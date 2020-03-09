Taolishen 04

关于作者

没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！

从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。 

关于EA

Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。

1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。

2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。

3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。

制定策略

1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。

2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易参照。

3 可以自定义划趋势线，平衡线等等作为EA的交易参照。

4 可以设定交易区域，让EA的指定的交易区域运行。

5 以上的交易设定可以同时合并，组合成为一个复杂的交易策略思路，由EA去执行操作。

使用手册

这是一个具有庞大功能的EA，所以需要我们指引使用。

联系方式

微信:TanlishenEA

注：EA需要输入密码才可以正常使用，无密码请与我联系。Wechat:TaolishenEA  Email：2356692354@qq.com


Produits recommandés
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Alliance
Elena Lukanina
Experts
The Expert trades with limited StopLoss and TakeProfit, tracking price levels by several indicators. Then he opens positions and monitors them until they are closed with a profit or, if possible, with a small loss. Does not use martingale strategies, averaging positions, waiting out a loss, etc. It is possible to use a dynamic lot to increase the volume of positions with successful trading. TRADING PAIRS: I recommend currency pairs: CHFJPY, EURCHF, USDCHF, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD. For proper
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Ebot HODL PS
Septian Heri Priyatmo
Experts
ForexPair:   Live performance GoldPair :  Live performance Ebot HODL PS is the advanced   grid system   which already works on real accounts. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported currency pairs:    All Pairs Recommended timeframe:  
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Automated EA Robot
Yapo Thierry Hermann Yapo
Experts
WARNING :  You can use the Expert Advisor only on  M30   Period This price of $348 is a promotional offer, the next price will be $999 . Automated EA Robot  power is based on minimal risk management for all our customers. The gains sought are maximum while the risk is minimal and customizable based on the Account of the Trader. You therefore have the possibility with this expert advisor to define the risk yourself for each trading order automatically. What's the Strategy   of Automated EA Robo
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders wh
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
现在有10人一个月最低30美元租借,10人后恢复1000美元 1.  严格遵守交易限制 ：仅用于黄金交易，绝不套用其他代码，避免违规操作带来的风险。 2.  关注风险预警 ：主动监测市场动态或产品方发布的大数据风险时段提示，确保交易时间与风险时段隔离3小时。 交易时间隔断3小时 ：   要求在大数据风险时段，产品需停止交易，且与风险时段保持 3小时的物理时间间隔 （例如：风险时段为14:00-15:00，则产品需在12:00前或18:00后交易）。 3.  理解风险自负条款 ：清楚违规操作或市场波动可能导致的亏损由自身承担，做好风险承受评估。 4.  咨询产品支持 ：若对“大数据风险时段”的具体判定标准、交易隔断的操作细节等有疑问，建议联系产品官方客服获取明确指引，避免误解。 5.  谨慎操作 ：鉴于黄金市场本身波动性，结合产  品特定规则，建议制定合理的交易计划,交易资金不得超过总资金的两成,建议自己设置止盈 6.请重新设置参数     开仓平仓参数  该程序主要为了自动移动止损平仓  
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal (292%, 10% DD) :   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est d
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Beach Trip EA
Rikky Patia
Experts
THE BEACH TRIP EA This EA designed for serious trader who become too serious and need to laid back and still having some decent trades, the setting is so simple and it works on any chart The Robot will scan continously on 1 mins, 5 min, and 15 mins chart. SEE the Strategy Tester Guide to know whether your history data is valid enough. The EA isn't optimize on any single currency, so the money management isn't build to last very long nor to make unrealistic parabolic curve on certain pairs. Ta
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Experts
Apart from the view of violent positions, this EA focuses on stable profits Applicable varieties: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY and other currencies with relatively stable trend This EA provides chart parameters and quick close position buttons. The table text is spelled in Chinese and Pinyin, which is more convenient for Chinese people to watch. You can understand the meaning of variables simply by spelling. The account should keep more than 3000 yuan. If it is less than 3000, please change
Stick And Stone
Rikky Patia
Experts
In the wake of AI industry there's a lot opinions that human will be replaced by algorithm, some people worried that job are being replaced by robots. while some people believe that robots trully can do a better job (if not perfect) than people. "Only A few realized that it is a combination of human's creativity and insight and AI's discliplined and tirelessness that will trully excel." -Quote by SomeGuy. People are looking for the right EA to put their investment on, on a long term basis, Sta
Soul Gou
Yuzhu Liu
Experts
Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish). Price for open - open price. If set to 0, the orders will be placed on the following distance from the current price: current price + "The distance in the first order". Lot - lot size for pending orders. Use Order type - type of pending orders. The distance in the first order - distance for the first order in points. Count of orders - number of orders to be opened.
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Experts
A comprehensive EA that with real results. Big Banks Can Lose IS NOT JUST YOUR AVERAGE EA Has Proven To Be a Profitable Assistant in the live account, It's basically a PRO Trader At your Disposal Here's What Makes this EA Stands Out From The Rest of the product here: 1. An accurate money management: You can count the bits manually, Spend 10 minutes in a single pair, Just to realize that the opportunity has passed, or is not even worth to trade 2. This is not a mere scalper, where your marg
Magic Leo
Lui Shuk Ting
Experts
This is a   trading robot   to work on the   forex market . It uses a very special indicator trend and grid system that will bring you excellent results.   Backtest Now!    Special   OFFER   for this week     Discount price - $58. Next price $149.   BUY NOW!!! Backtest You can run the backtest from   2010.01.01   to   2021.03.01 , mainly in the   EURUSD   pair and preferably in H1 timeframe to do it faster. Use the default parameters, as shown in the below. Recommendations for effective
AI Nodiurnal EA
Ugochukwu Mobi
Experts
AI Nodiurnal EA est un robot Forex avancé qui exploite la technologie de pointe du machine learning pour optimiser les stratégies de trading et améliorer les performances sur le dynamique marché des changes. Le terme "Nodiurnal" reflète sa capacité à s'adapter et à fonctionner non seulement pendant les heures de trading diurnes habituelles, mais aussi pendant des périodes non standards, offrant ainsi une approche continue et adaptative du trading sur le forex. Paramètres : Paramètres par défaut
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Experts
BitcoinWhale   is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the  Bitcoin/USD   pair. This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day, thanks to which it is more effective than a human. Updates and optimizations are made on an ongoing basis and will be available to the buyer. The robot will be fu
GoldScalper
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
GoldScalper   is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the  XAU/USD   pair. This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day ,Opening its trades on the 5M Timeframe . thanks to which it is more effective than a human. Updates and optimizations are made on an ongoing basis and will be availabl
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndexPro  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the Trading of   Indices  Such as Ger30. S&P500, US30 index  . This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day ,Opening its trades on the H1 Timeframe on Ger30 . H1 or 5M on S&P500 . & 5M US30 . thanks to which it is more effective than a hu
Icaro
Christian Ricci
Experts
PROMO PRICE ONLY FOR LIMITED TIME  6 month at only 30$ (5$/month) RECOMMENDED VALUE: Timeframe: M1 ONLY FOR NAS100  SPREAD RECOMMENDED: 80 Test Broker: Vantage Fx EA SETUP: Lots: 1 for each 100€ (if Balance is 1000€, Lots = 10) TP: 5 SL: 0 min: 10 After buying EA, be sure to write to me in private messages. I am ready to help each buyer install and configure the advisor. If you have never used EAs before, I will show and teach you how to use it.
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndiceFire est un système de trading automatique professionnel conçu et optimisé pour la plateforme MT4 et le trading d'indices tels que la paire d'indices S&P500, US30. . Ce système fonctionne indépendamment sur votre terminal, vous pouvez le faire fonctionner sur votre ordinateur ou sur un VPS car l'ordinateur doit être allumé pendant que le robot tourne. Le robot analyse le marché 24 heures sur 24, ouvrant ses transactions sur la période H4 sur S&P500. Grâce à quoi il est plus efficace qu'
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndiceLion est un système de trading automatique professionnel conçu et optimisé pour la plateforme MT4 et le trading d'indices tels que la paire d'indices S&P500, US30. . Ce système fonctionne indépendamment sur votre terminal, vous pouvez le faire fonctionner sur votre ordinateur ou sur un VPS car l'ordinateur doit être allumé pendant que le robot tourne. Le robot analyse le marché 24 heures sur 24, ouvrant ses transactions sur la période H1 sur S&P500. Grâce à quoi il est plus efficace qu'
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader Version  8.8. MT4 Real-Time Open Candle AutoTrading FinTech RoboTrader with inbuilt Buy/Sell Signal Alerts. Verified by MyFxBook. ONLY ONE (1) TRADER ACCOUNT USER LICENSE PER RENTAL. Try it on your demo account first & settings optimization.  Works on multiple charts. Niche FinTech Democratization Tool & Human Right to Accumulation of Wealth software.  A People's Right to Wealth software. Specifically designed FinTech RoboTrader Expert Advisor is a
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Experts
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading Are 3 Type Of Trading Strategy   Velocity Trading Breakout Trading Reversal Trading   Velocity Trading Strategy:-                Velocity Trading Strategy Are Longer Then Candle Buy Or Sell Its Same Side More Than Trade. For Example, in Market Are Buy Side Long Candle, The EA Is Buy, Only Fixed Lot Is Working On Strategy  Breakout Trading Strategy:-                   Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop And SellStop, Once Breakout
Tujjor Pro
Bekhzod Rasulov
Experts
Brief information about our robot: this robot can trade 29 pairs at the same time Our ROBOT earns from 20% to 45% profit per month. Minimum deposit 5.000-10.000 For complete information about the robot, contact the administrator https://t.me/behzodrasulov https://t.me/tujjor_robot_N1 The robot has been working in the market for a long time, you can get more information about it from the admin
MerkaDrive
Merkabot
Experts
"Check out MerkaDrive - the ultimate EA developed for contrarian trading. This powerful system is optimized for trading EURUSD, with a recommended period of H1 and a maximum spread of 10. To get started, we recommend backtesting MerkaDrive on every tick over a period of 3 months to speed up your analysis of past years. And don't forget to personalize your risk management strategy after analyzing previous years' drawdowns. Pro tip: it's always a good idea to test out new systems on demo accounts
MerkaDivergence
Merkabot
Experts
A trading system based on divergences is one that uses divergences between technical indicators and market prices to identify potential trading opportunities. Here's how this type of trading system operates: Divergence identification: The divergence-based trading system seeks to identify divergences between technical indicators and market prices. A divergence occurs when the market price and a technical indicator move in different directions, which can indicate a possible trend reversal. Signal
Magnat
Alexander Buseinus
Experts
A professional Expert Advisor designed for trading any instrument of the Metatrader 4 platform. Work Features: A large number of input parameters, with a wide range of settings, allow you to work on all instruments with any broker trading conditions. Depending on trading conditions, it can work with direct market positions or dynamic pending orders. When switching the corresponding input parameter, the Expert Advisor always opens only one trading position at a time, or it can open many position
Plus de l'auteur
TreasureHunter
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA
FREE
TaolishenEN
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易
FREE
Taolishen EN
Wanchao Kuang
2.5 (2)
Experts
https://www.mql5.com/zh/signals/717987 EA TRADING DEMO : VPS IP: 152.32.215.72 ACC：Taolishen PASS:qq2356692354 about the author There are huge risks in trading without EA participation. Because of fear or greed, we will lose our best trading position. However, if the EA does not have the ability to judge, this EA may expose us to greater risks. We need an EA with judgment ability to cooperate with our trading. About EA Taolishen is an EA with multiple trading strategies and a loyal trading partn
FREE
Taolishen 02
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易参
Taolishen 03
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易参
Taolishen 05
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易参
Taolishen 06
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易参
TreasureHunter 01
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的
TreasureHunter 02
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的
TreasureHunter 03
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的
TreasureHunter 04
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的
TreasureHunter 05
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的
TreasureHunter 06
Wanchao Kuang
Experts
关于作者 没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！ 从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。  关于EA TreasureHunter 是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。 1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。 2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。 3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。 制定策略 1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。 2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis