SwiftCap Scalping EA est un système de trading entièrement automatisé conçu pour négocier sur tous les principaux marchés CFD, notamment le forex, les métaux et les indices. Ce système repose sur un avantage mathématique qui exploite les petites inefficacités du marché. Il identifie les fluctuations rapides des prix sur une période donnée et ouvre des positions dans la même direction pour capter la dynamique. Grâce à cette approche, il fonctionne efficacement sur différents marchés.

Les signaux en direct pour cet EA seront publiés après la première augmentation de prix.

Ce prix de lancement est valable uniquement pour les 10 premiers exemplaires. Le prix augmentera ensuite.

Rejoignez notre Discord pour vous connecter avec d'autres utilisateurs d'EA : https://linktr.ee/swiftcapeas .