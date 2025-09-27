JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
- Indicateurs
- Rodney Lightfoot Johnson
- Version: 1.3
- Mise à jour: 27 septembre 2025
- Activations: 5
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Description du produit
Tracez la “photo” harmonique en quelques secondes : canaux de Fibonacci déplaçables, libellés clairs en langage simple et zones négatives Trap/Flush (balayage de liquidité superficiel/profond) lisibles d’un coup d’œil.
CE QUE FAIT L’OUTIL
-
Dessine un canal de Fibonacci mobile entre deux points et affiche instantanément les niveaux clés de retracement et de projection pour X–A, A–B, B–C, etc.
-
Inclut les ratios Primary, Derived, Complementary et Negative (Trap/Flush) (ex. −0.272, −0.414, −1.13… −3.618) pour détecter les balayages de stops et les retournements potentiels.
-
Libellés simplifiés : “Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme” (retracement / retracement profond / objectif D / extension / piège / flush / extrême) — sans rien mémoriser.
-
Les lignes du canal sont pré-sélectionnées (saisissez TOP/BOT et déplacez).
-
Conçu pour travailler avec votre flux ZigZag / 2C/3C ; sans repaint, aucune DLL externe.
POUR QUI
-
Traders qui tracent les harmoniques à la main et veulent des niveaux immédiatement lisibles.
-
Utilisateurs d’un modèle ZZ + cluster de bougies (2CCC/3CCC = Confirmation par clôture de 2/3 bougies) dans le contexte des MM H4/H1/M30.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
-
Primary : 0.618 (Pullback), 1.618 (D-Proj)
-
Derived : 0.786, 0.886, 1.13, 1.27
-
Complementary : 0.382, 0.50, 0.707, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618
-
Negative (Trap/Flush/Extreme) : −0.272, −0.414, −1.13, −1.27, −1.41, −1.618, −2.0, −2.24, −2.618, −3.14, −3.618
-
Canal mobile avec ligne haute/basse pré-sélectionnée (glisser en un clic)
-
Libellés à droite en clair (ex. « 0.618 Pullback », « 1.27 D-Proj », « −0.414 Trap »)
-
Léger : uniquement l’indicateur, aucune connexion externe
MODE D’EMPLOI
-
Choisissez un swing (ex. A–B). Faites glisser TOP/BOT pour que le canal couvre ce segment.
-
Lisez les libellés : Pullback pour les B/C ; D-Proj/Ext pour D ; Trap/Flush sous/au-dessus de X (valeurs négatives).
-
Attendez votre confirmation (ex. 2C/3C à l’intérieur de la bande cible), puis entrez sur la clôture qui ressort de la bande.
-
Gestion : prendre partiel à E38 → E61 (retracement 0.382 → 0.618 de CD) ou selon la structure/les MM.
PARAMÈTRES
-
Couleurs pour les familles Primary / Derived / Complementary / Negative
-
Décalage des libellés vers la droite
-
(Optionnel) Affichage/masquage de chaque famille
-
Aucune DLL externe. Indicateur MT4 standard.
COMPATIBILITÉ
-
MT4 (build 600+). Fonctionne sur tout symbole/unité de temps.
-
Compatible multi-écrans ; sauvegarde via modèles (templates).
TARIFICATION
-
Licence perpétuelle : 119 $ • Location : 30 $/mois
POLITIQUE D’ASSISTANCE
-
Inclus : aide à l’installation, paramètres et utilisation.
-
Non inclus : développements sur mesure, signaux de trading, problèmes de courtier.
-
Mises à jour : gratuites pour la licence perpétuelle ; disponibles pendant la période de location.
AVERTISSEMENT
Cet outil visualise des niveaux de Fibonacci ; il n’ouvre/ferme aucune position. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous tradez sous votre propre responsabilité.