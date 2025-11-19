Night Shade

Night Shade EA : Frapper en Silence, Profiter dans l'Ombre

Night Shade EA n'est pas un énième algorithme de trading—c'est un spécialiste du scalping secret forgé pour les heures calmes où la plupart des traders dorment et où le marché chuchote. Conçu pour opérer lors des sessions de faible liquidité, Night Shade EA prospère dans l'obscurité, exécutant des transactions rapides avec discrétion et précision. Pendant que d'autres attendent le bruit du jour, cet EA se glisse sur le marché à la faveur de la nuit, identifie les configurations cachées et sécurise les gains avant même que la volatilité ne s'agite.

C'est l'EA pour les traders qui comprennent que l'opportunité ne crie pas toujours—elle chuchote souvent. Night Shade EA écoute ces chuchotements. Il est conçu pour détecter les mouvements de prix subtils, les micro-replis et les compressions de volatilité qui se produisent pendant les heures creuses. Ce sont les moments où le marché est le plus vulnérable, et Night Shade EA est construit pour les exploiter avec une précision chirurgicale.

Contrairement aux bots qui s'appuient sur la force brute ou chassent les pics de volume, Night Shade EA se fond dans le décor. Il ne perturbe pas le marché—il le lit. Ses algorithmes de furtivité propriétaires sont optimisés pour éviter le slippage, minimiser l'exposition et exécuter des transactions avec une empreinte presque invisible. Chaque entrée est calculée, chaque sortie est nette et chaque transaction est conçue pour ne laisser aucune trace, sauf du profit.

La logique adaptative de l'EA est conçue pour la rapidité et la discrétion. Il scanne simultanément plusieurs timeframes et paires de devises, filtrant le bruit et les pièges émotionnels. Lorsqu'une configuration furtive émerge, Night Shade EA bondit avec une exécution en millisecondes, sécurisant des micro-profits avant même que la foule ne s'en aperçoive. Il n'est pas seulement rapide—il est anticipatoire. Il ne réagit pas au marché; il le prévoit.

La gestion des risques est au cœur de la conception de Night Shade EA. Le placement dynamique du stop-loss, la logique de trailing et les stratégies de sortie tenant compte de la volatilité garantissent que votre capital reste protégé—même dans les conditions les plus imprévisibles. L'EA ajuste son comportement en fonction du tempo du marché, permettant aux transactions de respirer si nécessaire et coupant les pertes rapidement lorsque c'est requis. Le résultat est une stratégie à faible drawdown, haute fréquence qui construit du capital avec une cohérence silencieuse.

Que vous soyez un trader nocturne ou quelqu'un qui souhaite que son compte travaille pendant son sommeil, Night Shade EA est votre partenaire silencieux. Il fonctionne 24/5, avec un accent particulier sur les sessions de Tokyo et Sydney—ces heures négligées où le stealth trading prospère. Vous n'avez pas besoin de le surveiller. Vous n'avez pas besoin d'en douter. Vous le déployez simplement et le laissez chasser dans l'obscurité.

Caractéristiques Clés Qui Rendent Night Shade EA Imparable :

  • Logique d'Entrée Furtive (Stealth Entry Logic): Filtre le bruit diurne et cible les configurations nettes dans des environnements de faible liquidité.

  • Moteur de Scalping Rapide (Rapid Scalping Engine): Exécute des transactions avec une précision de millisecondes pour des gains rapides et répétables.

  • Empreinte de Marché Invisible (Invisible Market Footprint): Évite le slippage et la détection en se fondant dans l'action de prix tranquille.

  • Bouclier de Risque Adaptatif (Adaptive Risk Shield): Stop-loss dynamique et logique de trailing protègent le capital tout en maximisant la flexibilité.

  • Opération Autonome 24/5 (24/5 Autonomous Operation): Trade 24 heures sur 24, avec des performances maximales pendant les sessions de nuit.

  • Reconnaissance Multi-Paires (Multi-Pair Reconnaissance): Scanne plusieurs instruments pour trouver les meilleures configurations furtives dans l'ensemble.

  • Simplicité de Configurer et Oublier (Set-and-Forget Simplicity): Aucun suivi constant requis : il suffit de déployer et de laisser faire.

Si vous êtes fatigué des bots tape-à-l'œil qui ne fonctionnent que lorsque le marché est bruyant, il est temps d'embrasser le silence. Night Shade EA est construit pour les traders qui comprennent que les meilleures transactions se produisent souvent quand personne ne regarde. Il n'est pas tape-à-l'œil. Il n'est pas bruyant. Il n'est pas imprudent. Il est précis, patient et puissant.

Déployez Night Shade EA aujourd'hui et laissez votre compte frapper en silence. Pendant que d'autres attendent la lumière du jour, vous capturerez des profits dans l'ombre—un scalp furtif à la fois.


Plus de l'auteur
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Experts
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Experts
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Experts
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Experts
              Convient à n’importe quel délai               Convient à n’importe quelle paire de devises               Configuration non requise               Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé               Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable.               Cette EE est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux
BB Swing
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Idudator
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise deux croisements de moyennes mobiles comme base. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA passe les commandes par tendance. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement de direction de tendance a lieu, l’EA équilibrerait les bénéfices positifs des ordres de tendance actuelle avec les ordres à perte négative et clôturerait tous les ordres avec le
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Experts
Cette EA utilise les moyennes mobiles, la MACD, les bandes de Bollinger et le momentum pour calculer précisément quand entrer et sortir des transactions. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenn
The Dreamer
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise des bandes de Bollinger avec un filtre MACD pour déterminer quand prendre des transactions. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenne réelle du symbole. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement d
Tangelo
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Configuring not required Can be used as either an indicator, or as a fully automated EA This EA uses 13 Moving Averagesspan   CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully automated EA, or use
Lions Mane
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable. Cette évaluation environnementale est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.   PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longu
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur ADX. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE s
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
MACDaddy
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Shadow Work
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Short Circut
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Three wise men
Jason Edward Todt
Experts
PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD - Entièrement personnalisable Trois moyennes mobiles - entièrement personnalisables Momentum - Entièrement personnalisable 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement personnalisables 1.6 Vérifier/Définir les chif
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs ! L'Expert Advisor utilise trois moyennes mobiles sur trois périodes différentes pour déterminer quand ouvrir et fermer une position. Rencontrez nos conseillers experts à la pointe de la technologie, conçus pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités pour améliorer votre jeu de trading et maximiser vo
IntelliBot
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis