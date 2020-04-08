Bollinger Bands Speed mr
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Vitesse des bandes de Bollinger » pour MT4, sans retouche.
La vitesse des bandes de Bollinger est un indicateur de tendance unique.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.
- La vitesse est la dérivée première des bandes de Bollinger standard.
- L'indicateur de vitesse des bandes de Bollinger indique la vitesse à laquelle la ligne médiane et les bordures de la bande de Bollinger changent de direction.
- Par défaut : la ligne bleue correspond à la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger, la ligne rouge à la vitesse de la bordure inférieure et la ligne verte à la vitesse de la bordure supérieure.
- Il est recommandé d'utiliser la vitesse de la bande de Bollinger dans les stratégies de tendance : si la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger est < 0, la tendance est baissière ; si elle est > 0, la tendance est haussière.
- Vous pouvez envisager les positions de trading suivantes :
- Ouvrir un ordre d'achat lorsque la ligne bleue est supérieure à 0 et que la ligne verte croise la bande bleue vers le haut.
- Ouvrir un ordre de vente lorsque la ligne bleue est inférieure à 0 et que la ligne rouge croise la bande bleue vers le bas.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
