TF personnalisés.

  • Options : UseCurrentHTFBar (bougie clôturée vs en formation), PlotAsStep (recommandé), MaxBars (performance).

  • Léger et simple. Aucune DLL externe.

MODE D’EMPLOI (HOW TO USE)

  1. Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique. Laissez H4/H1/M30 550 LWMA par défaut.

  2. UseCurrentHTFBar = false (par défaut) utilise les valeurs bougie clôturée ; true affiche le « souffle » de la bougie en formation.

  3. Pour modifier une ligne : définissez TF (ex. « 240 », « 60 », « 30 » ou « H4/H1/M30 »), puis période, méthode et prix.

  4. Combinez avec votre FiboHarmonic Channel pour gérer le biais et l’entrée.

PARAMÈTRES (SETTINGS)

ShowTFN (true/false), TFN ("240"/"H4" etc.), MAPeriodN, MAMethodN (SMA/EMA/SMMA/LWMA), AppliedPriceN .

TARIFICATION (PRICING)

  • Licence à vie : GRATUITE

POLITIQUE D’ASSISTANCE (SUPPORT POLICY)

Support pour l’installation, les paramètres et l’utilisation. Pas de développement sur mesure, pas de signaux, pas de gestion de problèmes courtier. Mises à jour gratuites pour la version à vie.

AVERTISSEMENT (DISCLAIMER)

Cet indicateur affiche uniquement des moyennes mobiles ; il n’ouvre ni ne clôture de positions. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous tradez sous votre propre responsabilité.



FREE
