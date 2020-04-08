DeMarker Flat Detector mw

L'indicateur Crypto_Forex « DeMarker FLAT Detector » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les zones plates.

- Le « DeMarker FLAT Detector » peut être utilisé pour confirmer les entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Il peut être utilisé dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones plates et éviter de trader à ces endroits.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de frontières plates.

- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le « DeMarker FLAT Detector » à la place de l'oscillateur DeMarker standard.

- Le DeMarker lui-même fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les autres oscillateurs.

- La zone de surachat se situe lorsque le DeMarker est supérieur à 0,7 et la zone de survente lorsqu'elle est inférieure à 0,3.





