Bollinger Bands Speed mr

Indicateur Crypto_Forex « Vitesse des bandes de Bollinger » pour MT4, sans retouche.

La vitesse des bandes de Bollinger est un indicateur de tendance unique.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.

- La vitesse est la dérivée première des bandes de Bollinger standard.

- L'indicateur de vitesse des bandes de Bollinger indique la vitesse à laquelle la ligne médiane et les bordures de la bande de Bollinger changent de direction.

- Par défaut : la ligne bleue correspond à la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger, la ligne rouge à la vitesse de la bordure inférieure et la ligne verte à la vitesse de la bordure supérieure.

- Il est recommandé d'utiliser la vitesse de la bande de Bollinger dans les stratégies de tendance : si la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger est < 0, la tendance est baissière ; si elle est > 0, la tendance est haussière.

- Vous pouvez envisager les positions de trading suivantes :

- Ouvrir un ordre d'achat lorsque la ligne bleue est supérieure à 0 et que la ligne verte croise la bande bleue vers le haut.

- Ouvrir un ordre de vente lorsque la ligne bleue est inférieure à 0 et que la ligne rouge croise la bande bleue vers le bas.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.