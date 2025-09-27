JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel

JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Description du produit

Tracez la “photo” harmonique en quelques secondes : canaux de Fibonacci déplaçables, libellés clairs en langage simple et zones négatives Trap/Flush (balayage de liquidité superficiel/profond) lisibles d’un coup d’œil.

CE QUE FAIT L’OUTIL

Dessine un canal de Fibonacci mobile entre deux points et affiche instantanément les niveaux clés de retracement et de projection pour X–A, A–B, B–C, etc.

Inclut les ratios Primary, Derived, Complementary et Negative (Trap/Flush) (ex. −0.272, −0.414, −1.13… −3.618) pour détecter les balayages de stops et les retournements potentiels.

Libellés simplifiés : “Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme” (retracement / retracement profond / objectif D / extension / piège / flush / extrême) — sans rien mémoriser.

Les lignes du canal sont pré-sélectionnées (saisissez TOP/BOT et déplacez).

Conçu pour travailler avec votre flux ZigZag / 2C/3C ; sans repaint, aucune DLL externe.

POUR QUI

Traders qui tracent les harmoniques à la main et veulent des niveaux immédiatement lisibles .

Utilisateurs d’un modèle ZZ + cluster de bougies (2CCC/3CCC = Confirmation par clôture de 2/3 bougies) dans le contexte des MM H4/H1/M30.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Primary : 0.618 (Pullback), 1.618 (D-Proj)

Derived : 0.786, 0.886, 1.13, 1.27

Complementary : 0.382, 0.50, 0.707, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618

Negative (Trap/Flush/Extreme) : −0.272, −0.414, −1.13, −1.27, −1.41, −1.618, −2.0, −2.24, −2.618, −3.14, −3.618

Canal mobile avec ligne haute/basse pré-sélectionnée (glisser en un clic)

Libellés à droite en clair (ex. « 0.618 Pullback », « 1.27 D-Proj », « −0.414 Trap »)

Léger : uniquement l’indicateur, aucune connexion externe

MODE D’EMPLOI

Choisissez un swing (ex. A–B). Faites glisser TOP/BOT pour que le canal couvre ce segment. Lisez les libellés : Pullback pour les B/C ; D-Proj/Ext pour D ; Trap/Flush sous/au-dessus de X (valeurs négatives). Attendez votre confirmation (ex. 2C/3C à l’intérieur de la bande cible), puis entrez sur la clôture qui ressort de la bande. Gestion : prendre partiel à E38 → E61 (retracement 0.382 → 0.618 de CD) ou selon la structure/les MM.

PARAMÈTRES

Couleurs pour les familles Primary / Derived / Complementary / Negative

Décalage des libellés vers la droite

(Optionnel) Affichage/masquage de chaque famille

Aucune DLL externe. Indicateur MT4 standard.

COMPATIBILITÉ

MT4 (build 600+). Fonctionne sur tout symbole/unité de temps.

Compatible multi-écrans ; sauvegarde via modèles (templates).

TARIFICATION

Licence perpétuelle : 119 $ • Location : 30 $/mois

POLITIQUE D’ASSISTANCE

Inclus : aide à l’installation, paramètres et utilisation.

Non inclus : développements sur mesure, signaux de trading, problèmes de courtier.

Mises à jour : gratuites pour la licence perpétuelle ; disponibles pendant la période de location.

AVERTISSEMENT

Cet outil visualise des niveaux de Fibonacci ; il n’ouvre/ferme aucune position. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous tradez sous votre propre responsabilité.