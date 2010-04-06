Auto SF Scalping EA mq

AUTO SF SCALPING EA - un système de trading multipaires entièrement automatique et sans swap pour MT4 - très sécurisé et à croissance constante.





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 fichiers Set_files disponibles pour 7 paires !





Utilisez Set_files v25.11 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





Caractéristiques principales de l'EA :

- Aucune influence du rollover.

- Pas de swaps.

- Pas de trading le week-end.

- Techniques de scalping.

- Le système est sécurisé et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre dispose de son propre SL fixe pour la protection du compte.

- Cet EA est très convivial et convient aussi bien aux professionnels du Forex qu'aux débutants.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 (suivez simplement la procédure d'installation ci-dessous), puis de laisser votre PC fonctionner ou d'utiliser un VPS.

- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

- Méthode de gestion des intérêts composés intégrée.

- Solde minimum requis pour exécuter le robot : 100 $ seulement.

- Période : M15 uniquement.

- Paires de trading : GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des signaux d'entrée en début de séance de trading en Asie.

- Effet de levier du compte : tout effet de levier compris entre 1:30 et 1:2000.

- Gestion des risques : 2 à 6 % de risque par transaction (modifiable dans les paramètres) OU lot fixe.





Installation :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.

- Associez l'EA à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les Set_files v25.11 dans la section « Commentaires » de la page web d'EA). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à true.

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de laisser MT4 s'exécuter sur votre PC (ou VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et vous fournirai les Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour des performances optimales.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.