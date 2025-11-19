Phantom Blade

Phantom Blade EA : Le Scalpeur Silencieux Qui Frappe Avant Que le Marché Ne Cligne des Yeux Le Phantom Blade EA n'est pas un énième bot de trading—c'est une arme de scalping de précision conçue pour opérer dans l'ombre de la volatilité. Alors que d'autres EAs trébuchent sur le bruit et les faux signaux, Phantom Blade glisse à travers le chaos comme un spectre, tranchant le désordre du marché pour isoler uniquement les configurations de plus haute probabilité. Il ne court pas après les tendances. Il ne suit pas le troupeau. Il chasse avec intention, exécute avec rapidité et disparaît sans laisser de trace.

Conçu pour les traders qui exigent discrétion, rapidité et cohérence, Phantom Blade EA utilise des algorithmes propriétaires fantomatiques qui ne laissent aucune empreinte. Il scanne l'action des prix à travers de multiples dimensions—changements de momentum, compression de la volatilité et micro-replis—identifiant le moment exact où le marché expose une faiblesse. Ensuite, il frappe avec une exécution en millisecondes, sécurisant des micro-profits avant même que la foule ne sache ce qui s'est passé.

Cet EA prospère dans des environnements où d'autres échouent. Il évite les zones de cassure encombrées, filtre le bruit émotionnel et contourne les pièges qui attirent les traders de détail vers de mauvaises décisions. Chaque transaction est calculée, chaque entrée est propre et chaque sortie est silencieuse. Le résultat est une stratégie à faible drawdown et haute fréquence qui accumule des bénéfices avec une précision discrète.

Le système de gestion des risques adaptatif du Phantom Blade EA garantit que votre capital est protégé à tout moment. Le placement dynamique du stop-loss et la logique de suivi permettent aux transactions de respirer tout en protégeant contre les retournements soudains. Que vous fassiez du scalping intraday ou que vous empiliez des micro-victoires au fil des sessions, Phantom Blade EA offre une performance aussi insaisissable qu'efficace.

Caractéristiques Clés Qui Distinguent Phantom Blade EA :

  • Logique d'Entrée Spectrale (Spectral Entry Logic): Filtre le bruit du marché pour isoler uniquement les configurations les plus nettes et les plus probables.

  • Ciblage Micro-Scalp (Micro-Scalp Targeting): Capture de petits gains répétables qui se composent au fil du temps.

  • Exécution Sans Empreinte (No-Footprint Execution): Laisse un impact minimal sur le marché, évitant le slippage et la détection.

  • Bouclier de Risque Adaptatif (Adaptive Risk Shield): Stop-loss dynamique et logique de suivi pour une protection flexible.

  • Opération Autonome 24/5 (24/5 Autonomous Operation): Trade 24 heures sur 24 avec une intervention minimale.

  • Précision Chirurgicale (Surgical Precision): Oubliez les systèmes qui tirent au hasard. Cet EA isole et attaque uniquement les configurations mathématiquement validées et de plus haute probabilité, améliorant drastiquement votre potentiel de taux de victoire et la fluidité de votre courbe de capital.

  • Automatisation Sans Effort (Effortless Automation): Le Phantom Blade fonctionne 24/5, chassant silencieusement les opportunités pendant que vous vivez votre vie. C'est la solution ultime de "configurer et oublier" pour les traders qui exigent des performances d'élite sans temps d'écran constant.

Si vous êtes fatigué des bots tape-à-l'œil qui promettent trop et livrent peu, il est temps de devenir un fantôme. Déployez Phantom Blade EA et faites l'expérience d'un trading silencieux, calculé et implacablement efficace. Pendant que d'autres poursuivent le chaos, vous glisserez à travers la volatilité—coupant net, frappant vite et disparaissant avec les bénéfices.

Le Phantom Blade EA n'est pas seulement un outil; c'est un bond quantique dans l'automatisation du trading—une arme silencieuse forgée pour le trader sérieux.

Saisissez l'avenir du trading furtif. Réclamez votre Phantom Blade EA aujourd'hui et commencez à ne laisser que du profit derrière vous.

(Licences limitées sont disponibles pour maintenir l'intégrité et le secret de l'algorithme. Sécurisez votre avantage avant que la chambre forte ne se ferme.)


Plus de l'auteur
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Experts
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Experts
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Experts
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Experts
              Convient à n’importe quel délai               Convient à n’importe quelle paire de devises               Configuration non requise               Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé               Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable.               Cette EE est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux
BB Swing
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Idudator
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise deux croisements de moyennes mobiles comme base. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA passe les commandes par tendance. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement de direction de tendance a lieu, l’EA équilibrerait les bénéfices positifs des ordres de tendance actuelle avec les ordres à perte négative et clôturerait tous les ordres avec le
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Experts
Cette EA utilise les moyennes mobiles, la MACD, les bandes de Bollinger et le momentum pour calculer précisément quand entrer et sortir des transactions. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenn
The Dreamer
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise des bandes de Bollinger avec un filtre MACD pour déterminer quand prendre des transactions. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenne réelle du symbole. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement d
Tangelo
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Configuring not required Can be used as either an indicator, or as a fully automated EA This EA uses 13 Moving Averagesspan   CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully automated EA, or use
Lions Mane
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable. Cette évaluation environnementale est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.   PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longu
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur ADX. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE s
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
MACDaddy
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Shadow Work
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Short Circut
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Three wise men
Jason Edward Todt
Experts
PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD - Entièrement personnalisable Trois moyennes mobiles - entièrement personnalisables Momentum - Entièrement personnalisable 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement personnalisables 1.6 Vérifier/Définir les chif
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs ! L'Expert Advisor utilise trois moyennes mobiles sur trois périodes différentes pour déterminer quand ouvrir et fermer une position. Rencontrez nos conseillers experts à la pointe de la technologie, conçus pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités pour améliorer votre jeu de trading et maximiser vo
IntelliBot
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis