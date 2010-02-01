Grid Master Pro EA ms
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 25.15
- Activations: 7
GRID MASTER PRO EA est un système avancé de trading en grille pour doubles paires !
L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché.
Utilisez les fichiers Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.
Caractéristiques principales de l'EA :
- Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché.
- L'Expert Advisor peut gérer simultanément les ordres d'achat et de vente sur chaque paire.
- L'EA peut exécuter deux paires simultanément ; les fichiers Set_files correspondants sont disponibles dans la section « Commentaires ».
- Le robot construit automatiquement une grille dynamique en fonction de la volatilité.
- Pas d'exigence de spread serré - L'EA est utilisable sur n'importe quel compte.
- Contrairement à de nombreux scalpers, le système ne gaspille pas d'argent en commissions ; utilisez simplement un compte standard.
- Calcul automatique du premier ordre dans la grille en fonction du solde du compte par défaut.
- Période : M5.
- Paires de trading : NZDCAD, AUDNZD.
- Heures d'ouverture : EA est disponible 24h/24 et 7j/7.
- Le solde minimum requis pour utiliser EA est de 40 USD pour une utilisation de deux paires (avec des comptes cent).
- Le solde recommandé pour utiliser EA est de 4 000 USD pour une utilisation de deux paires (avec des comptes standard).
- EA dispose d'un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- L'affichage indique également le solde, les capitaux propres et les marges du compte.
- L'affichage Info Spread Swap est situé dans n'importe quel coin du graphique :
0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.
Installation :
- Ouvrez les deux graphiques suivants :
NZDCAD, AUDNZD.
- Sélectionnez l'unité de temps M5 sur chaque graphique.
- Associez Expert Advisor à chaque graphique.
- Appliquez le fichier Set_file correspondant à EA (trouvez tous les fichiers Set_files dans la section « Commentaires » de la page web d'EA).
Laissez le PC fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou utilisez simplement un VPS à la place du PC) pour permettre à EA de faire son travail.
IMPORTANT :
- Les paramètres MAGIC pour l'achat/la vente doivent toujours être différents.
- Les MAGIC ne doivent pas être similaires sur différentes paires ; utilisez les fichiers Set_files recommandés.
Ce produit original est proposé uniquement sur ce site web MQL5.