SwiftCap Scalping EA est un système de trading entièrement automatisé conçu pour négocier sur tous les principaux marchés CFD, notamment le forex, les métaux et les indices. Ce système repose sur un avantage mathématique qui exploite les petites inefficacités du marché. Il identifie les fluctuations rapides des prix sur une période donnée et ouvre des positions dans la même direction pour capter la dynamique. Grâce à cette approche, il fonctionne efficacement sur différents marchés.

Les signaux en direct pour cet EA seront publiés après la première augmentation de prix.

Ce prix de lancement est valable uniquement pour les 10 premiers exemplaires. Le prix augmentera ensuite.

Rejoignez notre Discord pour vous connecter avec d'autres utilisateurs d'EA : https://linktr.ee/swiftcapeas .


Spécifications commerciales

  • Instruments pris en charge : Tous les actifs CFD
  • Période : M30
  • Courtier recommandé : IC Markets (ou tout autre courtier avec des spreads faibles et une exécution fiable)
  • Type de compte : Couverture préférée
  • Type de spread : Un compte standard avec des spreads faibles fonctionne mieux
  • Dépôt minimum : 1 000 $
  • Paramètres : Les paramètres par défaut fonctionnent pour la plupart des actifs
  • VPS : Fortement recommandé pour une disponibilité 24h/24 et 5j/7

Principales entrées expliquées

Sensibilité du signal d'entrée

  • Il s'agit du paramètre le plus important. Plus la valeur est basse, plus l'EA ouvrira de transactions.
  • Pour les paires de devises : utilisez 10 à 30 points. Pour l'or : utilisez 35 à 50 points.
  • La valeur par défaut est fixée à 20, ce qui fonctionne bien pour la plupart des paires de devises.
  • En bref : des valeurs plus élevées pour les actifs volatils, des valeurs plus faibles pour les actifs moins volatils.

    Take Profit (TP) :

    • la première transaction n'utilise pas de TP ; elle se clôture avec des stop suiveurs.
    • Le TP est utilisé pour les transactions DCA supplémentaires. Lorsque toutes les transactions ouvertes atteignent le niveau de TP par lot en devise, le cycle se clôture.

      Stop Loss (SL) :

      • Par défaut, aucun stop loss n'est utilisé. Cela augmente le risque si le marché évolue contre votre position.
      • Dans ce cas, l'EA ouvre d'autres positions dans la même direction (même taille de lot) pour équilibrer et clôturer le cycle avec un profit.

        Risque par transaction

        • Pour le forex : utilisez 0,01 lot par solde de 1 000 $.
        • Pour l'or : utilisez 0,01 lot par solde de 10 000 $.
        • Pour les petits budgets, un compte en centimes est recommandé.

        Délai d'exécution de l'EA

        • L'EA lui-même ne dépend pas du délai de la première entrée. Le délai affecte principalement les transactions DCA .
        • Pendant les transactions DCA, l'EA peut ouvrir une transaction par barre si un signal d'entrée apparaît.
        • Sur des délais plus courts , davantage de transactions DCA peuvent s'ouvrir sur une période plus courte. Sur des délais plus longs , moins de transactions s'ouvrent sur la même période.
        • Le délai M30 est un bon équilibre pour la plupart des conditions, mais vous pouvez expérimenter avec des délais plus élevés ou plus bas pour voir comment l'EA se comporte.

        Meilleure utilisation et recommandations

        • Fonctionne mieux sur les marchés en range (action latérale des prix).
        • Peut également fonctionner sur les marchés volatils ou en tendance, mais nécessite un solde de compte plus important pour gérer les baisses.
        • Effectuez toujours des backtests sur plusieurs actifs pour comprendre l'historique des baisses et ajuster le risque en conséquence.
        • Utilisez d'abord un compte démo pour découvrir le fonctionnement de l'EA avant de le lancer.
        • Pour des transactions plus sûres, construisez un portefeuille d'actifs non corrélés (afin que toutes les transactions ne soient pas exposées à la même direction).
        • Des fichiers et des idées de portefeuille seront bientôt disponibles.
        • Cet EA étant un système de scalping, il effectue de nombreuses transactions. Privilégiez un compte standard sans commissions plutôt qu'un compte avec commissions pour réduire vos coûts de transaction. Avec un compte standard, l'EA prend en charge les frais d'exécution.

        Testez d'abord la démo.

        Veuillez tester la version démo de cet EA dans le testeur de stratégie avant de l'acheter. Cela vous permettra de comprendre son comportement et de définir des attentes réalistes.

        Si vous avez besoin d'aide pour le backtesting, contactez-nous ici : https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas .

        ------------------------------------------

        Avertissement sur les risques :

        Le trading de CFD comporte un risque élevé en raison de la volatilité du marché. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N'investissez que dans des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre et tenez toujours compte de votre tolérance au risque avant d'utiliser un système de trading automatisé.


