Pip Dragon Slayer

Libérez votre potentiel de trading grâce à notre conseiller expert exclusif !


Découvrez notre Expert Advisor MetaTrader 4 de pointe, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak Forex Trading Company, ce puissant EA regorge de fonctionnalités pour optimiser vos performances et maximiser vos profits. Voici pourquoi il devrait devenir un élément essentiel de votre arsenal de trading :


Ce robot de gestion est entièrement personnalisable, vous offrant ainsi davantage d'options pour tester chacune de vos stratégies de multiples façons.


Ce conseiller expert peut être utilisé comme indicateur ou comme conseiller expert pleinement opérationnel. Avec plusieurs options de notifications (y compris par e-mail), à vous de choisir !


1. Logique de trading rentable :

Notre EA est doté d'un algorithme sophistiqué qui exploite des indicateurs techniques avancés. Il identifie intelligemment les points d'entrée et de sortie optimaux pour les positions longues et courtes.


2. La gestion des risques à portée de main :

Maîtrisez votre risque grâce à des paramètres externes personnalisables. Définissez la taille de vos lots, le risque maximal par transaction et adaptez le comportement du robot de trading à votre tolérance au risque. Notre robot vous donne le contrôle.


3. Stop suiveur intelligent :

Protégez vos profits grâce à notre mécanisme de stop suiveur intelligent. Observez comment le conseiller expert s'adapte dynamiquement aux conditions du marché, sécurisant les gains tout en laissant place à un potentiel de croissance.


4. Calcul de la taille fixe ou optimale du lot :

Simplifiez le dimensionnement de vos lots. Notre EA calcule la taille de lot optimale en fonction de votre profil de risque, vous garantissant ainsi une stratégie de trading personnalisée et performante.


5. Facile à utiliser et à personnaliser :

Que vous soyez un trader chevronné ou débutant, notre EA est prêt à l'emploi, intuitif et entièrement personnalisable. Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, vous pouvez l'utiliser à des fins de test ou l'adapter à votre style de trading et à vos préférences.


Voici une liste des options personnalisables à portée de main :

1. Principaux paramètres

1.1 Définir un nombre magique unique.

1.2 Utilisez-le comme un EA entièrement automatisé, ou comme un indicateur pour vous montrer où effectuer vos transactions.

1.3 Envoie des notifications par e-mail, que ce soit en tant qu'EA ou en tant qu'indicateur

1.4 Jouer un son personnalisé lors de l'exécution des ordres/exécutions

1.5 Définir des couleurs pour identifier les ordres d'achat, de vente et de modification.

1.6 Activer/désactiver les alertes par boîte de dialogue (Toutes les notes seront toujours imprimées dans l'onglet Journal)

1.7 Activer/désactiver les notifications par e-mail

1.8 Configuration : Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop Loss

1.9 Fermeture partielle marche/arrêt

1.10 Peut être utilisé pour la couverture

2. Gestion financière

2.1 Activation/désactivation de la gestion des risques

2.2 Définir le ratio de risque

2.3 Configurer le Stop Loss.

2.4 Configurer la prise de profit.

2.5 Définir le facteur de réduction

2.6 Configurer le glissement

2.7 Utiliser le seuil de rentabilité

2.8 Martingale

3. Délais

3.1 Profondeur d'amplitude personnalisable

3.2 Heures de début et d'expiration de l'EA (en heures)

3.3 Limiter le temps de négociation

3.4 Indiquez l'heure de début des échanges

3.5 Indiquez l'heure de fin de négociation

3.6 Définir le nombre de barres/ticks à compter


      

Ce conseiller expert (EA) offre plusieurs options pour sécuriser les transactions rentables grâce au stop suiveur, au seuil de rentabilité et à la martingale. Si une position ouverte atteint le nombre de pips défini, son stop loss est déplacé au prix d'entrée pour une transaction sans risque. Si la position continue à gagner des pips, le stop suiveur s'active.

Le Trailing Stop maintient une distance entre le prix du marché et le stop loss que vous avez défini. À un certain moment, le prix atteindra soit le stop loss ajusté, soit le niveau de prise de profit que vous avez fixé.

Dans les deux cas, l'opération s'avère gagnante.


Note:

Le trading sur le marché des changes est par nature spéculatif et ne convient pas à tous les investisseurs.

Les investisseurs doivent recourir à la gestion des risques car il existe toujours un risque de perte substantielle.

Les résultats antérieurs et les tests rétrospectifs ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs.

Toute personne souhaitant connaître le véritable potentiel de cet EA doit envisager de l'implémenter sur un compte de démonstration et d'effectuer des tests parallèles avec différents paramètres afin de déterminer les meilleurs résultats.

C'est pourquoi cet EA est incroyablement personnalisable !

Vérifiez également la limite maximale de spread afin d'éviter d'entrer en position pendant les séances à spread élevé.

Plus la période couverte par le graphique est longue, plus l'inversion est fiable.


Plus de l'auteur
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Experts
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Experts
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Experts
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Experts
              Convient à n’importe quel délai               Convient à n’importe quelle paire de devises               Configuration non requise               Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé               Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable.               Cette EE est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux
BB Swing
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Idudator
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise deux croisements de moyennes mobiles comme base. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA passe les commandes par tendance. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement de direction de tendance a lieu, l’EA équilibrerait les bénéfices positifs des ordres de tendance actuelle avec les ordres à perte négative et clôturerait tous les ordres avec le
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Experts
Cette EA utilise les moyennes mobiles, la MACD, les bandes de Bollinger et le momentum pour calculer précisément quand entrer et sortir des transactions. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenn
The Dreamer
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise des bandes de Bollinger avec un filtre MACD pour déterminer quand prendre des transactions. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenne réelle du symbole. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement d
Tangelo
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Configuring not required Can be used as either an indicator, or as a fully automated EA This EA uses 13 Moving Averagesspan   CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully automated EA, or use
Lions Mane
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable. Cette évaluation environnementale est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.   PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longu
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur ADX. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE s
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
MACDaddy
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Shadow Work
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Short Circut
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Three wise men
Jason Edward Todt
Experts
PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD - Entièrement personnalisable Trois moyennes mobiles - entièrement personnalisables Momentum - Entièrement personnalisable 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement personnalisables 1.6 Vérifier/Définir les chif
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs ! L'Expert Advisor utilise trois moyennes mobiles sur trois périodes différentes pour déterminer quand ouvrir et fermer une position. Rencontrez nos conseillers experts à la pointe de la technologie, conçus pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités pour améliorer votre jeu de trading et maximiser vo
IntelliBot
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis