MarketPower est un Expert Advisor de suivi de tendance pour le trading automatisé sur le marché des changes EUR/USD, utilisant la plateforme Meta Trader 4. Cet Expert Advisor mesure en continu la vigueur du marché des changes grâce à une méthode mathématique unique développée par l'auteur. Sur la base de ces mesures, il prend des décisions d'achat ou de vente. L'utilisateur définit les niveaux StopLoss et TakeProfit et détermine le volume d'achat. Des études ont montré que les meilleurs résultats sont obtenus avec un StopLoss = 100 et un TakeProfit = 550 sur l'unité de temps M15. Il ne s'agit pas d'un système de martingale, de scalper ou de grille. Il ne fonctionne pas avec d'autres paires de devises que l'EUR/USD.