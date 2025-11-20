Valkyrie Guard

Libérez votre potentiel de trading grâce à notre conseiller expert exclusif !

Découvrez notre Expert Advisor MetaTrader 4 de pointe, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak Forex Trading Company, ce puissant EA regorge de fonctionnalités pour optimiser vos performances et maximiser vos profits. Voici pourquoi il devrait devenir un élément essentiel de votre arsenal de trading :

Ce robot de gestion est entièrement personnalisable, vous offrant ainsi davantage d'options pour tester chacune de vos stratégies de multiples façons.

Ce conseiller expert peut être utilisé comme indicateur ou comme conseiller expert pleinement opérationnel. Avec plusieurs options de notifications (y compris par e-mail), à vous de choisir !

1. Logique de trading rentable :

Notre EA est doté d'un algorithme sophistiqué qui exploite des indicateurs techniques avancés. Il identifie intelligemment les points d'entrée et de sortie optimaux pour les positions longues et courtes.

2. La gestion des risques à portée de main :

Maîtrisez votre risque grâce à des paramètres externes personnalisables. Définissez la taille de vos lots, le risque maximal par transaction et adaptez le comportement du robot de trading à votre tolérance au risque. Notre robot vous donne le contrôle.

3. Stop suiveur intelligent :

Protégez vos profits grâce à notre mécanisme de stop suiveur intelligent. Observez comment le conseiller expert s'adapte dynamiquement aux conditions du marché, sécurisant les gains tout en laissant place à un potentiel de croissance.

4. Calcul de la taille fixe ou optimale du lot :

Simplifiez le dimensionnement de vos lots. Notre EA calcule la taille de lot optimale en fonction de votre profil de risque, vous garantissant ainsi une stratégie de trading personnalisée et performante.

5. Facile à utiliser et à personnaliser :

Que vous soyez un trader chevronné ou débutant, notre EA est prêt à l'emploi, intuitif et entièrement personnalisable. Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, vous pouvez l'utiliser à des fins de test ou l'adapter à votre style de trading et à vos préférences.

Voici une liste des options personnalisables à portée de main :

1. Principaux paramètres

1.1 Définir un nombre magique unique.

1.2 Utilisez-le comme un EA entièrement automatisé, ou comme un indicateur pour vous montrer où effectuer vos transactions.

1.3 Envoie des notifications par e-mail, que ce soit en tant qu'EA ou en tant qu'indicateur

1.4 Jouer un son personnalisé lors de l'exécution des ordres/exécutions

1.5 Définir des couleurs pour identifier les ordres d'achat, de vente et de modification.

1.6 Activer/désactiver les alertes par boîte de dialogue (Toutes les notes seront toujours imprimées dans l'onglet Journal)

1.7 Activer/désactiver les notifications par e-mail

1.8 Configuration : Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop Loss

1.9 Fermeture partielle marche/arrêt

1.10 Peut être utilisé pour la couverture

2. Gestion financière

2.1 Activation/désactivation de la gestion des risques

2.2 Définir le ratio de risque

2.3 Configurer le Stop Loss.

2.4 Configurer la prise de profit.

2.5 Définir le facteur de réduction

2.6 Configurer le glissement

2.7 Utiliser le seuil de rentabilité

2.8 Martingale

3. Délais

3.1 Profondeur d'amplitude personnalisable

3.2 Heures de début et d'expiration de l'EA (en heures)

3.3 Limiter le temps de négociation

3.4 Indiquez l'heure de début des échanges

3.5 Indiquez l'heure de fin de négociation

3.6 Définir le nombre de barres/ticks à compter

Ce conseiller expert (EA) offre plusieurs options pour sécuriser les transactions rentables grâce au stop suiveur, au seuil de rentabilité et à la martingale. Si une position ouverte atteint le nombre de pips défini, son stop loss est déplacé au prix d'entrée pour une transaction sans risque. Si la position continue à gagner des pips, le stop suiveur s'active.

Le Trailing Stop maintient une distance entre le prix du marché et le stop loss que vous avez défini. À un certain moment, le prix atteindra soit le stop loss ajusté, soit le niveau de prise de profit que vous avez fixé.

Dans les deux cas, l'opération s'avère gagnante.

Note:

Le trading sur le marché des changes est par nature spéculatif et ne convient pas à tous les investisseurs.

Les investisseurs doivent recourir à la gestion des risques car il existe toujours un risque de perte substantielle.

Les résultats antérieurs et les tests rétrospectifs ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs.

Toute personne souhaitant connaître le véritable potentiel de cet EA doit envisager de l'implémenter sur un compte de démonstration et d'effectuer des tests parallèles avec différents paramètres afin de déterminer les meilleurs résultats.

C'est pourquoi cet EA est incroyablement personnalisable !

Vérifiez également la limite maximale de spread afin d'éviter d'entrer en position pendant les séances à spread élevé.

Plus la période couverte par le graphique est longue, plus l'inversion est fiable.